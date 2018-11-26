Синоптики прогнозируют метель в Приморье в начале декабря

По традиции «Комсомолка» поинтересовалась в начале недели у сотрудников Примгидромета, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни и скоро ли снегопад. Пресс-секретарь управления по гидрометеорологии Виктор Чулков рассказал, что на всей территории края пока ещё тепло, от +4 до +9. Но погода немного изменится уже в ночь на вторник:

- Будут проходить фронтальные разделы, в основном в северной половине Приморья, и они вызовут местами небольшие осадки. В том числе есть вероятность слабых осадков во Владивостоке: скорее всего, дождь со снегом, потому что температурный фон ещё положительный +1,+3 градуса. И завтра тоже +2,+4. Вообще первые два дня этой недели у нас ещё сохраняется осень, но потом всё-таки – можно сказать, закономерно – температура пойдёт в минус. По всему Приморью мы ожидаем отрицательные значения, как ночью, так и днём. При этом разброс температур по краю будет достаточно велик: ночью от -6 до -25. Минус 25 - это, конечно, в горных северных районах Приморского края.

По словам Чулкова, к пятнице во Владивостоке и Находке температура понизится до -4,-6, а в Уссурийске – до -10.

Снегопада на этой неделе ждать ещё рано. А вот на следующей он возможен. Ситуацию уточнил главный синоптик региона Борис Кубай, интервью с которым опубликовано на primpogoda.ru.

- Над северной акваторией Жёлтого моря в начале декабря может зародиться довольно активный циклон, который нацелится на Приморье. Если центр циклона пройдет через Владивосток и затем Находку, следует ожидать больше дождя, чем снега, хотя с прохождением холодного фронта закончится незначительным снегом. Если центр циклона пройдёт больше по морю, тогда нужно ожидать больше снега, чем дождя. При этом снег будет наблюдаться на большей территории края, возможна метель. В связи с этим я бы рекомендовал всем пользователям к концу этой недели обратить особое внимание на нашу информацию об ожидаемой погоде 3 и 4 декабря.