2018-11-21T05:32:31+03:00
Общество

8 бед – один ответ!

ДГК предлагает своим абонентам оплатить долги за теплоснабжение в рассрочку
Олег БЕЛОВ
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Не можешь оплатить? Сделай реструктуризацию!Не можешь оплатить? Сделай реструктуризацию!Фото: Александр ГЛУЗ
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По словам специалистов филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), практика показывает, что с началом отопительного сезона задолженность за теплоснабжение у жителей Приморья будет лишь увеличиваться. На сегодняшний день долг как физических, так и юридических лиц перед энергокомпанией приближается к 2 млрд. рублей. А между тем оплата за оказанные услуги потребителями – единственная возможность гладкого и успешного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). На эти средства закупается топливо, проводятся ремонты, в том числе и срочные.

Неуплаты долгов за коммунальные услуги сказываются не только на энергокомпании, но и на самом должнике. Помимо психологического дискомфорта, который доставляет сам факт задолженности, абоненты могут испытывать и физический. Юристы энергокомпании вынуждены прибегать к ряду мер в отношении злостных неплательщиков, чтобы вернуть деньги за оказанные коммунальные услуги.

При этом специалисты Приморской генерации понимают, что причины неоплаты коммунальных счетов могут быть разными, в том числе отсутствие возможности сразу и полностью погасить долг. На протяжении многих лет компания предлагает решить проблему, заключив соглашение о реструктуризации долга. Это позволяет оплачивать его равными частями в течение года, а подача судебного иска приостанавливается.

Соглашение о реструктуризации – это возможность рассчитаться с филиалом «Приморская генерация» за потребленные ресурсы частями, то есть поэтапно погасить свою задолженность. Срок такого договора обычно составляет до 12 месяцев, однако при тяжелом материальном положении период может быть увеличен. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель будет защищен от начисления пеней, судебных исков и визитов судебных приставов.

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Для заключения соглашения необходимо обратиться в клиентский офис с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру по следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., сб. 09:00-17:00, без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, (Лайт-офис, 3-й этаж ТЦ «Снеговая падь») ул. А. Щетининой, 2 (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (Пн.-Пт. 09:30-18:30 ч., сб..10:00-13:00, без перерыва).

Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (Чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (Пн.-Пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 21 а, кабинет 203 (Пн.-Пт. 08:00-17:00, обед 12:00-13:00).

Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, 8 (Пн.-Сб. 09:00-18:00, без перерыва на обед).

Телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный).

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