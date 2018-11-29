2018-12-05T03:10:14+03:00
Здоровье

О сроках ожидания медицинской помощи

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- Существуют ли какие-то нормативы по срокам ожидания медицинской помощи? Или очередь на три месяца это так и должно быть? Ольга, Приморский край.

- Нормативы, безусловно, существуют, отвечает заместитель директора ГУ ТФОМС ПК по организации обязательного медицинского страхования Н.Ф. Филина. Более того, Минздрав России выпустил памятку для граждан, в которой разъяснены многие вопросы, связанные с получением бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. В том числе, в памятке указаны сроки ожидания медицинской помощи.

Так, плановый прием участковых врачей терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов должен быть осуществлен в течение 24 часов с момента обращения, а прием в неотложной форме – в течение 2 ч. с момента обращения. Ожидание консультаций врачей специалистов не должно превышать 14 дней с момента обращения.

Также в течение 14 дней с момента назначения должны быть проведены диагностические инструментальные (рентгенисследования, в т.ч. маммография, функциональная диагностика, УЗИ), лабораторные исследования. Компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография должны быть проведены в течение 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения.

Ознакомиться с памяткой можно на сайте ГУ ТФОМС ПК. В скором времени памятка в бумажном виде появится во всех медицинских организациях края.

В случае нарушения сроков оказания медицинской помощи необходимо обращаться к руководству медицинской организации и в свою страховую медицинскую организацию. Телефон Контакт-центра в системе ОМС Приморского края – 8-800-100-12-88.

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