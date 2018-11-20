2018-11-20T05:25:28+03:00
Политика

Избирком разрешил Олегу Кожемяко участвовать в выборах губернатора Приморья

По мнению политолога, в избирательный бюллетень 16 декабря могут попасть ещё две фамилии
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Олег Кожемяко стал третьим официально зарегистрированным кандидатом в губернаторыОлег Кожемяко стал третьим официально зарегистрированным кандидатом в губернаторыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Члены краевой избирательной комиссии единогласно поддержали регистрацию врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и таким образом допустили его к участию в выборах. Кожемяко стал третьим официально зарегистрированным кандидатом – после Розы Чемерис («Народная партия «За женщин России») и Игоря Степаненко (партия «Патриоты России»).

Подписи избирателей, а также депутатов и глав районов, городских округов Кожемяко представил в крайизбирком 14 ноября.

- Сегодня мы согласовали регистрацию Олега Николаевича на заседании в 10 часов утра. Из представленных им 8010 подписей избирателей 160 признано недостоверными или недействительными. 147 подписей депутатов и глав – все достоверные. Итого на сегодняшний день у нас уже трое зарегистрированных кандидатов, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» секретарь комиссии Наталья Камаева.

Она уточнила, что сегодня и завтра пока не будет новой информации о зарегистрированных кандидатах в губернаторы. Следующее заседание крайизбиркома по этому поводу состоится в четверг 22 ноября.

Политолог Павел Наливайко считает, что в избирательный бюллетень для голосования на выборах 16 декабря попадут ещё как минимум двое из претендентов на этот пост: Андрей Андрейченко (ЛДПР) и Алексей Тимченко (Партия роста).

- По поводу Виктора Старицина (Коммунистическая партия социальной справедливости) и Олега Митволя (Российская экологическая партия «Зелёные») – здесь пока вопрос, потому что они публично не информировали о сборе подписей. Остаётся загадкой, сколько подписей и какого качества им удалось собрать. Конечно, основная интрига касается Андрея Ищенко (КПРФ, но самовыдвиженец) – уже известны факты двойных подписей и участия лиц, которые не являются депутатами. В такой ситуации шансы быть зарегистрированным у него крайне малы. Собственно, сейчас формируется итоговый пул кандидатов, в котором будет от 5 до 7 человек, - отметил политолог.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Система экологического менеджмента АО «Восточный Порт» подтвердила соответствие международным стандартам
Во Владивостоке судебные приставы опечатали гипермаркет «Зелёный остров» на Русской
Следователи разыскивают убийцу-расчленителя из Находки
Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка
Фронтальный раздел надвигается на Приморье
На трассе Седанка-Патрокл фура улетела в кювет
Из-за конфликта с КХЛ Сергей Сошников покинул «Адмирал»
Сегодня вечером пойдёт мокрый снег
Избирательная комиссия дала добро ещё одному претенденту на пост губернатора Приморья
Предпринимателю из Партизанска запретят продавать псевдосметану
Приморцам разрешили ездить в лес на шашлыки
В приморской мусорке нашли загадочные окровавленные пакеты
АО «Восточный Порт» ведет монтаж панелей пылезащитного экрана на Третьей очереди
В Осиновке продолжают асфальтировать и расширять дорогу
Приморские крестьяне намолотили больше 27 тонн риса
Котельные Приморья подают тепло более чем в 16 тысяч домов
Синоптики пообещали приморцам мокрый снег и отрицательные температуры
Кто-то унюхал: тайник наркодельца «сдали» полиции неравнодушные приморцы
Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр на Второй речке
Сильный ветер поднимется во Владивостоке после обеда
Андрей Ищенко представил пакет документов с прицелом на выборы губернатора Приморья
8 лет спустя: в Приморье планируют восстановить маршрут поезда
Во Владивостоке обнаружили еще две нелегальных стоянки
Купил «Мерседес» и все можно: в Приморье оштрафовали героя соцсетей
Во Владивостоке ищут парня с темным прошлым
Молодая мама из Уссурийска погибла в страшной аварии