Автопробег "Комсомолки" посетил "Малый порт"

Второй день автопробега прошел достаточно ударно. Мы успели встретить рассвет возле горы Cестра, побывали в «Восточном Порту» и в завершении посетили «Малый порт», расположенный неподалеку.

Команда автопробега встретила рассвет возле горы Сестра. Фото: Юлиана Виноградова

Несмотря на такое говорящее название (территория у порта и правда небольшая), репутация у предприятия довольно серьезная. Собственно, именно поэтому мы и решили посетить «Малый Порт».

Компактность имеет свои плюсы: все технологические процессы как на ладони. Вот – краны, вот – поливальные установки.

Порт оборудован по последнему слову. Фото: Вадим Попов

К слову о последних: они установлены по всему периметру, и покрывают терминал практически полностью. Так что над территорией постоянно идет небольшой «дождик» и мы даже успели немного намокнуть.

На всей территории порта идет "дождик" - работают орошателиФото: Артём КАБАНКОВ

К экологическому вопросу «Малый порт» подошел основательно. На его территории работают четыре стационарные водяные пушки, вакуумный промышленный пылесос, а также несколько мобильных пушек – они могут работать точечно. На предприятии работает полноценная система пылеподавления. Например, над конвейером и дробилкой угля постоянно стоит водяная завеса. Эффект от всех этих действий положительный – производство на предприятии, в частности, соответствует международному стандарту ISO 14000. Об этом нам рассказала инженер по охране окружающей среды Ольга Простакишина.

– На 2019 год согласно инвестиционной программы предприятия и подписанным с государственными органами власти Соглашениям запланировано 213 млн рублей. А в сентябре этого года мы получили сертификат по системе экологического менеджмента. Это подтверждает, что мы порт прикладывает максимум усилий для защиты окружающей среды. Мы делаем сильный упор на человеческий фактор на производстве. Ведь мало только купить какую-то технику или защитные экраны поставить. Надо, чтобы сами работники ответственно относились к экологии. И мы этого добились, - рассказала эксперт.

Поймай радугу! Работает мобильная водяная пушкаФото: Артём КАБАНКОВ

Усилия портовиков оценили даже иностранные эксперты: в июле представители японского института «Номура» и компании «Идемицу» провели анализ защитных мер, которые предпринимает «Малый Порт». Они пришли к выводу, что работа стивидора соответствует всем мировым стандартам.

В этом году стивидорной компанией приобретено 2 прибора для измерения концентрации угольной пыли, под которые инженерами выбраны 2 точки размещения непосредственно на производственной площадке «Малого порта». На данный момент производится монтаж оборудования, после завершения которого, получаемые данные будут передаваться в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора, что позволит своевременно информировать ведомство о состоянии воздуха на предприятии. В ближайшем будущем территория порта станет еще более современной. В планах порта – рекострукция причалов и дноуглубительные работы. Это позволит принимать суда большей тоннажности.

Порт оборудован по последнему слову. Фото: Вадим Попов

Однако, по мнению генерального директора порта Евгения Пономарёва, главное достижение компании – самая низкая текучка кадров в отрасли. Многие работники «Малого Порта» работают в нем с момента основания в 1992 году.

Гендиректор "Малого порта" Евгений Пономарёв. Фото: Вадим Попов

Даже вышедшие на пенсию сотрудники зачастую помогают порту. Например, бывший технический директор периодически проводит мастер-классы на предприятии. В общем, в порту действительно сложился крепкий и дружный коллектив.

– Может, это сейчас покажется архаизмом, но у нас до сих пор существует соцсоревнование. Бригады соревнуются каждую смену – кто лучше и быстрее выгрузит, разгрузит, очистит уголь. Все это поощряется премиями. Есть у нас и переходящий кубок – главный приз, - рассказывает Евгений Пономарёв.

Те самые кубкиФото: Артём КАБАНКОВ

За 26 лет в порту уже появились рабочие династии: местные сотрудники приводят на работу своих детей-студентов. Те сначала остаются на практику, а после – трудоустраиваются.

Отличительной особенностью «Малого Порта» является и то, что помимо перевалки угля на предприятии, занимаются очисткой сырья. Это необходимость: основные поставки из порта идут в Юго-Восточную Азию, где конкуренция необычайно высокая. Японцы и корейцы котируют только хорошо очищенный уголь – так что приходится соответствовать.

– Да, мы действительно не большой порт, с точки зрения объема переваливаемого сырья. Кардинальные изменения, итогом которых стали удивившие меня результаты, начались в середине 2000-х годов с партнерства с «Сибирской угольной энергетической компанией» («СУЭК»). Прежде для каждого вида груза требовались отдельные площадки. Единственный вид сырья – уголь – позволил сконцентрировать на нем и технические, и людские ресурсы: перейти на современное высокопроизводительное оборудование, обучить специалистов. Главное для нас - это уникальность груза, - считает Евгений Пономарёв.

"Малый Порт" занимается не только перевалкой, но и очисткой угля. Фото: Вадим Попов

Он добавил, что партнеры порта предъявляют к углю особые требования – и поэтому предприятию нужно соответствовать запросам. Речь идет о чистоте продукта - и как следствие, о чистоте терминала.

– Все сотрудники предприятия знают, наш порт работает с грузом, к которому предъявляются самые высокие экологические требования по международным стандартам. Как руководитель предприятия, честно скажу, чистота терминала это и забота о людях. Наш коллектив складывался годами, у нас есть трудовые династии, и мы ценим каждого сотрудника, - пояснил гендиректор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678709" frameborder="0"></iframe> Генеральный директор СК «Малый порт» Евгений Порамарёв (по центру) и начальник производственного перегрузочного комплекса Андрей Искуменко (справа).

В порту до сих пор существуют соцсоревнования бригад. Фото: Вадим Попов

Помимо всего прочего «Малый Порт» участвует в общегородских мероприятиях, содействует в продвижении фотоконкурса «Молодые ветра», помогает муниципальным школам Находки и спортивным секциям. Одним словом, занимает активную социальную позицию. С недавнего времени к списку подопечных добавился и легендарный находкинский клуб «Океан». Когда-то команда была символом города, первой из дальневосточных команд играла в высшей лиге. И сейчас стивидоры готовы помочь возродить клубу былую славу. Траты запланированы не маленькие даже на техническую сторону вопроса: форму, транспорт, инвентарь… Но не исключено, что в скором будущем портовики смогут вернуть команде профессиональный статус.