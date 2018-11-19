Приморцев предупредили: Зима вступает в свои права

Сегодня в утреннем эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» на связь с ведущими вышел пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Он отметил, что погода на следующих выходных во Владивостоке уже не будет такой тёплой, как в прошедшие выходные.

Также представитель Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о понижении температуры воздуха в ближайшие дни:

- Зима постепенно всё-таки вступает в свои права, и температурный фон соответственно будет понижаться. В начале этой недели ночная температура уже по привычке будет отрицательной, а днём ещё слабый плюс – но ненадолго. Начиная со среды, и дневная температура тоже будет отрицательной везде в Приморье, в том числе во Владивостоке, Находке и Уссурийске. Днём нас ожидает температура -2,-5.

Виктор Чулков добавил, что завтра вечером и в ночь со вторника на среду по краю пройдёт небольшой снег:

- Это именно небольшой снежок, пока ещё не снегопад. А снегопад возможен в конце ноября. Борис Кубай сделал долгосрочный прогноз на основе наблюдений, и будем пока его придерживаться. Но это пока ещё только теория. Более точный прогноз мы сделаем позже.