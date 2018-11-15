Приморские депутаты поддержали социальные инициативы Кожемяко

Депутаты Законодательного собрания Приморского края собрались сегодня на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть 28 вопросов. В том числе в повестку внесли пакет социальных законопроектов, предложенных главой региона Олегом Кожемяко. Речь идет о поддержке многодетных семей, педагогов, медиков, дольщиков, льготников и о бесплатном питании для школьников.

Накануне заседания врио губернатора пояснил:

- Долгое время в этом направлении ничего не делалось, проблемы копились, вызывая справедливое недовольство людей. И сейчас необходимо уходить от «пожарных» мер, создать основу для развития.

Одной из таких основ является закрепление кадров в городах и в сельской местности. И по итогам своих поездок по Приморью врио губернатора предложил помочь рублём учителям и воспитателям. Уже с 1 декабря этого года молодым специалистам положена ежемесячная выплата - 10 тысяч рублей, и получать её они смогут в течение трёх первых лет работы. Кроме того, в течение года начинающим педагогам компенсируют 50 процентов фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 10 тысяч рублей в месяц.

Депутаты Заксобрания Приморья рассмотрели сегодня около 30 вопросов. Фото: zspk.gov.ru

Ещё один пункт этого законопроекта говорит о единовременной выплате молодым педагогам, которые в течение трёх лет после окончания вуза или колледжа пришли на работу в школу или детский сад. В пресс-службе краевого парламента «Комсомольской правде» уточнили, что если выпускник вуза с красным дипломом выберет работу в одном из муниципальных районов Приморья, приравненном к территориям Крайнего Севера, то он сможет получить 440 тысяч рублей. Выплата специалисту со средним профессиональным образованием в городской местности составит 250 тысяч рублей.

- Большой блок вопросов касается поддержки многодетных семей. Это и льготы по ЖКХ, и освобождение от взносов на капитальный ремонт, и другие вопросы, которые заложены в соответствующий законопроект. При этом расширяется число получателей этой льготы. Также на сегодняшнем заседании установлены совершенно новые меры социальной поддержки для медицинских работников, - отметил председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

Спикер краевого парламента Александр Ролик прокомментировал новые законопроекты. Фото: zspk.gov.ru

Врачам-специалистам после завершения обучения в течение пяти лет непрерывной работы по специальности ежемесячно будет выплачиваться дополнительно к зарплате 10 тысяч рублей. Для северных территорий края прибавка составит 20 тысяч рублей.

Медицинские работники, трудоустроившиеся на вакантные должности в медицинские организации Владивостока, Артёма, Уссурийска и Находки в соответствии с законопроектом установлены подъёмные в размере 574,712 тысячи рублей. В Дальнегорске, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском и Тернейском муниципальных районах размер выплаты составит 804,597 тысячи рублей. В других муниципальных образованиях края – 689,655 тысяч рублей. Для фельдшеров ФАПов и скорой помощи установлена денежная выплата в размере 344,827 тысяч рублей. Для медицинских сестер, трудоустроившихся в поликлиники, участковые больницы и амбулатории предусмотрено 229,885 тысяч рублей.

Кроме того, в течение пяти лет работы врачам и средним медицинским работникам компенсируют фактические расходы по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 20 тысяч рублей в месяц.

Главный врач краевой детской клинической больницы №1, кандидат медицинских наук Надежда Горелик, которая как раз сегодня пришла на радио «Комсомольская правда»-Приморье», прокомментировала совместное решение депутатов и врио губернатора:

- Думаю, это – эпохальное событие для Приморского края. Потому что всё должно повернуться по-другому. Если мы говорим сейчас о том, что молодые специалисты будут получать подъёмные и единовременные выплаты при трудоустройстве от 500 до 700 тысяч рублей – в зависимости от места, куда они приедут. И это дополнительные ежемесячные доплаты в размере 10 тысяч рублей всем и ещё 10 тысяч тем молодым специалистам, которые будут работать на севере края; оплата аренды жилья до 20 тысяч рублей в течение пяти лет после трудоустройства в учреждение. Если сюда ещё добавить льготную ипотеку, которую в дальнейшем медицинский работник может использовать для улучшения своих жилищных условий, то это просто грандиозные меры, которые обязательно помогут нам справиться с кадровым дефицитом.

Главный врач краевой детской клинической больницы №1 Надежда Горелик уверена: новые выплаты помогут решить проблему с кадрами в медицинеФото: Ксения КРЫМОВА

Сегодня же депутаты утвердили проект закона «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края». «Комсомолка» уже писала, что в октябре врио губернатора побывал в обычной сельской школе и пришёл к выводу: 21 рубля в день на питание одного ученика – крайне мало. Теперь сумма выросла до 42 рублей. Кроме того, ученики 1-4 классов будут получать бесплатно молоко и кефир. Бесплатные обеды и завтраки власти пообещали ученикам с 5 по 11 классы из многодетных семей и семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, а также школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Этот краевой закон вступит в силу 1 декабря.

"Все меры поддержки для многодетных семей мы собрали в одном законе", - отметил председатель комитета по соцполитике Игорь Чемерис. Фото: zspk.gov.ru

Эксперты в свою очередь отмечают, что Олег Кожемяко с момента возвращения в родной регион занял чёткую позицию защиты интересов приморцев. Его работа за прошедшие 50 дней отличалась ориентацией на решение острых социальных вопросов. Кроме того, начала действовать социальная программа «Приморская рыба», благодаря которой существенно снизились потребительские цены на популярные виды рыбы. Кожемяко неоднократно говорил о планах по расширению мер социальной поддержки, однако не все ожидали, что слова получат настолько быстрое воплощение.