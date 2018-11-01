Олег Кожемяко: Важно иметь программу развития

Программа двухдневной командировки главы региона в Пожарский район была чрезвычайно насыщенной. На прошлой неделе Олег Кожемяко принял участие в церемонии открытия Парка Героев Даманских событий, который был капитально обновлен. Врио губернатора отметил, что новый мемориал - дань памяти событиям, которые произошли на земле Пожарского района:

- Пограничники ценой своей жизни защищали рубежи. Этот мемориал увековечит память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, на их примере будет воспитываться наша молодежь.

По словам участника боевых действий, Георгия Бубнова, здесь лучегорцы смогут вспомнить своих боевых товарищей и рассказать о них молодому поколению:

Георгий Бубнов

- Я участвовал в этих событиях. Приходя сюда, вспоминаешь все, что происходило на острове Даманский, - поделился он. - Мы всегда должны помнить о подвиге наших ребят и гордиться ими. Граница же была, есть и будет неприкосновенна.

Поддержка градообразующих предприятий

На северной территории края врио губернатора встретился с трудовыми коллективами градообразующих предприятий, деятельность которых напрямую влияет на качество жизни всех жителей Пожарского района. Так, на «Лучегорском угольном разрезе» трудится каждый четвертый житель поселка. Однако у предприятия не хватает собственных сил для полного обеспечения работы разреза. Приходится передавать часть выработки пород сторонним организациям. Это ставит под угрозу сохранение рабочих мест.

- Подрядчиков можно использовать временно, но важно иметь программу развития, включая план приобретения техники и подготовки персонала для работы на длительную перспективу,- заявил Олег Кожемяко.

Как доложил генеральный директор АО «ДГК», в структуру которого входит ЛУР, Михаил Шукайлов, предусмотрено два этапа развития разреза:

Михаил Шукайлов

- Первый, краткосрочный, направлен на ликвидацию отставания предприятия. Второй этап - проведение в ближайшее время горного аудита. На его основе предприятие сформирует долгосрочную программу развития на 10-15 лет.

В ходе встречи с коллективом «ЛуТЭКа» врио губернатора сообщил хорошую новость для предприятия: администрация Приморья поможет этому производству войти в правительственную программу по глубокой модернизации. Кстати, в свое время Олег Кожемяко сам работал на Приморской ГРЭС – подрабатывал с 9 класса монтером пути, потом слесарем и мастером участка.

- Модернизация позволит увеличить количество вырабатываемой для Приморья электроэнергии, даст перспективу для развития энергетического комплекса на ближайшие 10-15 лет, - отметил глава региона.

Коллективу Лермонтовского ГОКа Олег Кожемяко представил нового инвестора, который вложит средства в развитие комбината и разработку месторождения руды, чтобы предприятие в Светлогорье могло продолжить свою работу.

- Ваша продукция для нас – основной источник работы заводов в Нальчике и Брянской области. На базе предприятия в Светлогорье мы готовы организовывать более глубокую переработку, что позволит создать дополнительно до 60 рабочих мест, - заявил президент российской компании «Вольфрам» Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев

Учиться и лечиться на родной земле

Во время каждой рабочей поездки по Приморскому краю в центре внимания врио губернатора неизменно - социальные вопросы. Не стала исключением и командировка в Пожарский район. Посетив центральную районную больницу, Олег Кожемяко отметил неплохое оснащение лечебного учреждения. Здесь за счет средств краевого бюджета приобретены новые аппараты УЗИ, рентген, флюорограф, дефибриллятор, в ближайшее время установят маммограф. Оборудование закуплено в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Однако глава региона пришел к выводу, что для эффективного лечения пациентов этого недостаточно, необходимо в целом модернизировать учреждение:

- В этой больнице будем открывать специализированное сосудистое отделение. По словам врачей, сейчас таких пациентов отвозят в больницу в Дальнереченск, это достаточно далеко от Лучегорска. Также сюда приобретем оборудование для реабилитации пациентов, - заявил он, отметив, что люди, независимо от того, где они живут, должны получать качественную медицинскую помощь.

За два дня Олег Кожемяко посетил несколько социальных учреждений Пожарского района, в том числе и свою родную школу №1. На встрече с учителями, Олег Кожемяко отметил, что главная проблема отрасли - кадровая, молодежь в отдаленные районы ехать не хочет. Решить ее можно, только увеличив зарплату.

- Этот вопрос один из самых глобальных, поэтому для молодых учителей и врачей, которые приедут к нам работать, в бюджете на следующий год уже предусмотрели ряд доплат. Это «подъемные», плюс частичная компенсация за съемное жилье и доплата к базовой ставке, пока у специалиста нет квалификации. Кроме того, рассматриваем еще выплаты за наставничество, - отметил врио губернатора, подчеркнув, что все эти меры поддержки уже включены в проект бюджета Приморья на 2019 год.

Кроме того, запланировано строительство новой школы в селе Пожарское. На ее проектирование в бюджете 2019 года предусмотрено 4,5 миллиона рублей. А школа № 1 Пожарского района рассматривается в качестве пилотной площадки, где будет открыт класс робототехники.

Растить чемпионов со школьной скамьи

На встречах также обсудили развитие спорта. В частности, в Лучегорске в плачевном состоянии находится недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс, в полуразрушенном состоянии спортивная футбольная площадка возле школы. А муниципальный зал тяжелой атлетики едва сводит концы с концами из-за высоких тарифов на ЖКХ. Здесь Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность финансирования небольших спортивных организаций:

- Я и сам занимался в этом зале. Именно в таких небольших секциях воспитываются будущие чемпионы и успешные спортсмены. Конечно, нужно их поддерживать. Обратим внимание и на это направление.

Вопрос об окончании строительства такого важного для Пожарского района спортивного объекта Олегу Кожемяко задал тренер детской хоккейной команды Лучегорска. Олег Кожемяко, побывавший на площадке долгостроя еще до встречи с жителями, ответил, что уже дал поручение в ближайшие 1,5-2 месяца провести детальное обследование здания и узнать стоимость его достройки.

- Знаю, что планы по этому спорткомплексу много раз менялись, обсуждалось даже строительство бассейна. Понимаю, что пластмассовый лед не соответствует современным требованиям подготовки спортсменов. Как только будет закончено обследование, мы примем окончательное решение, какие спортивные залы здесь необходимы. При этом мнение жителей и спортсменов учтем обязательно, - подчеркнул врио губернатора.

Приступить к достройке спорткомплекса планируется во второй половине 2019 года, после проведения всех необходимых проектно-изыскательских работ.

Важно!

С ситуацией по выдаче дров жителям Пожарского района разберется специальная комиссия во главе с директором департамента лесного хозяйства. Такое поручение дал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко по итогам встречи с жителями муниципалитета. Он отметил, что необходимо срочно решить вопрос с субсидиями гражданам на приобретение дров или передать эти функции муниципалитетам.

- Директор департамента лично проедет по населенным пунктам района. Такая проблема есть и в других районах края, и ее надо решить оперативно. Процедуру выдачи дров нельзя усложнять, - подчеркнул глава региона.