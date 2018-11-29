Александр Ролик: стараюсь быть готовым к борьбе на наших заседаниях

Сегодня, 29 ноября, впервые гостем радио «Комсомольская правда»-Приморье» стал председатель Законодательного собрания края Александр Ролик. На традиционно первый вопрос ведущих, с чего начинается его утро, ответил, что с зарядки и пробежки:

— Стараюсь дать себе больше физической нагрузки, чтобы быть готовым к той непростой, возможно, борьбе, которая идёт у нас в рамках наших заседаний. Потому что возникает много вопросов, нужно быть собранным и готовым к любым ситуациям.

Накануне прямого эфира как раз прошло очередное заседание краевого парламента. 37 депутатов вместе с представителями администрации края и прокуратуры несколько часов обсуждали почти 50 вопросов. Гость перечислил наиболее важные для жителей края законопроекты из повестки 28 ноября:

— Прежде всего, это бюджет Приморского края. Мы внесли корректировку - увеличили его параметры. И, самое главное, решили вопросы о направлении средств на социальные проблемы. Это и погашение кредиторской задолженности медицинским учреждениям, и приобретение медицинского оборудования, и поддержка сельхозпроизводителей. Дальше будем мониторить исполнение этого бюджета. Кроме того, мы приняли очень важный, на мой взгляд, законопроект по увеличению заработной платы педагогическим работникам.

Ведущий эфира Илья Кузнецов напомнил также про гостиницы «Хаятт», и Александр Ролик прокомментировал:

— Депутаты поддержали инициативу врио губернатора Олега Кожемяко и приняли постановление, которое одобряет продажу этих гостиниц. Это давняя история: я думаю, только ленивый не знает про наши «Хаятты». Они, к сожалению, лежат тяжким грузом на бюджете Приморского края и продолжают оттягивать средства, потому что есть открытая кредитная линия. К сожалению, у предыдущих руководителей края не получились попытки решить этот вопрос другим путём – достроить их или заключить договор по концессии. Поэтому, на мой взгляд, решение Олега Николаевича – правильное. Надо продавать и вырученные средства направлять, прежде всего, на решение социальных вопросов, на поддержку жителей Приморского края.

Спикер краевого парламента с удовольствием ответил на вопросы ведущих и слушателей впервые гостем радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Также гость ответил на несколько звонков радиослушателей из Владивостока и Уссурийска. Например, пенсионерка Клавдия Николаевна уточнила, как попасть к Александру Ивановичу на приём и обсудить с ним вопрос о льготных авиаперелётах. Спикер рекомендовал посмотреть на сайте Законодательного собрания телефон его приёмной и записаться.

Кроме того, разговор зашёл о непривычно большом пакете социальных законопроектов, утверждённых в ноябре.

— Я бы выделил ряд категорий населения, которые сегодня – опять-таки по инициативе Олега Николаевича Кожемяко – с учётом его опыта в других субъектах РФ, были у нас разработаны и внесены на рассмотрение Законодательного собрания. Прежде всего, это старшее поколение: ветераны, пенсионеры. Далее – многодетные: у нас большое количество таких семей, и они тоже нуждаются в социальной поддержке. Третья категория - это дети: учащиеся школ и профессионально-технических учреждений. И ряд других категорий граждан, которые сегодня состоят на учёте в органах социального обеспечения. Конечно, самый важный законопроект, который мы приняли сразу в трёх чтениях, - это «О детях войны». У нас в Приморском крае это более 112 тысяч человек, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года: часть из них действительно оказались в такой ситуации, что не относились ни к каким льготным категориям и вообще ничего не получали, - сказал Александр Ролик.

Александр Ролик считает, что нужно быть собранным и готовым к любым ситуациямФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Пообщались в эфире также о том, о чём умалчивает официальная биография спикера – в том числе о детях. Их у Александра Ивановича – двое: школьник Андрей и студентка Мария. Учится в Москве, на первом курсе института международных отношений.

— Это её выбор. Сам я закончил Дальневосточный государственный университет и, честно говоря, хотел, чтобы она пошла по моим стопам – стала юристом, поступила в наш Дальневосточный федеральный университет. Но ей больше интересно экономическое направление. А вообще я считаю, что юридическое образование – одно из важнейших в современном мире. На мой взгляд, каждый человек, который планирует развиваться и занять достойное место в жизни, должен иметь это образование – наряду с каким-то другим.