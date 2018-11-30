Из Владивостока в Благовещенск: приморские журналисты посмотрели, чем живет Амурская область

За последние несколько лет Амурская область стала одним из наиболее развитых дальневосточных регионов. Современные производства, развитие медицины, масштабные международные проекты – такими достижениями могут похвастать немногие субъекты России. Делегация приморских журналистов решила отправиться в Амурскую область, чтобы посмотреть, как преобразился регион.

Врачи от бога

Одно из главных достижений, которым может похвастаться регион – это современная медицина. Областная детская клиническая больница (находится в Благовещенске) является одной из наиболее «продвинутых» на Дальнем Востоке. Её гордостью является хирургический блок, открытый всего два года назад. Строить его начали еще в 2007 году. Строительство хирургического отделения серьезно активизировалось с приходом на пост губернатора области Олега Кожемяко. По словам заместителя главного врача Аси Серги, глава региона ездил на стройку едва ли не каждый день – как к себе на работу.

– Изначально проект был полностью инвестиционным. При Олеге Николаевиче объект вошел в федеральную программу развития Дальнего Востока и Забайкалья – тогда мы получили областное софинансирование. Это значительно ускорило весь процесс. В 2015 году мы завершили строительство основных объектов, и уже зимой следующего года хирургический корпус начал работу, – рассказала она.

Корпус оборудован по последнему слову – начиная от нового эндоскопического и видеоскопического оборудования, и заканчивая магнитно-резонансным томографом. Несмотря на то, что больница детская, хирурги работают и со взрослыми пациентами.

Фасад областной детской клинической больницы. Фото: Екатерина Тихонова

Инновационным является сам порядок оказания помощи пациентам. Весь первый этаж занимает приемное отделение. Там находится по одному врачу каждой специальности, который может профессионально осмотреть пациента – и направить его в отделение с конкретным диагнозом. Там же находится отделение шоковой хирургии. Там, как можно догадаться из названия, оперируют больных в состоянии болевого шока; чаще всего это пострадавшие в серьезных автомобильных авариях. Сюда их привозят со всей области. Здешние врачи творят настоящие чудеса, зачастую буквально вытаскивая людей с того света.

Но настоящей гордостью хирургического корпуса является микрохирургический центр. Его специалисты выполняют очень сложные операции – например, пришивают людям оторванные кисти рук (без потери функциональности). По словам директора микрохирургического центра Сергея Дударикова, за прошедшие два года врачи стали настоящими мастерами своего дела. Первая операция по пришиванию кисти, которую провели вскоре после открытия хирургического корпуса, заняла у них 17 часов. Сейчас она заняла бы от силы четыре часа: люди наработали огромный практический опыт. В регионах таких специалистов можно пересчитать по пальцам.

– Ежегодно у нас в корпусе лечится порядка 10 тысяч детей, в год мы проводим 8000 операций. Это очень серьезные показатели, и в последние годы они только растут. Немаловажно, что с каждым годом качество и доступность медицинской помощи у нас улучшается. Во многом это связано с поддержкой от краевых властей, – рассказала Ася Серга.

В больнице работают настоящие профессионалы. Фото: odkb.ru

Одна из немногих проблем, которые еще остались в больнице – это нехватка кадров. Особенно остро вопрос стоит с реаниматологами. Не хватает также детских хирургов. Молодые специалисты, конечно, есть – но пока их все равно не хватает. Заместитель главврача надеется, что эту проблему решат в ближайшем будущем.

Благовещенск судостроительный

Одним из старейших предприятий Амурской области является судостроительный завод имени Октябрьской революции. Свою историю он ведет с 1887 года, когда на месте будущего промышленного гиганта открыли первые чугунные мастерские. В тридцатые года прошлого века там появилась Благовещенская судостроительная верфь – там начали строить суда.

