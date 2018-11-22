Провинции Республики Корея становятся ближе к Приморью

В июне текущего года президент России Владимир Путин и глава Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали соглашение о проведении Первого форума межрегионального сотрудничества. И 7 ноября важное международное событие состоялось в городе Пхохан Республики Корея. В мероприятиях форума приняла участие делегация Приморского края. О том, какие перспективы для нашего региона открывает новый этап отношений двух стран, «Комсомолке» рассказал директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

Алексей Старичков.Фото: Олег БЕЛОВ

Широкие перспективы

- Алексей Юрьевич, кто участвовал в Первом российско-корейском форуме международного сотрудничества?

- В Пхохан приехали делегации, представляющие 26 региональных администраций Российской Федерации и Республики Корея. Для участия в форуме из России прибыло больше 100 человек - это представители власти и бизнеса, дипломатического корпуса. Российскую делегацию возглавил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Приморской командой руководил вице-губернатор края Константин Богданенко. В торжественной церемонии открытия форума принял участие президент Южной Кореи господин Мун Чжэ Ин. Кстати, Приморский край был сопредседателем этого международного мероприятия.

- Почему Приморью была отведена столь важная роль?

- Южная Корея долгие годы остается стратегическим партнером Приморского края. В регионе уже работают более 50 предприятий с южнокорейским капиталом, при этом три из них являются резидентами ТОР, шесть – Свободного порта Владивосток. Республика Корея является одним из ключевых торговых партнеров Приморского края: только за первые 6 месяцев 2018 года товарооборот между нами увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет почти 640 миллионов долларов США. Вместе с тем, двустороннему сотрудничеству еще есть куда расти.

- Какие направления представляются наиболее перспективными для развития партнерских отношений?

- В ходе форума участники обсудили перспективные совместные проекты в рамках концепции «9 мостов сотрудничества», которую поддерживают президенты Владимир Путин и Мун Чжэ Ин. В их числе такие направления, как судостроение и портовая инфраструктура, электроэнергетика и газовая промышленность, Северный морской путь и железнодорожное сообщение, сельское хозяйство и рыболовство. И, конечно, туриндустрия, которая в геометрической прогрессии развивается в Приморском крае. Уже не говорю о сотрудничестве в области образования и науки, здесь наш потенциал еще недостаточно реализован. Между тем именно во Владивостоке в стенах Восточного института, преемником которого стал ДВФУ, была создана первая в мире кафедра корееведения.

Морские и воздушные трассы

- Расскажите, пожалуйста, о ситуации в сфере авиасообщения между Приморским краем и Республикой Корея.

- Эта тема активно обсуждалась в ходе бизнес-сессии форума. Мы можем говорить о настоящем буме в сфере воздушных перевозок. В Приморье пришли три новые корейские авиакомпании. В пик сезона выполнялось по 70 рейсов в неделю. В ближайшее время планирует приступить к работе в приморском небе еще одна молодая авиакомпания Страны утренней свежести. На площадке форума Константин Богданенко внес предложение об увеличении числа регулярных авиарейсов из провинции Северная Чхунчхон. Это позволит нам развить не только туризм, но и в последующем укрепить сотрудничество в сфере бизнеса.

- Какие есть перспективные проекты на железных дорогах?

- Развитие логистического комплекса и международных транспортных коридоров - одно из приоритетных направлений для сотрудничества. Большие надежды возлагаются на воссоздание Транскорейской железнодорожной магистрали. Соединив ее с российским Транссибом, мы создадим сплошной железнодорожный транспортный коридор из Азии в Европу.

- У Приморья большие планы по развитию морских перевозок. Интересуют ли они корейских партнеров?

- В этой сфере объективно есть хорошие перспективы. В частности, мы предлагаем соединить Владивосток и южнокорейские порты новыми круизными маршрутами. На пятом ВЭФ будет презентован проект реконструкции порта Славянка Приморского края, над которым работает южнокорейская компания Хёндэ. Также Приморье и Республика Корея предложили запустить постоянную грузопассажирскую паромную линию Владивосток - Пхохан. Определенный опыт совместной деятельности уже наработан: почти 10 лет успешно действует паромная линия DBS, которая связывает Приморье, южнокорейский Донгхэ и японский Сакаиминато.

Желанные гости

- Алексей Юрьевич, вы упомянули о положительной динамике в приморской туристической индустрии. Традиционно большинство зарубежных гостей в крае - это путешественники из Китая. А насколько привлекателен наш регион для туристов из Республики Корея?

- Число туристов Приморья из Южной Кореи неуклонно растет: если в 2016 году их было 50 тысяч человек, то по итогам текущего года ожидается более 200 тысяч. Уже сейчас более 170 тысяч граждан этой страны посетили край. Большая работа по повышению привлекательности края для иностранных гостей ведется в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

- Чем можно объяснить такую «охоту к перемене мест»?

- Прежде всего, полагаю, положительным фактором стало введение безвизового режима в сфере туристического обмена с Республикой Корея. Это стимулировало многих корейских бизнесменов совершать ознакомительные поездки в Приморский край с целью присмотреться, на месте оценить возможности для создания своего производства на нашей территории. Целое направление «делового туризма» появилось. Кроме того, Владивосток – не «посторонний» город в истории Кореи. Здесь жили патриоты, которые боролись с японскими агрессорами в 30-х годах прошлого века.

- А ради чего в Приморье едут «традиционные» туристы?

- Путешественников из Южной Кореи восхищает архитектура Владивостока. Ничего подобного нет в азиатских странах. Мы привыкли и часто не замечаем красоты исторических зданий в центре города. А для туристов - это незабываемое впечатление. Столица Приморья знаменита во всей Восточной Азии своими кафе и ресторанами. Поэтому гастротуризм - это тоже привлекательно для гостей из Республики Корея. И, конечно, большое туристическое преимущество Владивостока - культурный потенциал. Приморский музей имени Арсеньева, картинная галерея, Приморская сцена Мариинского театра (все невозможно перечислить) - это непременные точки притяжения для зарубежных путешественников. Проекты по созданию филиалов Эрмитажа, Русского музея и многие другие еще больше повысят интерес к нашему региону как к культурному центру в АТР.

Важно!

Второй Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества в 2019 году состоится на территории Приморского края. Это решение зафиксировано в Пхоханской декларации, которая подвела итоги работы первого форума. Документ также предусматривает активизацию сотрудничества в торгово-экономической области, в сфере науки и образования, развития гуманитарных связей и культурных обменов.

- В этой работе большая ответственность возлагается именно на регионы - ведь любые, даже самые масштабные проекты, реализуются на конкретных территориях, в числе которых и Приморский край. Сейчас наша задача - активизировать практическое взаимодействие для того, чтобы на следующем форуме мы обсуждали конкретные совместные проекты. Для нас большая честь провести на приморской земле такое значимое международное мероприятие,- отметил вице-губернатор Константин Богданенко.