2018-12-06T09:33:45+03:00
Общество

По Приморью ударят отголоски сибирских морозов

Знающие люди говорят, что пик похолодания придётся на ближайшие выходные
Оксана КИСЕЛЁВА
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Снег пролетит над Владивостоком раньше, чем наступит пик похолодания. Фото: pixabay.comСнег пролетит над Владивостоком раньше, чем наступит пик похолодания. Фото: pixabay.com
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В связи с приближением выходных «Комсомолка» поинтересовалась у сотрудников Примгидромета, какая погода ожидается во Владивостоке и в целом по краю. Пресс-секретарь Виктор Чулков отметил в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье», что в регион уже пришла настоящая зима:

— Дело в том, что сейчас на Приморье распространился сибирский антициклон, и, соответственно, к нам поступает холодный воздух. В Сибири, конечно, гораздо холоднее, чем у нас, но и к нам приходят отголоски этих морозов. Но это ещё не пик похолодания. Наверно, он придётся на ближайшие выходные, особенно на субботу. В целом по краю суббота будет очень холодной: в районах Приморья – до минус 35, а в горных районах - ещё ниже. Во Владивостоке по ночам будет в пределах минус 15 - 18 градусов, а днём – минус 12-14, к тому же при северном ветре, который добавит ощущение холодной погоды.

Виктор Чулков добавил, что в воскресенье немного потеплеет, на 2-4 градуса. При этом оба выходных дня обойдутся без осадков.

— Небольшой снег, кстати, может полетать сегодня вечером во Владивостоке и на юге Приморья, правда, совсем слабенький, — сказал представитель Примгидромета.

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