Дороги Владивостока назвали самыми плохими в России

Портал SuperJob опубликовал рейтинг качества дорог в России. Его составили на основе оценок автомобилистов. В опросе участвовали жители 37 крупных городов (с населением не меньше 500 тысяч человек).

Больше всего положительных отзывов о дорогах города оставили жители Тюмени. Город стал абсолютным лидером рейтинга: он вышел вперед с огромным отрывом. Средняя оценка качества городских магистралей – 4,25 из 5 баллов.

На втором месте расположились Набережные Челны (3,75 балла), на третьем – Москва (3,57 балла).

А вот дальневосточники оказались в самом хвосте списка. Владивосток – один из самых автомобилизированных городов страны – занял самое последнее место в рейтинге. 60% опрощенных назвали качество городских дорог «неудовлетворительным». «Отличными» городские магистрали не назвал вообще никто, а «хорошими» - лишь 5% респондентов.

Ситуация лучше даже в соседнем Хабаровске – он расположился на 18 месте. Почти половина горожан назвала состояние местных дорог «удовлетворительным». Справедливости ради, стоит отметить: разрыв между городами не очень большой. 4 года назад Хабаровск занимал последнее место в таком же опросе – однако там было всего 15 городов-участников. Владивосток с предыдущем рейтинге вообще не участвовал.