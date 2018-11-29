В Приморье воспитывают будущих чемпионов

По данным краевого департамента физкультуры и спорта, в Приморье почти 600 тысяч человек регулярно занимается физической культурой и спортом. Это 32,4 процента населения. А задача, поставленная Правительством РФ, - довести этот показатель к 2024 году до 55 процентов населения. О том, как развивается доступная спортивная инфраструктура в регионе, «Комсомолка» побеседовала с директором профильного департамента Жаном Кузнецовым.

Жан Кузнецов.Фото: Олег БЕЛОВ

Спорт - в массы

- Жан Анзорьевич, какие возможности для тренировок есть у жителей края на универсальных спортивных площадках?

- Строительство универсальных спортивных площадок началось с 2014 года в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы. За период с 2014 по 2017 годы за счет средств краевого бюджета приобретено и передано в муниципальные образования 69 комплектов оборудования спортивных площадок, в 2018 году закуплено еще четыре – для Владивостока, Лесозаводска, Дальнегорска и Пожарского района. Кроме того, за это же время в крае построено 28 универсальных спортплощадок с привлечением средств из внебюджетных источников. Все эти площадки - многофункциональные, спортом на них можно заниматься круглый год - совершать пробежки и укреплять общую физическую подготовку, летом играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, а зимой - кататься на коньках, играть в хоккей. Это настоящие мини-стадионы.

- Планируется ли расширять географию спортплощадок?

- По инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который уделяет развитию физической культуры и спорта очень большое внимание, в течение пяти лет в крае будут построены еще две тысячи площадок. Это даст возможность приморцам всех возрастов бесплатно заниматься спортом на улицах, во дворах, укреплять свое здоровье. Эти спортплощадки будут различной комплектации и размеров. Сейчас мы принимаем заявки от муниципалитетов.

- Как реализуются планы по развитию зимних видов спорта?

- Пожалуй, главная новость стала известна всего несколько дней назад - о том, что Приморью из федерального бюджета будет направлено более 800 миллионов рублей на строительство в 2021-2022 годах регионального центра хоккея - одного из пяти в России. Это будет центр с двумя хоккейными коробками, методическим центром и залом подготовки спортсменов. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков на встрече с врио губернатора Олегом Кожемяко во время своего рабочего визита во Владивосток. Появление такого регионального центра послужит еще большему притоку детей в секции и популяризации хоккея.

- Что происходит в сфере строительства и реконструкции больших спортивных объектов?

- В этом году в Приморском крае появился целый ряд новых спортивных объектов. Это два стадиона в Партизанском городском округе, которые прошли реконструкцию, и два новых спортивных зала - в сёлах Сергеевка и Владимиро-Александровское. В Дальнегорске после реконструкции открыли старейший в Приморье спортивный комплекс «Гранит». Там же идет ремонт стадиона спорткомплекса «Вертикаль», кроме того, запланирована реконструкция бассейна в спорткомплексе «Лотос». В завершающей стадии строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в Фокино. В ноябре началось строительство новой ледовой арены в Уссурийске, сдать объект планируется в декабре 2019 года.

«Знак ГТО на груди у него»…

- Растет ли популярность комплекса ГТО? Каков уровень подготовки наших физкультурников?

- На 30 сентября 2018 года в Приморском крае в электронной базе данных системы ГТО зарегистрировано 39160 человек, 23438 приняли участие в выполнении нормативов ГТО. Из них 3935 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 4721 человек - на серебряный и 2529 человек - на бронзовый. То есть из общего числа принимавших участие в тестировании успешно его прошли 47,72 процента - это достаточно высокий показатель, однако он говорит о том, что к выполнению нормативов необходимо серьезно готовиться.

- На каких территориях края самые активные участники движения?

- В лидерах среди муниципалитетов по количеству людей, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», - Находка, Уссурийск и Хасанский район. Хочу отметить, что популярность комплекса ГТО увеличивается: приморцы от самых юных до людей старшего возраста активно готовятся, проходят тестирование и получают знаки отличия.

- Расскажите, пожалуйста, о подготовке спортивного резерва.

- В Приморском крае, как и во всех субъектах нашей страны, идет активная модернизация системы подготовки спортивного резерва. Всего на сегодняшний день у нас 67 учреждений физкультурно-спортивной направленности. В системе дополнительного образования детей в Приморском крае насчитывается 47 учреждений, ведущих спортивную работу с детьми и подростками: 36 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 11 центров спортивно-оздоровительной направленности. Сеть учреждений спортивной подготовки (от новичка до спортсмена высокого класса) включает 15 объектов: 3 краевых и 12 муниципальных.

- В чем суть модернизации?

- Физкультурно-спортивные организации ведут подготовку согласно федеральным стандартам и занимаются именно тренировочным процессом. В то время как учреждения образовательной системы направлены на приобщение к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Система образования выявляет одаренных детей. И если в этом учреждении спортсмен показывает высокие результаты: побеждает на соревнованиях, является членом сборной и у него есть цель – стать чемпионом России и мира, получить спортивное звание, - то он может продолжить совершенствование своего мастерства в организации спортивной подготовки, чтобы расти дальше. А те ребята, которые просто хотят заниматься любимым видом спорта, чтобы всесторонне развиваться, и не претендуют на достижение высоких спортивных результатов, могут продолжать занятия в учреждениях системы образования.

Ступени к пьедесталу почета

- В каких видах спорта приморские спортсмены показывают наиболее высокие достижения?

Наиболее успешно наши спортсмены представляют Приморье на российском и международном уровне в летних видах спорта - бадминтоне, гребле на байдарках и каноэ, лодках «дракон», парусном спорте, единоборствах - самбо, кудо, боксе, кикбоксинге, сумо, тхэквондо, мотоциклетном спорте, бейсболе и софтболе и других.

- Приедут ли в Приморье на акклиматизацию российские спортсмены перед летней Олимпиадой в Токио?

- Эти вопросы были основными на состоявшейся во Владивостоке встрече врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко и министра спорта России Павла Колобкова. Приморье рассматривается как центр подготовки национальных сборных к двум предстоящим Олимпиадам в Азии. В первую очередь обсуждались возможности модернизации имеющейся в регионе спортивной инфраструктуры к летним Олимпийским играм-2020 в Японии и зимним в 2022 году в Китае. Готовиться к Олимпиаде в Токио также планируют сборные по бадминтону, плаванию, легкой атлетике, дзюдо. Возможно, к ним еще присоединятся сборные России и по другим видам спорта.

- А какие планы относительно гребной базы в Партизанском районе?

В поселке Лозовом сборная СССР готовилась к Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Построенная три десятилетия назад гребная база сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам встречи Олега Кожемяко и министра спорта принято решение построить в Лозовом новую базу вместо того, чтобы модернизировать существующую. Финансирование этого проекта будет осуществляться из краевого и федерального бюджетов. В целом Министерство спорта в 2019-2024 годах направит Приморью около 500 миллионов на строительство и реконструкцию спортивных объектов.