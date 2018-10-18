Природным катаклизмам в Приморье поставят преграду

Рабочая поездка врио губернатора в Уссурийск была весьма насыщенной. В минувшую субботу Олег Кожемяко осмотрел территорию на Солдатском озере, где будет построена дамба, на месте вник в проблемы городской детской больницы, поздравил с 77-летней годовщиной Пятую Армию, встретился с депутатами муниципалитета, ответил на вопросы горожан, которые были заданы в ходе встречи с населением в местном Доме культуры.

Предотвратить беду

Главным пунктом программы командировки главы региона в Уссурийский городской округ было решение наболевшей проблемы по предотвращению ежегодных наводнений на этой территории. Первым объектом, который необходим для защиты города и окрестных сёл от большой воды, станет дамба в центре города. Работы планируется начать в следующем году. В ближайшее время 20 миллионов рублей будут перечислены из краевого бюджета для завершения разработки проектно-сметной документации строительства. В региональной казне финансы предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы.

- Председателю Правительства Дмитрию Медведеву о ситуации в Уссурийске сообщил. Он принял решение направить Приморью 3,7 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. В Уссурийске специалисты должны провести работы в ближайшее время, чтобы после прохождения экспертизы мы максимально оперативно приступили к строительству, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Вопрос с инженерной защитой от наводнений в ближайшие годы будет решаться не только в Уссурийске, но и на других территориях края, которые регулярно подтапливает. В первую очередь, это Михайловский и Октябрьский районы. Основную часть финансирования возьмёт на себя федеральный бюджет.

Ранее врио губернатора обсудил этот вопрос с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко во время его визита в Приморский край. Ведь профилактические мероприятия, как бы дорого они не стоили, оцениваются в десятки раз меньше, чем стоимость ущерба, нанесенного стихией.

Сергей Диденко.

- Должен сказать, что ежегодно в силу природных условий на территории Приморского края случаются катаклизмы, на которые реагировать одному краю весьма сложно ввиду их масштабности. Я искренне рад, что именно вы возглавили регион как человек, который имеет огромный опыт в Корякии, Амурской области и на Сахалине именно по борьбе с природными катаклизмами. Вы знаете, как правильно организовать работу в этом направлении - не только в ликвидации последствий, но и в принятии предупредительных мер, - отметил генерал-лейтенант Диденко.

Здоровье детей

В ходе встречи врио губернатора с горожанами уссурийцы заострили внимание на ситуации с медицинским обслуживанием. По словам жителей, в местных поликлиниках остро стоит проблема нехватки врачей-специалистов и педиатров. В качестве промежуточной меры уже на этой неделе пациентов начнут принимать врачи, командированные из Владивостока. Но это лишь временное решение проблемы. Олег Кожемяко намерен ликвидировать кадровый дефицит целым комплексом мероприятий по качественному повышению уровня здравоохранения в Приморье.

Напомним, по обращению Олега Кожемяко Приморью направят 1,7 миллиарда рублей на решение проблемы с кредитами медицинских учреждений. Федеральное финансирование в размере 500 миллионов рублей Приморский край получит и на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения. Также на государственном уровне поддержано предложение Олега Кожемяко по разработке плана модернизации здравоохранения края и обеспечению этой отрасли специалистами.

Так, детская больница Уссурийска получит 38 миллионов рублей на новое оборудование. Медтехника здесь последний раз обновлялась в 2011 году.

- Департаменту здравоохранения поручено заложить в бюджете 2019 года 38 миллионов рублей на приобретение новой аппаратуры для этой больницы. Будет куплен аппарат искусственной вентиляции легких, наркоз, УЗИ, газовый анализатор крови. Рассмотрим возможность приобретения оборудования ещё и для обновления отделения детской реанимации,- сообщил глава региона во время посещения больницы.

Он подчеркнул, что эти меры позволят медучреждению обслуживать пациентов на более качественном уровне, а также привлекать молодых специалистов, которым интересно работать на современном оборудовании. В ходе практики студенты медуниверситета не только получают профессиональные навыки, но и оценивают лечебное учреждение с точки зрения перспективности для дальнейшей работы.

- В этом году более 2200 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета прошли практику более чем в 90 лечебных учреждений здравоохранения Приморского края, - сообщила проректор ТГМУ Лидия Транковская. - Более половины наших студентов - это обучающиеся, которые приняты в вуз по договору целевой подготовки специалистов для конкретных учреждений здравоохранения.

Лидия Тарановская.

ГЛОНАСС - не для нас

Во время встречи с населением традиционно звучали вопросы, касающиеся услуг ЖКХ, ремонта дорог, работы общественного транспорта. Но зал буквально взорвало обращение жителя Уссурийска к врио губернатора касательно установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили в Приморье.

- Система в Приморье по факту не работает, а установка её стоит от 30 тысяч рублей и выше. Считаем, что она жителям края просто не нужна, - заявил Денис Трофимов, которого поддержали все участники встречи.

Сегодня система «ЭРА-ГЛОНАСС» в нашем регионе, действительно, показала себя неэффективной в условиях пробок и сложностей с приездом спасателей на определенные территории. Олег Кожемяко отметил, что солидарен в этом мнении с жителями края.

- Если я приобрел машину, разрешенную государством, и на ней нет такой системы, почему я должен её ставить? На новых русских автомобилях кнопка есть, этого достаточно. Наше общее мнение я озвучу на следующей неделе заместителю председателя правительства и полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. И в дальнейшем буду говорить об этой проблеме на всех уровнях. Рассчитываю, что федеральная власть нас услышит, - подчеркнул глава региона. - Платить по 30 тысяч рублей за бесполезный инструмент - это противоречит интересам людей и создает дополнительные трудности.

А в это время

В воскресенье, 14 октября Олег Кожемяко посетил Михайловский район. Здесь серьёзные проблемы назрели в школе имени Крушанова в райцентре. Здание остро нуждается в ремонте: местами протекает крыша, деревянные окна пропускают холод, а спортивный зал не соответствует современным требованиям. Кроме того, из-за ежегодных паводков в школе постоянно стоит запах сырости.

Вице-губернатор края Константин Межонов доложил, что на ремонтные работы средства в краевом бюджете уже заложены. В 2019 году планируется заменить окна и отремонтировать кровлю, в 2020 году - обновить спортивный зал. На эти цели муниципалитету направят около 13 миллионов рублей. Сейчас район уже готовит проектно-сметную документацию на проведение работ.

- С учётом того, что начальная школа здесь занимается во вторую смену, есть необходимость строить ещё одну школу на 500 мест по новому образцу, по новым технологиям. Это мы будем докладывать в ближайшее время на Правительственной комиссии. Надеюсь, что эти объекты войдут в федеральную программу, а в 2019 и 2020 годах пройдет капитальный ремонт этой школы, а уже непосредственно строительство - после разработки проектно-сметной документации, - подчеркнул Олег Кожемяко.