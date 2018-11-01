Осенние блюзы вновь завладеют Владивостоком

С 9 по 18 ноября в большом зале Приморской краевой филармонии пройдёт традиционный Международный джазовый фестиваль. Участники музыкального марафона уже известны, и они не разочаруют слушателей. На сцене филармонии выступят исполнители и джаз-бэнды из семи стран мира.

Мировые звёзды

В концерте-открытии на сцену выйдет легендарный квартет Игоря Бутмана (в настоящее время - квинтет). Команда является одним из лучших джазовых коллективов, так называемой «торговой маркой» российского джаза. И тому есть основания: например, выступление квартета перед лидерами стран - президентами России, США, председателем КНР. Участие в фестивалях Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, гастроли в Израиле и США, выступление в самых известных джазовых клубах планеты - вот далеко не полный список концертной деятельности коллектива.

На следующий день большой зал филармонии заполнит несравненный вокал Шарон Кларк, безусловно выдающуейся вокалистки, заманивающей аудиторию на музыкальные фестивали и концерты по всей Европе и США. В программе вечера примут участие Алексей Черемизов (фортепиано, Санкт-Петербург) и Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. Она одинаково искусно поёт джаз, блюз, соул и религиозную музыку госпел. У неё прекрасный сочный голос с небольшой хрипотцой и великолепной дикцией. Как говорят джазовые критики, её прекрасное контр-альто способно заворожить любого слушателя

11 ноября в афише фестиваля - квартет Себастьяна Студницкого (Германия) - уникальное событие европейского уровня не только для знатоков джаза, но и для всех любителей высококлассной «интеллектуальной» музыки, возможность погрузиться в непередаваемую атмосферу бесконечной профессиональной импровизации. Во время выступлений Себастьяна Студницкого зрителю остаётся только наслаждаться происходящим. Этот музыкант - популярный и виртуозный трубач из Германии, мультиинструменталист.

- Джаз может быть разным. Мы убедились в этом ещё на первом фестивале. Да, все играют по одинаковым стандартам, но само звучание музыки разное. В русском джазе Бутмана чувствуется особая мощь, американский джаз ассоциируется с широкой американской улыбкой. А японцам присуща аккуратность, филигранность даже в исполнении джаза. Влияние национальной культуры очень чувствуется, и это невероятно интересно,- уверена художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна Сергеева.

Татьяна Сергеева

Молодые таланты

В Международном джазовом фестивале обязательно принимают участие приморские музыканты. Для них с 2014 года в программу мероприятий введена специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Так молодым талантам предоставляется уникальная возможность быть открытыми в мире джаза. Не станет исключением и юбилейный XV фестиваль.

В этом году отборочным этапом для участия в фестивальной программе стал Джазовый марафон, который состоялся в октябре. По итогам конкурса на одной сцене с мировыми звёздами джаза выступят семь местных групп - Positive Light, Jazz Quartet Classic, Anton Anoshkin, Илья Лушников и Сергей Моисеев, Sugar Crystal, Talk is Cheap и Vladovski Electric Band.

- Мы очень серьёзно подошли к выбору приморских коллективов. Впервые во Владивостоке прошёл Джазовый марафон, и я думаю, он останется в истории. Оргкомитету на самом деле было очень сложно выбрать из всего перечня команд победителей, - рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

Анна Алеко

Для многих музыкантов это будет первым опытом выступления в Международном джазовом фестивале. Другие уже стали постоянными участниками этого яркого события в культурной жизни края, некоторые являются студентами колледжа и института искусств, но всех их объединяет одно - любовь к этому незаурядному и яркому музыкальному стилю, жажда импровизации и искреннее желание создавать свою музыку.

Директор Приморского краевого колледжа искусств Владимир Перекрест считает фестиваль бесценным опытом, который молодые музыканты получают в ходе мероприятия:

Владимир Перекрест

- Во-первых, это знакомство с музыкантами мирового уровня, как российскими, так и зарубежными. Кроме того, каждый год филармония делает нам большой подарок - мастер-классы, которые дают звёзды мирового джаза. В этом году мы пока ещё не знаем, кто придёт к нам в колледж. Но ранее учащимся давали уроки мастерства такие музыканты, как саксофонист Игорь Бутман, арфист из Колумбии Эдмар Кастанеда и многие другие. Звезды отвечают на вопросы ребят, музицируют вместе со студентами на сцене колледжа. На таких мастер-классах у нас всегда аншлаг.

Музыка без границ

Музыканты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - непременные участники Международного джазового фестиваля, который ежегодно проходит в Приморье. Республику Корея будет представлять коллектив Charlie Jung Band и лидер группы блюзовый гитарист Чарли Джанг. Его исполнительской манере присущи сочетание джазовой легкости, импровизационности со сложнейшими пассажами, блюзовой чувственностью, роком, а также корейской популярной музыкой.

Настоящим подарком для слушателей станет долгожданный концерт Kishi Mitsuaki Trio (Япония) - участника самого первого международного джазового фестиваля во Владивостоке. Киши Мицуаки - известное имя в мире джаза. Его игру отличает своеобразная культура подачи, характерная именно для Японии. Филигранная техника, интеллектуальная утончённость - неотъемлемые составляющие японского джаза, раскрывающие его уникальность.

В программе фестиваля представлен и европейский джаз. На сцене Приморской краевой филармонии выступит Paul LAY Trio. Классический набор инструментов (фортепиано, контрабас, ударные), неизменно качественный французский джаз и отлаженное за годы совместной работы музыкантов звучание обещают вечер без культурных потрясений, но с полным погружением в правильную атмосферу джаза.

Квинтет Войтека Mазолевского - представители польского джаза в лучшем виде: с одной стороны, являясь наследником классиков польского джаза, которых ценят во всем мире, они обращаются к классическому звучанию и технике игры, с другой стороны, создают свежую и понятную музыку, для молодой аудитории.

Классику жанра покажут американские исполнители. Meet Ginetta - музыкант, певица и композитор, является одной из самых ярких звёзд на американской сцене. Её называют выдающимся художником, обладающим техникой игры на корне те и уникальным вокальным стилем. В Приморье она представляет одну из лучших джазовых программ в Америке.

Elliott Munnerlyn (США) - незаурядный вокалист, композитор и талантливый автор песен, каждое выступление Эллиотта наполнено мощнейшей энергией и страстью. Его великолепный голос богат оригинальными тембральными красками и несёт в себе потрясающее чувство стиля. Что неудивительно, ведь становление Эллиотта как артиста прошло под безусловным влиянием легендарных Стиви Уандера, Чаки Хан, Патти Лабелль и группы Ashford&Simpson. В программе участвует трио Олега Бутмана.

Не пропусти!

9 ноября. Концерт - открытие фестиваля: квинтет Игоря Бутмана.

10 ноября. Вокал Sharón Clark (США).

11 ноября. Трио Себастьяна Студницкого (Германия).

12 ноября. Выступления приморских джазовых коллективов. Виртуальный концертный зал «Легенды джаза».

13 ноября. «Ginetta's Vendetta» (США).

14 ноября. Paul Lay Trio (Франция).

15 ноября. Charlie Jung Band (Республика Корея).

16 ноября. Elliott Munnerlyn (вокал,США).

17 ноября. Mitsuaki Kishi Trio (Япония).

18 ноября. Wojtek Mazolewsky Quintet (Польша).

Начало концертов в 19:00 по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15.