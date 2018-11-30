2018-11-30T03:18:46+03:00
Общество

Борис Кубай рассказал, как испортится погода в Приморье

Серьёзные изменения во Владивостоке и на других территориях края начнутся 3 декабря
Ксения КРЫМОВА
Поделиться:
В понедельник во Владивостоке прогнозируют дождь при сильном ветреВ понедельник во Владивостоке прогнозируют дождь при сильном ветреФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай уточнил сейчас ситуацию с погодой, так как всего несколько дней назад говорил о возможной метели в начале декабря. По словам Кубая, в ночь с воскресенья на понедельник над акваторией Жёлтого моря, Корейским полуостровом и Приморьем атмосферное давление будет падать в преддверии зарождения целой серии циклонов-пятиминуток. При этом ни один их них не вырастет до мощного циклона.

— Главная задача этих циклонов - перебросить с юга на север больше тепла. И температура воздуха в нижней тропосфере над Приморским краем повысится с сегодняшних -18 градусов до +4. Это значит, что 3 декабря в Приморье и Владивостоке можно ожидать дождь, - отметил начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Он добавил, что этот дождь перейдёт в снег уже в понедельник и частично сохранится на следующий день 4 декабря. Есть вероятность того, что в ночь с понедельника на вторник небольшой снег пройдет и во Владивостоке.

Что касается погоды на выходных 1 и 2 декабря, то об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков:

— Погода в эти дни будет соответствовать времени года. В ночные часы во Владивостоке, Уссурийске, Находке – до минус десяти градусов. Днём - в пределах нуля и ниже. А в ночь на субботу не исключён совсем небольшой снег. В воскресенье подойдёт южный тёплый циклон, и к нам опять вернутся положительные значения температур – до +5, +8 градусов. В понедельник, при тёплой температуре по краю от +3 до +11 градусов в Приморье, в том числе во Владивостоке, ожидается дождь при сильном ветре.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Самолёт НАТО едва не столкнулся с российским пассажирским бортом над Японским морем
Домушник из Хабаровского края попался на краже в Уссурийске
В Кроуновке укладывают гидроизоляцию на новый мост
Моряк из Владивостока сядет на 20 лет в Петропавловске-Камчатском за контрабанду гашиша
Последний день осени пройдёт без осадков
Подвыпивший приморец страшно избил нового приятеля своей бывшей
Владивосток откроет всероссийский театральный марафон
Приморец заколол приятеля ножом из-за тюремного жаргона
Глава Приморья пообещал всяческую поддержку частным детсадам
Житель Владивостока из пьяной злобы дал полицейскому по голове
Первые иномарки без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» приняли таможни Дальнего Востока
Пьяный приморец протаранил большегруз на угнанном у друга такси
Таблички об эвакуации авто снова вешают на улицах Владивостока
ГИБДД Приморья проведёт массовые рейды на выходных
Ярко-красный "Филипп" приблизил Приморье к Южной Корее
Приморцев не выпускают за рубеж и не дают ставить на учет автомобили
Приморский браконьер дал денег полицейскому и намотал себе срок
Шувалов направит мощь "ВЭБ.рф" на улучшение городской среды Приморья
Почти шесть тонн рыбьих голов забраковали в Приморье
«Закладчика» героина в зловещей маске взяли с поличным в Приморье
Детсадовского вора схватили во Владивостоке
Министр назвал ответственных за избавление Находки от угольной пыли
Перекопавшего улицу Владивостока подрядчика наказали рублём
Приморцам будет проще запасать дрова на зиму