Сейчас предприятие переживает возрождение – после долгого кризиса, тянувшегося почти до конца «нулевых» годов. Долгое время у завода не было никаких заказов, и перспективы были довольно печальными. Новый этап в развитии предприятия его работники связывают с приходом в 2008 году нового губернатора – Олега Кожемяко.

– Глава региона тогда выступал на международном форуме рыбаков во Владивостоке. Он рассказал всем, что у нашего завода есть проект современных малых рыболовных сейнеров (МРС), что мы готовы производить такие суда. Это ведь одна из специализаций нашего завода. Олег Николаевич «протолкнул» эту идею – и нам поступил заказ на 16 судов. Мы его успешно выполнили, – рассказывает заместитель начальника завода Надежда Ляпунова.

Завод получил субсидии на электроэнергию и налог на имущество – что помогло реализовать проект. Сейнеры типа «река-море» (то есть способные работать, в том числе, в морской акватории небольшой глубины) оказались востребованы на Сахалине и Камчатке. Благодаря заказу завод получил второе дыхание.

Заказ на постройку МРС в свое время спас завод, но сейчас предприятие работает на "оборонку". Фото: yell.ru/blagoveshchensk

Сейчас, впрочем, производством МРС предприятие не занимается – оно, по большей части, работает на оборонную промышленность. Завод им. Октябрьской революции выпускает гидрографические суда для Тихоокеанского флота. Сейчас там, например, строят большой гидрографический катер для военных нужд. А в начале 2019 года предприятие спустит на воду малое гидрографическое судно проекта «Вымпел»; сейчас оно находится на сдаточной базе во Владивостоке. Помимо этого, завод изготавливает оборудование для нефтяных компаний.

Сейчас на предприятии трудится 500 человек. Условия работы на заводе – более чем достойные: высокая зарплата, полный соцпакет. Как пояснила председатель профкома Ирина Куценко, все сотрудники завода получают различные льготы.

– Все наши сотрудники получают для своих детей места в детских садиках, мы оплачиваем пребывание их детей в летних и пришкольных лагерях. Многодетным – полностью, всем остальным – на 50 процентов. Кроме того, завод помогает с ипотекой, – рассказала она.

Несмотря на это, проблема с кадрами на заводе есть. Специалистов в Амурской области не так много – хотя каждый год на предприятие идут выпускники местных вузов. Кроме того, на базе завода также есть обучение на ряд специальностей: судосборщиков, сварщиков и так далее.

– Я обучился прямо на заводе, за семь лет работы дошел до пятого разряда – это здесь самый высокий. Работа мне здесь нравится, она интересная и довольно сложная. Представьте себе, что такое собрать судно с нуля, – поделился с нами электросварщик Андрей Ким.

На заводе он один из наиболее востребованных специалистов – в свое время он прошел дополнительную квалификацию, которая позволяет ему проводить тонкие и довольно опасные работы. По словам сварщика, одним из важнейших достоинств завода является дружный, слаженный коллектив. За примерами далеко ходить не надо: на заводе, например, еще сохранилось наставничество на производстве. Местные «ветераны» охотно обучают новичков непростому рабочему ремеслу.

Справка «КП»: Гидрографическое судно — судно, предназначенное для исследований рельефа дна и течений, для проведения картографической и радиолокационной съёмки берегов.

Коровы и пашни

Впрочем, Амурская область в первую очередь – сельскохозяйственный регион. На её долю приходится более половины пашни и более трети сельхозугодий всего дальневосточного региона.

Одним из наиболее крупных предприятий является животноводческое хозяйство «Луч». Располагается оно в 30 километрах от Благовещенска, в Ивановском районе. Масштабы у предприятия серьезные – 21 тысяча гектаров пашни, 4000 коров. Производит «Луч» молоко, сою и зерно.

