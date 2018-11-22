История Приморья в объективе фотокамеры

О советском прошлом Приморского края молодежи расскажет, а старшему поколению напомнит, фотовыставка, над подготовкой которой сейчас работает автор и специалисты музея имени Арсеньева. Проект называется «Приморье в объективе Николая Назарова».

- Большая часть истории региона пришлась именно на советский период: бурное строительство, индустриализация, развитие промышленности. Этот период оставил значимое наследство, - напомнил директор Приморского музея имени В.К.Арсеньева Виктор Шалай. - Самым ярким феноменом этого периода истории края является Советский Человек. И новая выставка музея расскажет о развитии региона с помощью уникального инструмента: фотографии мастера своего дела.

Николай Назаров с 17 лет работал фотокорреспондентом в крупнейших изданиях Дальневосточного края, а затем и Приморья. Был не только очевидцем, но и фотолетописцем панорамы жизни нашего края в один из знаковых периодов его истории.

- В залах музея разместятся фотографии Николая Назарова по основным темам, которые он освещал в своих фоторепортажах. Фотографии повествуют не только о городах, предприятиях, событиях, культурных явлениях, достижениях и повседневной жизни региона, но и являют портретные образы конкретных людей, олицетворяющих разные категории жителей края, – рассказал Виктор Шалай.

Открытие экспозиции планируется в декабре 2018 года по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 20 (главный корпус музея). Следите за анонсами на сайте http://arseniev.org.