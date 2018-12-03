2018-12-03T05:00:12+03:00
Общество

На Приморье надвигается 40-градусный мороз

Синоптики прогнозируют существенное похолодание с пронизывающим ветром
Оксана КИСЕЛЁВА
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По словам синоптиков, на этой неделе в Приморье наступит настоящая зима. Фото: pixabay.comПо словам синоптиков, на этой неделе в Приморье наступит настоящая зима. Фото: pixabay.com
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В первый день недели пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» о погоде в ближайшие дни. Он отметил:

— Зима немножко задерживается, но буквально на один день. Всё будет - и похолодание, и снег. Сегодня примерно в 14 часов во Владивостоке начнётся дождь и продолжится до 22-23 часов. Скорее всего, так и закончится – дождём. Но есть вероятность, что как раз в десять-одиннадцать часов вечера может пойти небольшой снег. В любом случае, на дорогах будет сыро, мокро, а ночью температура опустится ниже нуля. Не исключено, что всё подмёрзнет и приведёт к гололёду на дорогах и тротуарах. Поэтому во вторник нужно быть предельно внимательными.

Виктор Чулков добавил в прямом эфире, что после прохождения атмосферных фронтов тепло перестанет поступать в регион и начнётся приток холодного воздуха. «Приличный минус», по словам представителя Примгидромета, ожидается по всей территории края, включая южное побережье. Причём ветер усилит ощущение дискомфорта.

Ситуацию уточнил главный синоптик Приморского края Борис Кубай:

— Похолодание будет значительным. 7 декабря температура воздуха опустится до -26,-28 градусов. Это значит, что в ряде северных и центральных районов края температура у поверхности земли будет приближаться к -40 °С. На побережье, температура, естественно, выше, но на фоне сильного северного ветра холод будет пронизывающим. Это будет уже настоящая зима.

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