Автопробег «Комсомолки», день пятый: новейшие технологии порта Посьет

Заключительный день автопробега «Порты Приморья» начался в поселке Посьет Хасанского района. Туда мы прибыли накануне вечером. Утром мы традиционно выбрались на съемки рассвета.

Чарующий рассвет над Посьетом. Фото: Вадим Попов.

После этого нас ждал «Торговый порт Посьет» - один из крупнейших стивидоров края. Для поселка это ключевое предприятие: там работает почти треть местных жителей. Считайте сами: живет в Посьете 1600 человек, сотрудников в порту – 450. Большинство из них местные жители, хотя есть специалисты из Краскино, Славянки и Владивостока.

О том, чем живет порт, нам рассказал управляющий директор Игорь Прищепов.

Управляющий директор «Торгового порта Посьет» Игорь Прищепов. Фото: Вадим Попов.

– За последние несколько лет предприятие серьезно изменилось. Порт, по сути, превратился в специализированный угольный терминал. Все процессы автоматизированы и управляются с центрального диспетчерского пульта. Этот проект имеет несколько этапов – и основную работу мы уже сделали. У нас стоит два вагоноопрокидывателя, размораживатель, конвейеры.

Перевалкой угля порт занялся в 2008 году. На тот момент объем перевалки составлял не более полумиллиона в год, но задачи компании были более амбициозные - 5 млн тонн. Поэтому порт решили модернизировать. Сейчас наша работа не создает практически никаких проблем для населения.

Современная техника, обеспечивающая перевалку угля. Фото: Вадим Попов.

К защите экологии на предприятии подходят ответственно. Портовики используют все доступные технологии – водяные пушки, пылеуборочные машины, строят спринклерную систему пылеподавления.

Уголь поступает в порт не только с Кузбасса (как в большинство портов Приморья), но и из Якутии. Сюда также везут сырье c крупнейшего в России Эльгинского месторождения коксующегося угля в южной Якутии. Оно, как и «Торговый порт Посьет», принадлежит компании «Мечел». В якутском угле, как рассказал Игорь Прищепов, заинтересованы иностранные компании.

– На Эльге добывают высококачественные коксующиеся угли. Их охотно покупают металлургические компании. Наш порт является оптимальным пунктом отправки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – объяснил он.

Участникам автопробега провели подробную экскурсию по предприятию. Нам удалось изучить весь технологический процесс погрузки угля на судно – от и до. Начинается все, как правило, в размораживателе для вагонов. Уголь в холодное время года приезжает смерзшийся. Это не даёт его выгрузить. В ангаре-размораживателе стоят специальные инфракрасные датчики, которые за считанные минуты нагревают вагоны. Благодаря этому уголь легко оттаивает от стенок и пола вагонов. Сильно смерзшийся уголь предварительно направляется на резательный комплекс, где массив угля разрезается на несколько пластов, чтобы во время выгрузки эта многотонная масса не повредила оборудование. Данную задачу выполняет вот эта машина.

Резательный комплекс разбивает замерзший массив угля на несколько пластов. Фото: Вадим Попов.

Когда уголь распилен, вагон направляется в вагонооопрокидыватель, который переворачивает его, и груз ссыпается в закрытый бункер. Во время процесса работает система аспирации, которая предотвращает пыление угля. Переворачивание и дальнейшая отправка одного вагона занимает 200 секунд.

Вагоноопрокидыватель позволяет осуществлять быструю перевалку угля. Фото: Вадим Попов.

Затем уголь поступает на конвейер для погрузки на судно. В общем, технологии весьма современные – и, самое главное, экологически чистые.

Проблема, которую пока порт не смог решить до конца – это дефицит квалифицированных кадров. Посьет – небольшой и довольно отдаленный поселок, и найти узких специалистов там бывает непросто. Предприятию нужны высокопрофессиональные кадры: ведь работать им придется на самом современном оборудовании. Так что портовикам приходится искать работников по всему Приморью. Одной из востребованных профессий сейчас является инженер электронных систем управления.

При этом условия в порту более чем привлекательные. Об этом говорит хотя бы то, что трудятся на предприятии целыми семьями. Например, главный диспетчер производственного комплекса Евгений Дмитриев работает в порту вместе с женой. Супруга портовика является тальманом (человеком, ведущим подсчет груза при погрузке и выгрузке). Оба они приехали из Славянки.

Главный диспетчер производственного комплекса «Торгового порта Посьет» Евгений Дмитриев. Фото: Вадим Попов.

– Я закончил МГУ имени Невельского, долгое время не мог найти работу по специальности. В приморских портах просто не было вакансий. В 2008 году порт Посьет начал расширять штат, и я сразу откликнулся на объявление. Поговорил со старожилами здесь – сказали, что в порту всегда была стабильность. Даже в девяностые, когда у людей по 3-4 года зарплаты не было, здесь всегда платили. Это меня убедило, – рассказал он корреспонденту «КП».

Когда порт модернизировали, Евгений быстро научился работать с новой техникой – ведь в «Торговом порту Посьет» до сих пор существует наставничество на производстве. Это позволяет работникам постигать новые знания, не отрываясь от работы. Так что думается, вопрос с кадрами в Посьете все-таки решат.

После посещения порта мы отправляемся в обратный путь – до Артема. Дорога неблизкая. По пути мы решили заехать в национальный парк «Земля леопарда» и пройтись по одной из экологических троп. Порты – это, конечно, хорошо, но проходить мимо красот приморской природы тоже не хочется.

Команда автопробега посетила национальный парк «Земля леопарда». Фото: Вадим Попов.

Экологических троп в заповедной земле три. Самая короткая называется «Тропой леопарда» - она ведет на гору Бусленко. Вторая (подлиннее) заканчивается в пещерах, где нередко видели дальневосточных леопардов. Третья – самый большой путь – носит название «Семиверстка». Он представляет собой три тропы длиной пять, семь и десять километров. Мы, понятное дело, выбрали первый – времени у нас, к сожалению, было немного.

Наша команда прогулялась по «Тропе леопарда». Фото: Вадим Попов.

По пути мы посетили несколько видовых площадок, с которых заповедник предстает во всей красе – а также много узнали о природе Приморья. Наш гид Иван рассказывал нам о растениях и деревьях, которые мы встречали по дороге, а также о фауне «Земли леопарда».

Фотоловушка позволяет отследить популяцию дальневосточного леопарда и других зверей. Фото: Вадим Попов.

После полуторачасовой прогулки возвращаемся в машины. Через два часа мы въехали на парковку центра «Сумотори», откуда мы и начинали пробег – уставшие, но довольные, с массой новых впечатлений. Шутка ли – за эти пять дней мы проехали 1303 километра! Автопробег «Порты Приморья» официально завершился.

Наша дружная команда вернулась в изначальную точку маршрута - дилерский центр Subaru. Фото: Вадим Попов.

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