Случайность или поджог: В Приморье едва не сгорела церковь

В Приморье едва не сгорела деревянная церковь. Если бы не оперативная работа пожарных, то от храма, наверное, ничего бы не осталось.

Серьезное ЧП удалось предотвратить приморским пожарным. Накануне в Чугуевке загорелась местная церковь – храм святителя Николая Чудотворца. Деревянное (не так давно реконструированная) здание едва не погибло из-за неосторожного обращения с горючими материалами.

Пламя вспыхнуло под вечер: вызов на пульт пожарной охраны поступил в 17-00. Уже через несколько минут на месте оказался пожарный расчет. К этому времени из церкви валили густые клубы дыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678296" frameborder="0"></iframe> Приморье, Чугуевка. Пожар в церкви.

Огнеборцы мигом выяснили, что стало причиной переполоха: в подсобном помещении загорелись 8 ведер с краской. Судя по всему, здание храма в очередной раз подновляли. Работники что-то сделали не так, и краска мигом вспыхнула. Пожарные залили горящие ведра водой, потушив огонь. Помощь, на самом деле, подоспела очень вовремя: еще немного – и огонь перекинулся бы на стены здания. Тогда последствия были бы гораздо серьезнее.

Причины пожара на данный момент неизвестны. Как отмечают некоторые жители Чугуевки, храм, в том числе, могли поджечь недоброжелатели. Их в селе хватает; дело в том, что когда церкви еще не было, на ее месте планировали открыть школу детского творчества. Однако церковники забрали участок себе – для того, чтобы реконструировать храм. С тех пор некоторые селяне точат зуб на служителей церкви. Впрочем, как бы то ни было, все обошлось.