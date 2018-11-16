2018-11-16T11:36:00+03:00
Порты Приморья Владивосток

Наш партнер: Coffee Machine

Комфортное автокафе с отличным кофе и вкусной едой, которая готовится «из-под ножа»
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Coffee Machine – комфортное автокафе с отличным кофе и вкусной едой, которая готовится «из-под ножа».

Нашим гостям небезразличен «интерьер», так что парковки кафе – это аккуратные и красивые пространства, где можно на время забыть о городской суете.

К нам приезжают за настоящими вкусами и качественным сервисом… в общем, за хорошим настроением. Нам доверяют – и мы стараемся оправдывать это доверие.

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