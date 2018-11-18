2018-11-18T05:27:37+03:00
Происшествия

Случайность или поджог: В Приморье едва не сгорела церковь

Пожарные вовремя потушили возгорание в деревянном храме
Пётр КАМУШКИН
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Храм святителя Николая Чудотворца не всем селянам по душе. Фото: google.com\Михаил СпиридоновХрам святителя Николая Чудотворца не всем селянам по душе. Фото: google.com\Михаил Спиридонов
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В Приморье едва не сгорела деревянная церковь. Если бы не оперативная работа пожарных, то от храма, наверное, ничего бы не осталось.

Серьезное ЧП удалось предотвратить приморским пожарным. Накануне в Чугуевке загорелась местная церковь – храм святителя Николая Чудотворца. Деревянное (не так давно реконструированная) здание едва не погибло из-за неосторожного обращения с горючими материалами.

Пламя вспыхнуло под вечер: вызов на пульт пожарной охраны поступил в 17-00. Уже через несколько минут на месте оказался пожарный расчет. К этому времени из церкви валили густые клубы дыма.

Приморье, Чугуевка. Пожар в церкви.

Огнеборцы мигом выяснили, что стало причиной переполоха: в подсобном помещении загорелись 8 ведер с краской. Судя по всему, здание храма в очередной раз подновляли. Работники что-то сделали не так, и краска мигом вспыхнула. Пожарные залили горящие ведра водой, потушив огонь. Помощь, на самом деле, подоспела очень вовремя: еще немного – и огонь перекинулся бы на стены здания. Тогда последствия были бы гораздо серьезнее.

Причины пожара на данный момент неизвестны. Как отмечают некоторые жители Чугуевки, храм, в том числе, могли поджечь недоброжелатели. Их в селе хватает; дело в том, что когда церкви еще не было, на ее месте планировали открыть школу детского творчества. Однако церковники забрали участок себе – для того, чтобы реконструировать храм. С тех пор некоторые селяне точат зуб на служителей церкви. Впрочем, как бы то ни было, все обошлось.

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