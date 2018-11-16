Наш партнер: Coffee Machine

Coffee Machine – комфортное автокафе с отличным кофе и вкусной едой, которая готовится «из-под ножа».

Нашим гостям небезразличен «интерьер», так что парковки кафе – это аккуратные и красивые пространства, где можно на время забыть о городской суете.

К нам приезжают за настоящими вкусами и качественным сервисом… в общем, за хорошим настроением. Нам доверяют – и мы стараемся оправдывать это доверие.