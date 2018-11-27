Автопробег «Порты Приморья»: День четвёртый. Держим курс на «Морской Порт в бухте Троицы»

Четвертый день автопробега «Порты Приморья» мы начали в поселке Зарубино Хасанского района. Сюда мы прибыли минувшим вечером – после многочасовой утомительной поездки из Находки. Здесь мы планировали посетить «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ). Поселились мы в гостинице Росморпорта – здесь живут сотрудники порта, приезжающие в командировки.

Рассвело, пора отправляться в путь. Фото: Вадим Попов.

Утро традиционно началось со съемок рассвета. Он оказался просто потрясающим. Горящий ярко-желтый шар Солнца медленно, будто нехотя, выплывал из-за сопок. Цвет неба – поначалу огненно-оранжевого – постепенно менялся на более нежные оттенки, пока окончательно не стал голубым. Красота, да и только.

Перекусив, мы отправились в порт. За последние пару лет его вид серьезно изменился. Долгое время Зарубино было одной из главных точек импорта японских иномарок. Старожилы помнят, что еще недавно вся площадка после шлагбаума была заставлена «Маздами». Однако времена изменились.

Контейнерные перевозки грузов кратчайшим морским путём круглый год. Фото: МПБТ.

На сегодняшний день наиболее перспективные для Порта мороженая рыбная продукция, транзитные контейнеры, цветные металлы, пиломатериал. Основной поставщик рыбной продукции Камчатка и Сахалин.

Алюминий - стратегический груз МПБТ. Фото: Вадим Попов.

Проходим пост охраны, получаем пропуска. Это, впрочем, не единственный «чекпоинт»: уже на территории порта наши документы проверил пограничник. Как-никак, пункт пропуска через государственную границу – так что досмотр посетителей здесь особенно строгий.

О порте нам рассказал гендиректор предприятия – Андрей Перевалов.

Андрей Перевалов, руководитель Порта о людях и работе. Фото: Вадим Попов.

– На протяжении многих лет МПБТ единственный Порт в бухте Троицы, который специализируется на перевалке грузов широкой номенклатуры. Численность работников – 210 человек. Почти все местные, несколько человек из Славянки. Многие работают на предприятии с 80-х годов. Порт принимает активное участие в жизни поселка – помогаем общественным организациям, проводим ремонт в школах и детских садах, - объяснил он.

Сергей Зайцев о династиях и жизни портовиков. Фото: Вадим Попов.

По словам начальника грузового района МПБТ Сергея Зайцева, в порту уже сложились династии.

– Работа у нас непростая. Человек должен быть стойким, крепким – и высококвалифицированным. Сотрудники проходят обучение на базе порта, постоянно повышают квалификацию. Порт развивается, устанавливается новое оборудование – и специалисты учатся работать с ним, – объясняет портовик.

Работа с грузом - высший пилотаж. Фото: МПБТ.

Команда автопробега узнала, почему же МПБТ стал ключевым звеном международного транспортного коридора «Приморье-2». По словам Андрея Перевалова, это обусловлено выгодным географическим расположением. Порт находится на границах трех государств – России, Северной Кореи и Китая. Это, самый короткий путь в страны Юго-Восточной Азии. Думается, по этой причине порт будет востребован всегда. Например, промышленно развитым северо-восточным провинциями Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь), не имеющим собственного выхода к морю, выгодно отправлять грузы через нас и доставлять их кратчайшим морским путём в Японию или Южную Корею. Недавно появилось прямое железнодорожное сообщение между Зарубино и китайским Хуньчунем.

Географическое расположение Порта определило его развитие. Фото: МПБТ.

Порт имеет ещё одну важную особенность – бухта не замерзает и поэтому суда могут заходить в порт круглогодично без использования ледоколов!

Конечно же мы поговорили и о планах на будущее. Сейчас порт может обрабатывать до 1,2 млн тонн груза в год. В ближайшее время планируется модернизация портовых мощностей, что позволит нарастить объемы переваливаемого груза.

После посещения порта команда автопробега решила отправиться в одно из самых интересных мест приморского побережья. Речь идет о кладбище северокорейских шхун недалеко от Хасана. Дело в том, что наши коммунистические соседи нередко промышляют незаконной рыбалкой в российских водах. Этих окрыленных идеями чучхэ браконьеров ловят пограничники. Лодки же бросают прямо на берегу. Они, судя по всему, остаются там навсегда.

Команда автопробега на кладбище северокорейских шхун. Фото: Вадим Попов.

Добраться туда непросто. Дорога от поворота с хасанской трассы упирается прямо в границу. Оттуда ведет еще одна дорожка – прямо вдоль колючей проволоки. Это сорок минут самого настоящего бездорожья. Проехать там сложно даже на джипе; мы преодолели путь на «поднятом» внедорожнике одного из участников автопробега – путешественника Владимира Яхно.

Вообще-то, путешественников здесь обычно задерживают пограничники и разворачивают обратно. Как-никак пограничная зона. Но некоторым везет. Мы оказались в числе счастливчиков.

Поездка того стоила. Побережье возле границы представляет совершенно фантастическую картину. Вдоль всей береговой линии из песка торчат деревянные остовы шхун. Многие из них совершенно разбиты. Песчаные барханчики, останки лодок, низко повисшая над морем полная луна – все это создавало очень необычную атмосферу. Настроение нам не испортил даже ледяной ветер, который дует здесь со всех сторон.

После насыщенного дня возвращаемся в гостиницу. Далее нам предстоит поездка в порт Посьет – и небольшая экскурсия по заповедным местам Хасанского района.

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