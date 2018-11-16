Георгий Мартынов: Научно-исследовательский флот в Приморье не пополнялся 25 лет

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов стал участником программы «Что приморцу хороШоу» на радио «Комсомольская правда». Говорили об уловах этого года, ценах на рыбу и промысловой разведке.

Гость отметил, что только что вернулся из Москвы – улетал буквально на сутки, чтобы обсудить за круглым столом в Совете Федерации тему «Состояние рыбохозяйственной науки: проблемы и перспективы». Встреча прошла по инициативе сенатора от Приморского края Людмилы Талабаевой.

- Вопрос очень важный, потому что от изучения промысловых запасов зависят объемы водно-биологических ресурсов. Ведь наука ежегодно определяет объёмы общедопустимого улова, потом их утверждает правительство РФ и издаёт распоряжение об общедопустимых уловах – ОДУ. На основании этого и распределяются ежегодно квоты: в соответствии с тем процентами, которые есть у предприятий. Поэтому от степени готовности науки, от эффективности оценки состояния запаса зависит судьба рыбной отрасли и объёмы. Это для нас архиважно, - подчеркнул руководитель Ассоциации, объединяющей около 30 рыбодобывающих и других компаний.

По просьбе ведущего Ильи Кузнецова он уточнил, в каком состоянии находится сейчас наука и что утрачено с годами.

- Во-первых, мы значительно потеряли в научно-исследовательском флоте, который у нас был. Если говорить о Приморском крае, то у нас осталось всего 8 единиц научно-исследовательского флота. Из них самое новое судно – 1993 года, а самое старое, по-моему, - 1983-го. За 25 лет не было ни одного нового, и, к сожалению, суда только убывают. Причём в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – самое лучшее положение дел. В этом году мы, наверно, поделимся одним судном с нашими северными коллегами, иначе Северный бассейн останется вообще без флота. А без флота делать научные изыскания достаточно сложно.

В эфире - программа «Что приморцу хороШоу»Фото: Ксения КРЫМОВА

Также в эфире «Комсомолки» вспомнили о рыборазведке советского времени – на специально оборудованных самолётах Ил-18 и морских судах.

- Совершенно верно – была промысловая разведка, и об этом теперь можно только мечтать. Такая организация как ТУРНИФ – Тихоокеанское управление научно-исследовательского флота: сейчас название осталось, но смысл полностью поменялся. Было более 50 судов, которые вели промысловую и научную деятельность, и авиаразведка. И капитаны просто охотились за отчётами, потому что там было указано всё: где ловить и как ловить, - продолжил Георгий Мартынов.

Он сказал также, что в Совете Федерации на этой неделе обсуждали прогнозный план на 2019 год, который даёт представление о запасах на сегодняшний день и перспективах на два-три года.

- Но с каким флотом выполнять этот план? И, самое главное, - рыбохозяйственная наука затеяла организационную перестройку. Все институты на Дальнем Востоке, раньше замыкались на ТИНРО-Центр: он был головным, потому что две трети рыбопродукции общего российского улова вылавливается здесь. А теперь все институты – КамчатНИРО, СахНИРО на Сахалине, а также Северный и Западный бассейны, решили замкнуть на ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии). Хорошо это или плохо – мы узнаем через несколько лет. Пока лишь хочу привести исторический пример: такая перестройка была затеяна в 30-х годах. Три года поработали, директор тогдашнего ВНИРО ни разу не был на Дальнем Востоке, и когда шёл 37-й год, несложно представить, как закончилась его судьба. Надеемся, что таких трагичных повторений, рецидивов истории больше не будет, но настораживает одно. У ТИНРО-Центра есть база исследовательского флота - 8 судов, о которых я сказал, находятся там. И если мы начнём сейчас передачу документов в Москву, то мы меняем судовладельца, собственника. Долгосрочный процесс – как минимум полгода, и мы не успеем выполнить план ресурсных исследований. Вот это мы и пытались рассказать сенаторам и тем людям, которые за это отвечают, - подытожил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края.