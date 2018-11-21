Конкурс от «Комсомолки»: выиграй 100 литров бензина!

«Комсомольская правда» - Владивосток» объявляет конкурс в instagram. Победитель получит 100 литров бензина.

Всё, что нужно сделать, это угадать, сколько километров проедет экипаж «Комсомолки» в рамках автопробега «Порты Приморья». Ориентируемся на наш главный автомобиль - новый Subaru Forester. На момент начала проекта его пробег 722 км!

Контрольный замер - 722 километра.

Напомним, в понедельник начался автопробег по приморским портам: Владивостока, Находка, Врангель, Славянка, Зарубино, Посьет. Пока мы сами не знаем, сколько километров пути предстоит. До 26 Ноября у вас есть шанс угадать количество километров.

dvkp.ru Конкурс: дарим 100 литров бензина

УСЛОВИЯ: Подписка на нашу страницу в Instagram @dvkp.ru. Не более 3-х вариантов ответов от одного участника. Ответы принимаются в комментариях под постом о конкурсе в сети Instagram.

Победит тот, чей ответ будет ближе всего к фактической цифре на приборной панели, на момент сдачи машины в автоцентр (сделаем фото и видео). Ответы просим округлять до 1 км. В случае, если 2 и более участников назовут одну и ту же цифру, победит тот, кто оставил комментарий раньше.

Следить за проектом можно на сайте dv.kp.ru и в социальных сетях по хэштегу #ПортыПриморья.