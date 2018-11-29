Инна Мамушкина из Приморья стала победителем общероссийского фотоконкурса «Лица труда»

4 декабря в 12:00 в Большом ГУМе во Владивостоке состоится открытие фотовыставки «Лица труда», организованной «Комсомольской правдой» и «Партией Дела». Одним из победителей одноименного фотоконкурса стала жительница Приморского края Инна Мамушкина, запечатлевшая рабочих Дальневосточного завода «Звезда».

В экспозиции представлены около 50 портретов людей на производстве, в поле, на стройке, на ферме и в шахте. По словам секретаря федерального совета «Партии Дела» Алексея Лапушкина, «люди на фотографиях – авангард нашей страны. Они сохраняют Россию и дают нам надежду на возрождение как нации. Вот почему так важно показать их лица».

Весной 2018 года «Партия Дела» совместно с ИД «Комсомольская правда» провели фотоконкурс, посвященный Человеку Труда.

В конкурсе мог участвовать любой фотограф (профессионал или любитель), приславший портрет рабочего, крестьянина, инженера, агронома – человека, своими руками создающего реальный продукт и обеспечивающего потребности общества и государства.

В церемонии открытия фотовыставки примут участие: главный редактор Владивостокского филиала ИД «Комсомольская правда – Приморье» Александр Сырцов; секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин; председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела», глава сельского поселения Чкаловское Всеволод Ию, а также официальные лица, представители бизнеса и общественных организаций.

Фотоконкурс проходил на сайте kp.ru до 31 мая, всего было прислано несколько сотен работ, из которых жюри выбрало пять победителей из разных регионов России. Среди них – жительница города Большого Камня Инна Мамушкина, получившая награду за серию портретов рабочих Дальневосточного завода «Звезда». Фотовыставка продлится до 8 декабря.