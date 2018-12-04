Чемпионы доброты. Иван Штыль и его команда помогают здесь и сейчас

Волонтёры объединения #КомандаПриморья накануне организовали в Уссурийске благотворительную акцию в честь международного дня людей с ограничениями по здоровью. Роман Балашов, Леонид Ли и Наталья Зайцева навестили 10 наиболее нуждающихся горожан-инвалидов и вручили им подарочные наборы с продуктами, сладостями, средствами гигиены.

- Крепкого вам здоровья, уважаемые люди с неограниченными (мы ведь это знаем!) возможностями и больше поводов для радости! - искренне делились впечатлениями добровольцы.

Общественное объединение #КомандаПриморья основано в 2018 году. Его лидером с первого же дня стал известный приморский спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр, семнадцатикратный чемпионом мира по гребле Иван Штыль. Призыв спортсмена и его соратников поддержали уже полторы сотни персон - врачи, журналисты, бизнесмены, профсоюзные и молодёжные лидеры и просто неравнодушные к судьбе края граждане.

Помощь в режиме «здесь и сейчас» в доброжелательном лёгком формате - это не веяние в честь новогодних праздников, а новый вид волонтёрства. Часто сигналы о помощи поступают по ходу краевых поездок врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Но если глава региона занимается решением проблем системно, то волонтёры оказывают срочную помощь нуждающимся. Их адресаты - одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Недавно, к примеру, мужчина-инвалид из Арсеньева попросил врио губернатора отремонтировать придомовой пандус. За дело взялись молодые добровольцы. Сейчас все маломобильные граждане, проживающие в этом доме, могут без проблем выходить на улицу.

Помощь в режиме «здесь и сейчас» - это не веяние в честь новогодних праздников, а новый вид волонтёрства. Фото: Primteam.ru

Каждую неделю на горячую линию проекта #КомандаПриморья поступают сигналы со всего края. Мальчику с ДЦП из посёлка Западного купили ортопедический матрас. Пожилому шахтёру Анатолию Чекашину из Углекаменска теперь не страшны морозы - ребята доставили ему запас дров. Наконец, добровольцы помогли погорельцам - многодетной семье Ющенко-Сафроновых, у которых недавно практически дотла сгорел дом, а вместе с ним и всё имущество. Семерым детям необходима срочная помощь, и #КомандаПриморья не осталась равнодушной. Ребята привезли пострадавшей от пожара семье зимние вещи для детей: обувь, костюмы, колготки, теплые носки, варежки, шапочки.

Куда обратиться?

Участники команды узнают о тех, кому нужна помощь, в социальных сетях Instagram и ВКонтакте или получая обращения на свой адрес электронной почты info@primteam.ru Принципиально: участники команды самостоятельно собирают деньги на оказание такой помощи и сами же ее организуют.