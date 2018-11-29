Шувалов поможет Владивостоку деньгами после разговора с Кожемяко

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» поможет Приморью деньгами для развития дорожного хозяйства, ЖКХ, жилищного строительства и поддержки малого и среднего бизнеса. Такое соглашение сегодня, 29 ноября, подписали врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и председатель корпорации Игорь Шувалов.

По мнению врио губернатора, Приморью необходимо федеральное финансирование таких крупных проектов, как строительство кольцевой автодороги (ВКАД), развитие ЖКХ, создание нового облика Владивостока, а также продолжение строительства жилого кооператива «Остров» и развитие 30 площадок в районе бухты Патрокл, переданных краю по решению председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Почетный гражданин Владивостока Игорь Шувалов поддержал эти инициативы, отметив, что корпорация направит финансирование на эти цели. Первостепенное внимание при этом будет уделено развитию городской экономики.

– Во Владивостоке мы будем заниматься мастер-планами, реконструкцией старых районов, строительством нового жилья. Мы знаем, как помочь Владивостоку развиваться, делаем это совместно с японцами в рамках диалога президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, – обозначил он.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией региона и госкорпорацией.

– Для нас очень важно иметь такого надежного партнера, обладающего опытом и знаниями. Уверен, совместные проекты в будущем принесут пользу Приморью и Владивостоку не только как центру региона, но и, надеюсь, в будущем столице Дальнего Востока, – заявил Олег Кожемяко.

Вместе с председателем «ВЭБ.РФ» в Приморье приехали руководители Корпорации МСП, ДОМ.РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра и Фонда развития Дальнего Востока. В ходе рабочей поездки Приморье 29-30 ноября они также посетят Большой Камень, где рассмотрят возможность увеличения числа заказов гражданских судов на верфи.