2018-12-06T11:39:03+03:00
Общество

Владивосток принял бюджет и заморозил платежи по долгам

При формировании бюджета на 2019-2021 годы из-за изменения федерального и краевого законодательства существенно снизились налоговые и неналоговые доходы
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Сегодня, 6 декабря, Дума города приняла бюджет Владивостока на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов большинством голосов во втором и третьем, окончательном, чтении.

Проект бюджета представил председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков. Он напомнил, что бюджет городского округа на 2019 год сформирован бездефицитным. Кроме того, он остаётся социально направленным.

Основные показатели бюджета: доходы — 12 миллиардов 996 миллионов рублей, расходы — 12 миллиардов 996 миллионов рублей. Однако при формировании бюджета на 2019-2021 годы из-за изменения федерального и краевого законодательства существенно снизились налоговые и неналоговые доходы.

В условиях, когда нельзя допустить сокращения социальных расходов, было решено временно отказаться от профицитного бюджета и приостановить платежи по муниципальным долгам. Это позволило при снижении доходов не сокращать расходы.

Надо отметить, что в проекте бюджета расходы на организацию жизнеобеспечения Владивостока учтены по минимуму. Ради эффективного расходования бюджетных денег во Владивостоке принято 20 муниципальных программ, среди которых — программы по развитию образования (7 миллиардов 296 миллионов рублей), культуры (429 миллионов 393 тысяч рублей), спорта (222 миллиона 811 тысяч рублей), содержанию жилфонда (507 миллионов 944 тысяч рублей), развитие и содержание дорожной сети (1 миллиард 577 миллионов рублей) и другие.

В 2019 году на эти программы запланировано более 11 миллиардов 386 миллионов 530 тысяч рублей, что составляет 87,61 % от общих расходов. Полностью предусмотрены расходы на оплату труда бюджетников, и, несмотря на общее снижение расходов, их зарплата будет повышена.

Как отметили в управлении финансов администрации, доходы и расходы Владивостока в 2019 году будут увеличиваться по мере выделения субсидий из бюджета Приморья.

Так, пока отсутствует информация о распределении субсидий на ремонт дорог из дорожного фонда Приморского края, в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», субсидий на выплаты молодым семьям по приобретению жилья, субсидий в рамках программы «Формирование современной городской среды» и других. Объёмы выплат ещё будут уточняться.

Напомним, ранее проект бюджета был одобрен в ходе публичных слушаний, которые прошли 28 ноября в мэрии. В них участвовали депутаты Владивостока, представители горадминистрации и общественности.

фото - мэрия Владивостока

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