Избирком разрешил Олегу Кожемяко участвовать в выборах губернатора Приморья

Члены краевой избирательной комиссии единогласно поддержали регистрацию врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и таким образом допустили его к участию в выборах. Кожемяко стал третьим официально зарегистрированным кандидатом – после Розы Чемерис («Народная партия «За женщин России») и Игоря Степаненко (партия «Патриоты России»).

Подписи избирателей, а также депутатов и глав районов, городских округов Кожемяко представил в крайизбирком 14 ноября.

- Сегодня мы согласовали регистрацию Олега Николаевича на заседании в 10 часов утра. Из представленных им 8010 подписей избирателей 160 признано недостоверными или недействительными. 147 подписей депутатов и глав – все достоверные. Итого на сегодняшний день у нас уже трое зарегистрированных кандидатов, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» секретарь комиссии Наталья Камаева.

Она уточнила, что сегодня и завтра пока не будет новой информации о зарегистрированных кандидатах в губернаторы. Следующее заседание крайизбиркома по этому поводу состоится в четверг 22 ноября.

Политолог Павел Наливайко считает, что в избирательный бюллетень для голосования на выборах 16 декабря попадут ещё как минимум двое из претендентов на этот пост: Андрей Андрейченко (ЛДПР) и Алексей Тимченко (Партия роста).

- По поводу Виктора Старицина (Коммунистическая партия социальной справедливости) и Олега Митволя (Российская экологическая партия «Зелёные») – здесь пока вопрос, потому что они публично не информировали о сборе подписей. Остаётся загадкой, сколько подписей и какого качества им удалось собрать. Конечно, основная интрига касается Андрея Ищенко (КПРФ, но самовыдвиженец) – уже известны факты двойных подписей и участия лиц, которые не являются депутатами. В такой ситуации шансы быть зарегистрированным у него крайне малы. Собственно, сейчас формируется итоговый пул кандидатов, в котором будет от 5 до 7 человек, - отметил политолог.