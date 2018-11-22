Новогодняя феерия начнется в декабре

Зима - это не только стужа и гололед. О радостях, которые приносит это время года, напомнят декабрьские программы Приморской краевой филармонии. В «Новогодней феерии» предстоят детские забавы и утренники, хороводы вокруг елки и сказки, новогодние огоньки с Дедом Морозом и Снегурочкой для взрослых, концерты и премьеры.

«Зимние забавы»

Зима бывает разная, поэтому и мелодии у нее тоже разные. Она может кричать, кувыркаться, веселиться, озорничать. А может быть широкой, бескрайней, величественной, она может быть быстрой и непоседливой, а может - напевной, мелодичной, сказочной. В малом зале филармонии 2 декабря в 12.00 состоятся «Зимние забавы». Детская музыкальная программа «Путешествуем с Садко по России» адресована всей семье: интересно будет и малышам, и родителям, и дедушкам с бабушками. На сцену выйдет Ансамбль русских народных инструментов «Садко» в составе: заслуженный артист РФ Валерий Сергеев (баян), Павел Белошниченко (домра), лауреаты международных конкурсов Василий Коробейников (балалайка), Сергей Токарев (контрабас-балалайка), Никита Игнатенко (ударные), лауреат всероссийского конкурса Ольга Андреева (народное пение), лауреаты международных конкурсов Елена Брыкина и солист Мариинского театра (Приморская сцена) Илья Астафуров, дипломант всероссийского конкурса Анастасия Цыганова.

«Страна чудес»

Самые волшебные программы просто нельзя пропустить накануне Нового года. С «Алисой в стране чудес» на большой сцене филармонии можно будет встретиться дважды. И, поверьте, это будут совершенно разные спектакли. Так, 21 декабря в 18.30 юные зрители увидят балет на музыку из произведений Камиля Сен-Санса, который представят воспитанницы детской школы искусств № 6 Владивостока. Хореограф-постановщик – Надежда Дроздова.

А 27 декабря в 12.00 в главном зале публике будет представлен музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес» в интерпретации заслуженного коллектива Приморского края «Образцовый музыкальный театр «Овация» МБОУ ДОД «Центр детского творчества Владивостока». Художественный руководитель - Ольга Максимчук. Творческий коллектив - детский, но уже является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Финляндии, Кореи и других престижных мероприятий.

- «Овация» - участник постановок «Бременские музыканты», «Летучий корабль», которые с успехом идут на сцене Приморской краевой филармонии. В мюзикле «Алиса в стране чудес» задействовано более 40 актеров. Это яркое зрелищное представление с восхитительными костюмами, легендарным сюжетом и превосходной музыкой. Актерское мастерство, хореография, вокал исполнителей не оставят равнодушным ни одного зрителя, - рассказали в Приморской краевой филармонии.

Хоровод у ёлки

Эстрадный оркестр краевой филармонии подготовил детскую новогоднюю программу - мюзикл «Летучий корабль». Ожидается весёлый хоровод у новогодней ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки. Дирижёр – Дмитрий Бутенко. Режиссер-постановщик - Екатерина Кучук.

Сюжет, полный неожиданных поворотов и интригующих ситуаций, не позволит заскучать. Бедный трубочист Иван и принцесса Забава влюбляются друг в друга. Они мечтают о своей будущей счастливой жизни, но коварный Полкан, мечтающий стать правителем, встает на их пути. Чтобы избежать брака с царским советником Забава сообщает...

Всё! Больше ни слова! Приходите на спектакль, насыщенный веселыми и хорошими песнями,- сами узнаете о развязке интересной истории. Мюзикл совершенно точно создаст по-настоящему волшебное зимнее настроение.