2018-11-29T10:11:45+03:00
Общество

Инна Мамушкина из Приморья стала победителем общероссийского фотоконкурса «Лица труда»

Фотовыставка с работами победителей конкурса откроется 4 декабря в Большом ГУМе
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Одна из работ Инны Мамушкиной из Большого Камня - участницы фотоконкурса «Лица труда».Одна из работ Инны Мамушкиной из Большого Камня - участницы фотоконкурса «Лица труда».
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4 декабря в 12:00 в Большом ГУМе во Владивостоке состоится открытие фотовыставки «Лица труда», организованной «Комсомольской правдой» и «Партией Дела». Одним из победителей одноименного фотоконкурса стала жительница Приморского края Инна Мамушкина, запечатлевшая рабочих Дальневосточного завода «Звезда».

В экспозиции представлены около 50 портретов людей на производстве, в поле, на стройке, на ферме и в шахте. По словам секретаря федерального совета «Партии Дела» Алексея Лапушкина, «люди на фотографиях – авангард нашей страны. Они сохраняют Россию и дают нам надежду на возрождение как нации. Вот почему так важно показать их лица».

Весной 2018 года «Партия Дела» совместно с ИД «Комсомольская правда» провели фотоконкурс, посвященный Человеку Труда.

В конкурсе мог участвовать любой фотограф (профессионал или любитель), приславший портрет рабочего, крестьянина, инженера, агронома – человека, своими руками создающего реальный продукт и обеспечивающего потребности общества и государства.

В церемонии открытия фотовыставки примут участие: главный редактор Владивостокского филиала ИД «Комсомольская правда – Приморье» Александр Сырцов; секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин; председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела», глава сельского поселения Чкаловское Всеволод Ию, а также официальные лица, представители бизнеса и общественных организаций.

Фотоконкурс проходил на сайте kp.ru до 31 мая, всего было прислано несколько сотен работ, из которых жюри выбрало пять победителей из разных регионов России. Среди них – жительница города Большого Камня Инна Мамушкина, получившая награду за серию портретов рабочих Дальневосточного завода «Звезда». Фотовыставка продлится до 8 декабря.

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