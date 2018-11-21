Автопробег «Порты Приморья», день второй: сказочная зима в Находке

В Находке начался второй день автопробега «Порты Приморья», он получился весьма необычным. Утром повсюду была вполне себе поздняя осень – а вечером в край пришла зима. Впрочем, обо всем по порядку.

Ранним утром мы отправились к горе Сестра, чтобы полюбоваться только что проснувшимся солнцем… И хоть погода была довольно туманной, оно все равно того стоило: гора Сестра, излюбленное место фотографов Находки, впечатляла даже у подножья. Мы тоже не могли пройти мимо.

Гора Сестра впечатялет. Фото: Юлиана Виноградова

Для того, чтобы согреться, развели небольшой костерок на берегу. Понятное дело, с соблюдением техники пожарной безопасности. А чай с привкусом дымка, заваренный на живой воде «Горноводный источник», создал атмосферу душевности разговора у огня и придал новых сил автопутешественникам.

Тщательно подкрепившись завтраком в нашей гостинице, мы отправились смотреть порты Находки. Первым на очереди был «Восточный Порт» - крупнейший в городском округе. Следующая остановка – «Малый Порт», небольшое, но очень современное предприятие.

Все подробности - в наших путевых заметках.

Наша экспедиция посетила «Восточный Порт» - крупнейший в городском округе, а также «Малый Порт», небольшое, но очень современное предприятие. Фото: Юлиана Виноградова.

Возвращаться в гостиницу «Восток» автопутешественникам пришлось уже по заснеженной дороге. В Находку непогода пришла с опозданием: во Владивостоке уже вовсю мело, а у нас только-только появились первые снежинки. Однако уже через час снегопад разбушевался вовсю. На юг Приморья пришла настоящая зима. Мы не могли упустить такой момент – и поехали фотографироваться. Как-никак, первый полноценный снег в этом году!

Решили рвануть к морю. На побережье Находки была неземная красота.

Тихо падал снег, море скрылось за белой пеленой – а припорошенная трава и деревья выглядели, как на картинке.

Ну как тут не начать фотографироваться?

Атмосфера – потрясающая, настоящий праздник фотографа. В общем, ничего удивительного, что любое наше действие становилось поводом для фотосессии, чем активно пользовались участники автопробега, например, блогер Игорь Старовойтов.

Перед стартом в обратный путь мы, если честно, немного переживали. Городские дороги быстро стали скользкими от мокрого снега – и стали довольно опасными. Впрочем, нашему Subaru Forester все оказалось нипочем. Даже на самых сложных участках машина слушалась идеально, так что в гостиницу мы вернулись без приключений.

Subaru Forester успешно справился с заснеженной дорогой. Фото: Вадим Попов.

Вечером Находка преподнесла еще один сюрприз. Снежная пелена, повисшая в небе, не пропускала свет портовых огней, отражая его. Из-за этого облака превратились в ярко-оранжевое зарево.

Яркий закат - украшение сегодняшнего вечера.

Сегодня с рассветом нам повезло значительно больше: удалось запечатлеть на фото восходящее солнце! Результатами этой фотосессии остались довольны все.

Наконец-то получилось встретить рассвет

Совсем скоро мы продолжим наш путь по портам Находки – посетим «Терминал Астафьева», после чего двинемся дальше по краю. Автопробег «Порты Приморья» продолжается!

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