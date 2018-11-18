Батареи теплеют в квартирах жителей Приморья

Традиционно первыми в отопительный период вступают северные районы Приморья. Сначала согрелись радиаторы отопления в социальных учреждениях, таких, как детские садики и школы, больницы и поликлиники. А сейчас в этих районах тепло поступает и в квартиры жителей. О том, как регион буде зимовать, рассказала директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Елена Пархоменко

Мороз не застанет врасплох

- Елена Александровна, северянам в их домах уже комфортно, а когда начнется подача тепла повсеместно?

- Отопительный сезон уже стартовал в 13 муниципальных образованиях края. По данным на понедельник, 15 октября к теплоснабжению подключены 322 объекта сферы соцкультбыта и 220 жилых домов. Начало отопительного периода на каждой территории определяет орган местного самоуправления. Как правило, главы муниципальных образований исходят из так называемой «холодной пятидневки», когда среднесуточная температура не превышает плюс восьми градусов. На сегодняшний к теплу подключаются жилой фонд и объекты соцкульбыта в Арсеньеве, Большом Камне, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Анучинском, Кировском, Красноармейском, Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах. Кроме этого, запущена одна котельная во Владивостоке в районе Садгорода.

- Октябрь выдался довольно теплым, но на территориях, где были подтоплены многие здания, осеннее солнце вряд ли просушит пострадавшие в результате наводнения здания. Может ли в такой ситуации отопительный сезон начаться, не дожидаясь похолодания?

- Право открыть отопительный период, не дожидаясь пяти холодных дней подряд, есть у глав муниципальных образований. Это прописано в соответствующем постановлении Правительства.

- Каковы масштабы подготовки региона к зиме?

- В Приморье к отоплению подключат более 1600 помещений соцкультбыта и почти 12 тысяч жилых домов. К сезону подготовлено 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч километров электросетей. На подготовку ЖКХ Приморья к зиме направлено почти 5,5 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета – почти два миллиарда рублей. Средства предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. В бюджете Приморского края на этот год были предусмотрены субсидии 10 муниципалитетам на капитальный ремонт 18 объектов теплоснабжения на сумму более 80 миллионов рублей.

Запас топлива накоплен

- Достаточно ли горючего на складах теплоэнергетиков для начала отопительного периода?

- Я бы сказала, что запаслись топливом даже с перевыполнением. Для прохождения отопительного периода «Примтеплоэнерго» потребуется около 220 тысяч тонн мазута, почти 600 тысяч тонн угля, а также более четырех тысяч тонн дизельного топлива. К началу сезона запасов должно быть достаточно для работы котельных в течение 30-45 дней. На сегодняшний день краевому предприятию поставлено 113 процентов от нормативного объема нефтепродуктов и 120 процентов твердого топлива. Собственно, предстоящие поставки угля тревоги не вызывают, поскольку он добывается на территории края – на угольном разрезе «Новошахтинский».

- А какие перспективы с поставками мазута, ведь стоимость барреля нефти уже зашкаливает?

- Действительно, мы ведем мониторинг информации товарно-сырьевых бирж и видим, что стоимость нефтепродуктов несется вверх огромными темпами. Но к текущему моменту уже закуплено 51,5 тысячи тонн мазута. Залогом стабильности в этом направлении также является наличие единого поставщика топочного мазута, что позволит своевременно пополнять запасы качественным топливом. Напомню, что Правительство РФ своим распоряжением определило компанию «Роснефть» единственным поставщиком топочного мазута для нужд Приморского края. Ранее с инициативой поддержать данное мероприятие, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в регионе, руководство края обратилось к Президенту России. Владимир Путин эту инициативу поддержал.

- Будет ли продолжена работа по снижению зависимости объектов теплоэнергетики от дорогого мазута?

- Эта работа ведется постоянно. Благодаря программе перевода объектов генерации с мазута на уголь уже на 100 тысяч тонн снижено потребление нефтепродуктов в отопительный период. Главное внимание – большим котельным, которые являются крупнейшими потребителями мазута. Так продолжается реконструкция котельной в Находке, которая ранее в сезон сжигала 500-600 тонн мазута за сутки, котельные Дальнегорска, тратившие 200 тонн частично уже переведены на уголь. На очереди котельные в Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Фокино.

- Но уголь тоже не копейки стоит. Есть ли альтернатива традиционным видам топлива?

- Разумеется, уголь не панацея. Кроме цены есть и другие факторы, снижающие привлекательность этого вида топлива: нужны складские помещения, необходимо утилизировать золу. Поэтому, там, где возможно технически, рассматриваются варианты перевода котельных на газовое топливо. В частности, в Фокино мы видим такую перспективу. К таким объектам есть интерес и у потенциальных инвесторов, ведь они могут окупить капиталовложения за 8-10 лет. А может быть и быстрее, ведь стоимость мазута составляет 70-80 процентов в тарифе, а он в течение отопительного периода остается фиксированным. Не меняется и круг постоянных потребителей.

Если тепло не пришло вовремя

- Елена Александровна, что делать жителю Приморья, если местная власть объявила о запуске отопительного периода, а радиаторы в квартире по-прежнему ледяные?

- Во-первых, надо помнить, что на заполнение систем теплоносителем, то есть горячей водой, может уйти несколько дней,- таков технологический процесс. Уточнить, началась ли подача тепла на ваш конкретный дом, необходимо в своей обслуживающей организации, чаще всего это управляющая компания или товарищество собственников жилья. Если дом не подключен не по вине УК, это повод обратиться в администрацию муниципалитета. Надо сказать, что первые недели начавшегося отопительного сезона – это очень ответственный период, как для энергетиков, так и коммунальщиков. Не секрет, что оборудование в крае старое, сети изношенные, так что и аварии не исключены.

- Какая ответственность лежит на управляющих компаниях в связи с отопительным сезоном?

- Обслуживающие организации обязаны подготовить дом к отопительному сезону, а именно: отремонтировать внутридомовые сети (заменить ветхие, утеплить сети в подвальных помещениях и узлах ввода), промыть внутридомовые сети и как итог подготовки к отопительному сезону – получить паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. Разумеется, в рамках обязанностей управляющей компании – утепление окон и дверей на лестничных площадках. При подаче теплоносителя ресурсоснабжающей организацией – специалисты УК должны отрегулировать внутридомовое оборудование. Зачастую бывает так, что тепло в дом поступает, но по одному стояку тепло, а в другой части дома холодно. Причина заключается именно в неотрегулированных внутридомовых системах, за исправность которых отвечают управляющие компании и ТСЖ

А в это время

В государственной жилищной инспекции Приморского края региона открыта «горячая линия», на которую можно сообщить об отсутствии тепла в квартирах. Специалисты принимают обращения граждан по телефону: 8 (4232) 243-26-32 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. При обращении нужно сообщить адрес, Ф.И.О., кратко описать проблему, название организации, которая обслуживает дом, номер и дату заявки в аварийную службу об отсутствии тепла в квартире или доме.