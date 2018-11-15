Новая эра в судостроении: на приморской «Звезде» начали серийное производство крупнотоннажных танкеров

Сегодня, 15 ноября, в городе Большой Камень на судостроительном комплексе «Звезда» прошла церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс». Это событие означает начало серийного производства крупнотоннажных судов, сообщает «ФедералПресс».

Судостроение высшего класса

Судоверфь «Звезда» 15 ноября встречала высоких гостей - производство посетили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Это событие стало знаменательным - состоялась церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс».

Кстати, спуск на воду первого головного танкера типа «Афрамакс» запланирован уже на 2020 год, а закладка судна состоялась в сентябре этого года во время визита президента России Владимира Путина. Резка листов стали производится на высокоточном газоплазменном резочном станке. Самая современная в России судоверфь оснащена передовым оборудованием, позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные.

Сегодня Игорь Сечин и Олег Кожемяко ознакомились с работой оборудования блока корпусных производств, осмотрели строительные площадки сухого дока и завода винто-рулевых колонок «Сапфир». Затем посетили газовую котельную. Особое внимание глава компании и руководитель региона уделили объектам строительства жилых микрорайонов для работников судостроительного комплекса.

Игорь Сечин подчеркнул: начало выпуска судов типа «Афрамакс» имеет стратегическое значение для всей России.

- Начало выпуска подобных судов - не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости. Само же строительство современной верфи крупнотоннажного судостроения ведется на основании поручения президента. Проект предполагает строительство производственных мощностей судостроительного комплекса «Звезда», сопутствующей инженерной инфраструктуры и жилья для работников, - заявил Сечин.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Александр ХИТРОВ

Олег Кожемяко считает, что происходящее сейчас на ССК «Звезда» - новая эра в судостроении.

- Судов такого типа в России ещё никто не строил. Уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками, сдадут первое судно в положенный срок. А после пойдут новые заказы, что позволит обеспечить поступления в региональный бюджет, создать новые рабочие места. Сегодня мы видим реальную работу компании «Роснефть», которая позволяет справляться с поручениями президента, - отметил Кожемяко.

Эксперт: нам необходимы суда ледового класса

Руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук Александр Латкин считает, что развитие ССК «Звезда» - одна из важнейших задач региона.

- Новая судоверфь - это грандиознейший проект. «Роснефть» предполагает там строить танкеры для перевозки сжиженного газа. Ожидается, что транспортировка его будет осуществляться по Северному морскому пути. В этом, разумеется, очень заинтересованы наши азиатские партнеры. Для того, чтобы все процессы были запущены, нам просто необходимы собственные суда ледового класса, крупнотоннажные. Конкуренцию составляют корейцы, но, убеждён, ситуация может измениться. Сейчас уже очень много сделано, и отступать нельзя! В любом случае появление крупнотоннажного судостроения на Дальнем Востоке - хорошее начинание, которое надо всячески развивать, - заявил экономист.

По словам доцента школы экономики и менеджмента ДВФУ, кандидата экономических наук Максима Кривелевича, ССК «Звезда» на сегодняшний день - это уникальный проект на Дальнем Востоке.

- Есть сферы, в которые государству и госкомпаниям лучше не лезть. А есть, напротив, отрасли, которые в поддержке нуждаются. И это, безусловно, судостроение. «Звезда» - проект, созданный по поручению президента Путина. Он достаточно успешно развивается. Редкий случай, когда пока удается решать и вопросы кадрового дефицита, и прирастания инфраструктуры, - подчеркнул Кривелевич.

Как зарождаются семейные династии

Комплекс «Звезда» строит для своих сотрудников новые дома. Специалистов отправляют за счёт предприятия на обучение. Поэтому у работников есть уверенность в завтрашнем дне, поскольку «Звезда» уже обеспечена заказами на несколько десятилетий.

Заместитель начальника цеха по производству Алексей Гулевич приехал работать в Большой Камень из Санкт-Петербурга.

- Я работал на питерских верфях, когда узнал о том, что в Приморье планируется создание ССК. Сразу загорелся идеей переезда туда и трудоустройства. И нисколько не пожалел. Работа действительно интересная: есть заказы, которые увлекают - и их немало. К тому же, предприятие развивается на моих глазах. И я могу уверенно сказать, что у него большое будущее. В скором времени мы можем стать центром российского судостроения, - считает Гулевич.

Дмитрий Козлов, ныне работающий мастером участком, карьеру на предприятии делает уверенными темпами - руководство ССК, оценив его успехи, направило его на обучение в Морской государственный университет имени Невельского. Сейчас специалист получает высшее образование по специальности «Судостроение».

- Я всю свою дальнейшую судьбу связываю с ССК - планирую и дальше тут работать, делать карьеру. Мой сын скоро заканчивает школу, планирует идти по моим стопам и тоже хочет работать на «Звезде». Так что будет у нас династия, - рассказал Козлов.

Юлия Гриднева переехала в Большой Камень вместе с мужем из Уссурийска - супруг трудился там на одном из предприятий, а, узнав о создании ССК, отправил сюда резюме. Предприятие обеспечило его и молодую жену жильем: они снимают просторную квартиру с обстановкой по цене, значительно ниже рыночной. Уже здесь, в Большом Камне, семья пополнилась - совсем недавно у пары родился сын.

- Район, в котором мы живем, очень удобный: рядом и детсад, и школа на будущее, магазины, аптеки... Дом новый - «Звезда» строила его специально для сотрудников. Мы ни разу не пожалели, что переехали в Большой Камень, и уже точно знаем, что останемся жить здесь, - отметила Юлия.