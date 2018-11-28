Недостроенные «Хаятты» Владивостока снова выставят на продажу

В повестке очередного заседания Законодательного собрания Приморского края сегодня - более 50 вопросов. В том числе спикер Александр Ролик предложил рассмотреть вопрос о продаже многофункциональных гостиничных комплексов класса «5 звезд» во Владивостоке: курортного типа в районе мыса Бурный и делового типа по адресу Корабельная набережная,6.

От краевой администрации к трибуне вышел и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Андрей Железный. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», несмотря на звучную фамилию, Железный местами волновался, говорил сбивчиво, и депутат Игорь Чемерис в итоге заметил, что от исполнительной власти мог бы прийти кто-то более опытный в этой теме.

Железный рассказал, что на мысе Бурном готовность «двух объектов в одном» составляет 79% и 52%, а на Корабельной набережной – 60%.

— Продавать гостиницы предлагаем по методу голландского аукциона. Этот метод подразумевает проведение торгов в форме классического очного аукциона – открытого по составу участников и по способу подачи предложений о цене, с применением метода понижения начальной цены продажи. А в случае поступления более одной заявки на соответствующем шаге – переходящий в форму аукциона на повышение, - пояснил и.о. директора краевого департамента.

Он уточнил также, что продавать долгострои руководство края хочет двумя отдельными лотами. Начальная цена пятизвездочного отеля на Бурном – 6 миллиардов 186 миллионов рублей 63 копейки, включая НДС. Минимальная цена этого лота – 4 миллиарда 781 миллион 115 тысяч 979 рублей 63 копейки с НДС.

Начальная цена второго лота – 8 миллиардов 211 миллионов рублей 80 копеек с НДС, и минимальная цена лота – 5 миллиардов 696 миллионов 440 тысяч 643 рубля 80 копеек с НДС.

— Все объекты, все лоты недвижимого имущества обременены ипотекой в пользу ПАО «Сбербанк». Что хотелось отметить – начальная цена лота обеих гостиниц складывалась из расходов, понесенных бюджетом. В период с 2010 года по 2017 предоставлено бюджетных инвестиций в общей сумме 14 миллиардов 300 миллионов 700 тысяч рублей. Таким образом, начальная цена двух лотов – выше: 14 миллиардов 397 миллионов. Предлагаем одобрить проект постановления.

В повестке заседания Заксобрания Приморского края - более 50 вопросов. Фото: zspk.gov.ru

Депутат-коммунист Артём Самсонов напомнил, что уже принимали решение о продаже одной из гостиниц, и задал докладчику вопрос, «почему то решение не было выполнено и понесёт ли кто-то ответственность за то, что решение не было выполнено». В ответ Андрей Железный пояснил, что не нашлось покупателей, торги не состоялись.

— Что касается дисциплинарной ответственности, то, наверно, это вопрос не к докладчику. Есть соответствующие инстанции, которые применяют к нарушителям соответствующие меры, - добавил чиновник.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис обратил внимание, что на «Хаятты» на самом деле край потратил уже гораздо большую сумму, чем 14 миллиардов:

- Другой момент, что дальше содержать за счёт бюджета такую обузу как строительство отелей – это непозволительная роскошь. Особенно в пакете тех мер социальной поддержки, которые мы принимаем. Поэтому призываю своих коллег – давайте поддержим право на продажу.

Так и сделали. Председатель Законодательного собрания Александр Ролик констатировал: все 37 участвующих в заседании депутатов проголосовали «за».

Сегодня в повестке заседания Законодательного собрания Приморского края – более 50 вопросов. В том числе спикер Александр Ролик предложил рассмотреть вопрос о продаже многофункциональных гостиничных комплексов класса «5 звезд» во Владивостоке: курортного типа в районе мыса Бурный и делового типа по адресу Корабельная набережная,6.

От краевой администрации к трибуне вышел и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Андрей Железный. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», несмотря на звучную фамилию, Железный местами волновался, говорил сбивчиво, и депутат Игорь Чемерис в итоге заметил, что от исполнительной власти мог бы прийти кто-то более опытный в этой теме.

Игорь Чемерис подчеркнул: на «Хаятты» потратили из бюджета Приморья уже больше 14 миллиардов. Фото: zspk.gov.ru

Железный рассказал, что на мысе Бурном готовность «двух объектов в одном» составляет 79% и 52%, а на Корабельной набережной – 60%.

— Продавать гостиницы предлагаем по методу голландского аукциона. Этот метод подразумевает проведение торгов в форме классического очного аукциона – открытого по составу участников и по способу подачи предложений о цене, с применением метода понижения начальной цены продажи. А в случае поступления более одной заявки на соответствующем шаге – переходящий в форму аукциона на повышение, - пояснил и.о. директора краевого департамента.

Он уточнил также, что продавать долгострои руководство края хочет двумя отдельными лотами. Начальная цена пятизвездочного отеля на Бурном – 6 миллиардов 186 миллионов рублей 63 копейки, включая НДС. Минимальная цена этого лота – 4 миллиарда 781 миллион 115 тысяч 979 рублей 63 копейки с НДС.

Начальная цена второго лота – 8 миллиардов 211 миллионов рублей 80 копеек с НДС, и минимальная цена лота – 5 миллиардов 696 миллионов 440 тысяч 643 рубля 80 копеек с НДС.

— Все объекты, все лоты недвижимого имущества обременены ипотекой в пользу ПАО «Сбербанк». Что хотелось отметить – начальная цена лота обеих гостиниц складывалась из расходов, понесенных бюджетом. В период с 2010 года по 2017 предоставлено бюджетных инвестиций в общей сумме 14 миллиардов 300 миллионов 700 тысяч рублей. Таким образом, начальная цена двух лотов – выше: 14 миллиардов 397 миллионов. Предлагаем одобрить проект постановления.

Депутат-коммунист Артём Самсонов напомнил, что уже принимали решение о продаже одной из гостиниц, и задал докладчику вопрос, «почему то решение не было выполнено и понесёт ли кто-то ответственность за то, что решение не было выполнено». В ответ Андрей Железный пояснил, что не нашлось покупателей, торги не состоялись.

— Что касается дисциплинарной ответственности, то, наверно, это вопрос не к докладчику. Есть соответствующие инстанции, которые применяют к нарушителям соответствующие меры, - добавил чиновник.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис обратил внимание, что на «Хаятты» на самом деле край потратил уже гораздо большую сумму, чем 14 миллиардов:

- Другой момент, что дальше содержать за счёт бюджета такую обузу как строительство отелей – это непозволительная роскошь. Особенно в пакете тех мер социальной поддержки, которые мы принимаем. Поэтому призываю своих коллег – давайте поддержим право на продажу.

Так и сделали. Председатель Законодательного собрания Александр Ролик констатировал: все 37 участвующих в заседании депутатов проголосовали «за».