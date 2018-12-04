2018-12-04T03:33:07+03:00
Общество

Чемпионы доброты. Иван Штыль и его команда помогают здесь и сейчас

В копилке объединения #КомандаПриморья - уже больше 40 добрых дел
Олег БЕЛОВ
Поделиться:
Лидер объединения Иван Штыль старается личным участием помочь детям. Фото: Primteam.ruЛидер объединения Иван Штыль старается личным участием помочь детям. Фото: Primteam.ru
Изменить размер текста:

Волонтёры объединения #КомандаПриморья накануне организовали в Уссурийске благотворительную акцию в честь международного дня людей с ограничениями по здоровью. Роман Балашов, Леонид Ли и Наталья Зайцева навестили 10 наиболее нуждающихся горожан-инвалидов и вручили им подарочные наборы с продуктами, сладостями, средствами гигиены.

- Крепкого вам здоровья, уважаемые люди с неограниченными (мы ведь это знаем!) возможностями и больше поводов для радости! - искренне делились впечатлениями добровольцы.

Общественное объединение #КомандаПриморья основано в 2018 году. Его лидером с первого же дня стал известный приморский спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр, семнадцатикратный чемпионом мира по гребле Иван Штыль. Призыв спортсмена и его соратников поддержали уже полторы сотни персон - врачи, журналисты, бизнесмены, профсоюзные и молодёжные лидеры и просто неравнодушные к судьбе края граждане.

Помощь в режиме «здесь и сейчас» в доброжелательном лёгком формате - это не веяние в честь новогодних праздников, а новый вид волонтёрства. Часто сигналы о помощи поступают по ходу краевых поездок врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Но если глава региона занимается решением проблем системно, то волонтёры оказывают срочную помощь нуждающимся. Их адресаты - одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Недавно, к примеру, мужчина-инвалид из Арсеньева попросил врио губернатора отремонтировать придомовой пандус. За дело взялись молодые добровольцы. Сейчас все маломобильные граждане, проживающие в этом доме, могут без проблем выходить на улицу.

Помощь в режиме «здесь и сейчас» - это не веяние в честь новогодних праздников, а новый вид волонтёрства. Фото: Primteam.ru

Помощь в режиме «здесь и сейчас» - это не веяние в честь новогодних праздников, а новый вид волонтёрства. Фото: Primteam.ru

Каждую неделю на горячую линию проекта #КомандаПриморья поступают сигналы со всего края. Мальчику с ДЦП из посёлка Западного купили ортопедический матрас. Пожилому шахтёру Анатолию Чекашину из Углекаменска теперь не страшны морозы - ребята доставили ему запас дров. Наконец, добровольцы помогли погорельцам - многодетной семье Ющенко-Сафроновых, у которых недавно практически дотла сгорел дом, а вместе с ним и всё имущество. Семерым детям необходима срочная помощь, и #КомандаПриморья не осталась равнодушной. Ребята привезли пострадавшей от пожара семье зимние вещи для детей: обувь, костюмы, колготки, теплые носки, варежки, шапочки.

Куда обратиться?

Участники команды узнают о тех, кому нужна помощь, в социальных сетях Instagram и ВКонтакте или получая обращения на свой адрес электронной почты info@primteam.ru Принципиально: участники команды самостоятельно собирают деньги на оказание такой помощи и сами же ее организуют.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Почта России в Приморском крае предлагает написать письмо Деду Морозу
Наркозакладчицу в Приморье посадили на семь лет
Обитателей интернатов и детдомов в Приморье кормили молочным фальсификатом
Пиво подвело под статью автоугонщика из Владивостока
Владельцы приморского «Фреш 25» задолжали миллион за землю под супермаркетом
Во Владивостоке посадили наживших 91 миллион рублей жуликов
Приморский разбойник с палкой и ножом обчистил два магазина за два дня
Приморский туристский центр представит прелести региона в Москве
«Адмирал» уступил «Сибири» из-за нереализованных моментов
Самолёт из Владивостока не долетел до Токио
Корпуса ДВГТУ во Владивостоке сносят под музейный комплекс
Глава Приморья изменил схему уборки Владивостока от снега
Грязные и ржавые автобусы сняли с маршрутов Владивостока
Командующий Восточным военным округом открыл новый год в войсках
«Спартак-Приморье» выбил сотню в схватке с лидером Суперлиги
Сегодня во Владивостоке холодно и очень скользко
Тихоокеанский флот второй год подряд стал лучшим в России
Приморские единороссы разберутся с гниющим в тайге лесом-кругляком
Риск пожара от бомжей минимизируют в Артёме
Таможенники возбудили дело против излишне самонадеянного владивостокца
Начавшийся во Владивостоке дождь образовал 9-балльные пробки
«Губернаторский кадровый резерв» появится в Приморье