Сейчас на предприятии содержатся 4000 коров. Фото: Екатерина Тихонова

– Мы начали строиться в 2007 году. Поначалу было множество трудностей – особенно с кредитованием. В это время как раз губернатором Амурской области стал Олег Кожемяко. При нем в области заработала программа поддержки сельского хозяйства, по которой предоставлялись субсидии. В результате у нас удешевилась стоимость строительства, оборудования, скота. Трактора взяли с 50-процентной скидкой! – рассказал нам гендиректор «Луча» Владимир Ус.

Эти машины приорели с 50-процентной скидкой. Фото: Екатерина Тихонова

Программа спасла не только его ферму – но и множество других сельскохозяйственных предприятий в Амурской области. Финансирование отрасли достигло рекордных 1,2 миллиарда рублей, а площадь пашни увеличилась до 1,250 миллионов гектаров. При Кожемяко в области начали заново осваивать брошенные земли – а в области их было действительно много. По словам зампредседателя правительства Амурской области Александра Нестеренко, это была «маленькая революция в сельском хозяйстве».

– Тогда же у нас наладили сборку белорусских комбайнов. По инициативе губернатора мы организовали делегацию в республику Беларусь, встретились лично с президентом Лукашенко по этому вопросу. Мы заключили соглашение, и за три года наладили производство техники в Амурской области, – рассказал чиновник.

Во время правления Олега Кожемяко сельское хозяйство в области обрело второе дыхание. Фото: Екатерина Тихонова

Молоко хозяйство «Луч» поставляет на Благовещенский молочный комбинат (как, впрочем, и большинство молочных предприятий региона). Сейчас там производят ни много ни мало 104 вида продукции. Поставки идут не только в Амурскую область, но также в Приморье и в Хабаровский край.

Молочный комбинат оснащен по последнему слову техники. Фото: Екатерина Тихонова

Кроме того, уже несколько лет комбинат выпускает молоко в «карманных» пачках 0,2 литра. Эту продукцию начали производить несколько лет назад в рамках программы «Школьное молоко», инициированной Олегом Кожемяко. Ее суть, думается, понятна из названия: всем школьникам области бесплатно выдавали это самое молоко. Сейчас программа уже не работает – да и губернатор в регионе другой. Но молочные пачки «ноль два» все еще выпускают.

Мост в Поднебесную

Один из наиболее важных проектов, которые сейчас реализуют в Амурской области – это строительство моста через Амур. Он свяжет регион с китайской провинцией Хэйлунцзян. Проект реализуют совместно с Китаем: половину моста строят они, половину – мы. Впрочем, масштаб работы у российской стороны больше. К мосту нужно построить еще 14 километров подъездных путей, в то время как у Китая такой проблемы нет. Кроме того, неподалеку пришлось возвести еще один мост – через протоку Каникурганскую.

Мост через Амур достроят в следующем годуФото: Александр КОЦ

– Мы, понятное дело, не могли замкнуть этот мост на Благовещенск. Это огромный поток машин, в том числе грузовых. Выбрали наиболее подходящее место. Здесь, несмотря на то, что сливаются Амур и Зея (и поток увеличивается вдвое) – довольно слабое течение, и мосту оно вообще не угрожает. Пропускная способность моста – 9000 машин, это 4500 автомобилей в одну сторону. Но, так как перед въездом на мост находится пограничный пункт пропуска, поток автомобилей будет меньше в два раза, – рассказал журналистам главный инженер совместной российско-китайской компании по строительству моста Николай Рогов.

Благовещенск. Набережная Амура. На противоположном берегу - китайский город Хэйхэ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Реализовывать проект начали еще в 2016 году – однако рождение проекта, его согласование состоялось много раньше. Произошло это при губернаторе Олеге Кожемяко. Именно он решал все деловые вопросы с китайской стороной. Завершать строительство моста выпало его преемникам – сначала Александру Козлову, потом Василию Орлову. Экономическое значение моста трудно переоценить: благодаря ему второе дыхание получат многие месторождения области. Причина проста: значительное удешевление логистики. Сдадут мост в конце 2019 года.