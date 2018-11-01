Профилактика лесных пожаров - спасение не только тайги, но и людей

В Приморье умеют противостоять лесным пожарам, ведь эта беда приходит ежегодно. Так, в осенний пожароопасный период на территории края было ликвидировано 34 огненных очага на общей площади более 800 гектаров. Конечно, каждый пожар в тайге приносит колоссальный ущерб, но самое страшное, если вал пламени затронет посёлки, расположенные вблизи лесных массивов. А в большинстве случаев возгорания происходят по причине человеческого фактора. Об ответственности властей и жителей региона «Комсомолка» узнала у главного специалиста краевого учреждения по делам ГО и ЧС Дмитрия Свитайло.

Дмитрий Свитайло.Фото: Елена КРАЙНЕВА

Рискованный период

- Дмитрий Анатольевич, с 1 сентября в Приморье объявлен пожароопасный период. Как определяются его сроки?

- Вероятность возникновения лесных пожаров прогнозируется с учётом данных предыдущих лет на уровне среднемноголетних значений. С учётом того, какая весна и как быстро происходит сход снежного покрова и на основании многолетних наблюдений метеостанций, пожароопасный сезон может быть открыт в последней декаде марта в южных районах края и в первой декаде апреля в северных. Заканчивается период повышенной готовности всех профильных учреждений с установлением устойчиво дождливой погоды или появления стабильного снежного покрова. Временные рамки пожароопасного сезона на землях лесного фонда открывает департамент лесного хозяйства Приморского края своим приказом.

- Как меняется жизнь на территориях, где установлен противопожарный режим?

- Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров. На ответственности глав поселений устройство и своевременная расчистка противопожарных минерализованных полос. Для граждан в этот период могут быть установлены ограничения по посещению лесных массивов вплоть до полного запрета.

- Пока ситуация благополучная, по крайней мере на 25 октября в крае не было зафиксировано очагов лесных пожаров. Но какие районы вы считаете зонами риска?

- Это Хорольский, Ханкайский, Хасанский, Шкотовский муниципальный районы. Словом, те территории, где достаточно много земель сельскохозяйственного назначения, где участки не используются надлежаще.

Где надо власть употребить

- Что зависит от органов местного самоуправления в деле профилактики лесных пожаров?

- Одна из главных опасностей лесного пожара заключается в его переходе на населённые пункты, и основная задача - не допустить этого. В этом году построено и реконструировано почти 800 километров дорог противопожарного назначения, сделано более 500 километров противопожарных минерализованных полос, произведены контролируемые отжиги сухой растительности.

- Достаточно ли подготовлены муниципалитеты к тому, чтобы противостоять возможной опасности?

- В крае проведен комплекс мероприятий, направленных на защиту населённых пунктов Приморского края от природных пожаров. Проверено было состояние водоисточников и возможность их использования для тушения огня. Особое внимание уделили тем населённым пунктам, которые расположены в муниципалитетах, пострадавших от ливневых дождей в августе и сентябре. Населению разъясняют меры пожарной безопасности и ответственность за её нарушение, раздают соответствующие памятки. По данным МЧС, подразделения противопожарной службы Приморского края провели более трех тысяч пожарно-тактических занятий и учений, в том числе по тушению пожаров в населённых пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Мероприятия проводятся в соответствии с госпрограммой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы.

- Можете ли вы назвать территории, где власти с полной ответственностью подготовились к осеннему сезону пожарной опасности?

- Да, можно отметить Уссурийский, Дальнегорский и Арсеньевский городские округа, Хорольский и Яковлевский районы. Хочу подчеркнуть, что каждый рубль, вложенный муниципальными образованиями в профилактику лесных пожаров, десятикратно сэкономит суммы, которые потребуются на ликвидацию последствий бедствия.

Преступления не останутся безнаказанными

- Дмитрий Анатольевич, беспечность, а то и злой умысел, могут причинить множество бед там, где ситуация касается лесных пожаров. Насколько строго законодательство в отношении нарушителей?

- На текущий момент более чем на шесть миллионов рублей уже оштрафовали приморцев за нарушения правил пожарной безопасности. С начала года, по данным соответствующих служб, за нарушения требований правил пожарной безопасности составлено 1283 административных протокола, один человек привлечен к уголовной ответственности. Из них 478 за нарушение требований, касающихся содержания территории в пожароопасном состоянии, нарушений при сжигании растительности. Сумма штрафов составила более шести миллионов рублей.

- Сжигание растительности, надо полагать, это несанкционированные палы травы. Чем они опасны?

- Главная опасность - переход огня в лесной массив или на территорию населенного пункта. Поэтому в пожароопасный период категорически запрещено выжигать хворост или сухую траву на участках рядом с лесом, защитными насаждениями и не отделенных противопожарной минерализованной полосой, которая должна быть шириной не менее 0,5 метра.

- Насколько человеческий фактор влияет на пожарную опасность в лесах?

- 90 процентов лесных пожаров в Приморье возникает по вине человека. В сухой период достаточно брошенного окурка, чтобы из тлеющей лиственной подстилки разгорелось стихийное бедствие.

Конкретно!

За не выполнение правил поведения в лесу нарушителям грозит ответственность в зависимости от тяжести проступка и его последствий.

- Если проявил небрежность относительно правил пожарной безопасности, это грозит административным штрафом для физических лиц - от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей (20-40 тысяч рублей в условиях противопожарного режима). Для юридических лиц - 50-200 тысяч рублей. В условиях противопожарного режима суммы штрафов существенно выше.

- За уничтожение или повреждение лесных насаждений закон предусматривает не только штраф в размере 200-400 тысяч рублей (в случае причинения крупного ущерба от 300 до 500 тысяч рублей), но и обязательные работы на срок до 480 часов. Более того, суд может назначить нарушителю исправительные работы на срок до 2-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет (в случае причинения крупного ущерба до 4-х лет). Особо отъявленные нарушители могут лишиться свободы на срок 3-х лет (в случае причинения крупного ущерба на срок до 4-х лет).

- Умышленный поджог карается лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3-х лет. Суд может назначить штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 3-х до 4-х лет. При крупном ущербе (стоимость поврежденных лесных и или иных насаждений превышает 50 тыс. руб.) - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 3-х лет.

Куда звонить?

8-800-100-94-00 - единый телефон доверия Лесной охраны. Звонки бесплатны и принимаются операторами Прямой линии лесной охраны круглосуточно. Телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Приморского края: 8 (42337) 3-43-72.