Первый Орфей для Приморья завоевала команда ОТВ

Новый развлекательный проект «Легенды и мифы Приморья», созданный краевым Общественным телевидением совместно с популярной группой «Марлины», пришёлся по душе не только приморским зрителям, но и академикам российского ТВ. Об этом сообщает «Приморская газета».

К Всероссийскому телевизионному конкурсу «ТЭФИ-Регион» творческий коллектив программы приготовил для телезрителей 12 музыкальных клипов о мифах и легендах Приморского края. Первые четыре из них - «Львы Восточного корпуса ДВФУ», «Тоннель на остров Русский», «Гора «Пидан», и «7 холмов» - вышли в эфире ОТВ-Прим в этом году. В ближайшее время создатели обещают представить очередное музыкальное видео под названием «Кладоискатели Миллионки». Каждый клип длится всего минуту, но за это время его создатели успевают рассказать о выбранном событии или месте.

Оскар в виде Орфея.

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Так кто же эти телевизионные деятели искусств, которым их коллеги-академики присудили высшую награду в номинации «Лучшая развлекательная программа»? Как оказалось, это небольшой и дружный коллектив из девяти человек. Кроме, собственно, самих «Марлинов» (Денис Биндасов и Дмитрий Борисов), появляющихся в каждом клипе, остальные семеро - всегда за кадром. Это два тезки-оператора, только у одного Павла фамилия Филатов, а у другого - Михайлов. Весь отснятый материал они передают монтажёру и аниматору Марии Виваловой, которая и доводит всё до ума. Окончательный вариант принимают к производству продюсер телеканала Елена Орлова вместе с и. о. главного редактора ОТВ-Прим Олесей Ясевич. А почему руководителя редакции развлекательных программ Светлана Суворову называют «феей-крестной» и кто девятый человек в этом проекте, «орфееносцы» расскажут сами.

- Когда и как появилась идея создать такой интересный проект?

Елена Орлова: - Мне кажется, что все гениальные идеи находятся на поверхности. Просто надо в эту идею влюбиться и заразить ею остальных. У нас именно так и получилось. Мы все на ОТВ-Прим любим наш край, с удовольствием путешествуем по нему и зачастую находим во время этих путешествий что-то интересное или необычное. Увиденным хочется поделиться. Причём, чтобы тоже было интересно и необычно. Как выяснилось, наши друзья - «Марлины» - тоже путешественники, и тоже хотели поделиться своими наблюдениями. Вот так всё сложилось вместе и вылилось в оригинальный проект. И креативный коллектив. Кстати, в начале проекта с нами работал Евгений Подтергера, теперь уже бывший главный редактор ОТВ-Прим, его тогда, в 2016-м идея захватила тоже. Так что в полученном Орефее есть частичка и его труда.

Олеся Ясевич: - Ещё я хотела бы отметить ребят, задействованных в проекте в качестве уличных художников. На самом деле они работают в тату-салоне. Но их тоже захватила идея создать такой необычный проект, и они создали разборную граффити-стену, которую можно везде возить с собой и на её фоне снимать клип. Вырезали каркас, сделали подпорки, так что теперь её можно складывать в машину, чтобы довезти до нужного места, и там собрать. Без неё клипы бы смотрелись очень сухо.

- Правда, что вы выбирали операторов по именам?

Елена Орлова: - Открою секрет, для ОТВ-Прим редкость, чтобы за одним проектом закрепили сразу двух операторов. Обычно на съёмку едет тот из операторов, кто в данный момент свободен. Когда выдаешь в эфир такой поток новостей, как у нас - по-другому работать не получается. Моя задача, как продюсера, была в том, чтобы операторы загорелись проектом. Именно такими и оказались оба Павла (магия имён, наверное). Причем, оба настолько заразились идеей программы, что стали оказывать серьёзную помощь в режиссуре. Они зачастую лучше всех видят ракурс, угол или направление движения в съёмке. Я уж не говорю про свет.

Олеся Ясевич: - Да! Свет очень важен. Например, скажешь им - завтра будем снимать на восходе, в 6 часов утра, когда на видовой площадке появится красивый свет. И вместо нытья - «да, конечно, поехали!». Когда им интересно, они готовы работать в любое время дня и ночи. И даже такой человеческий фактор, как усталость, не обращают внимания.

Олеся Ясевич (на фото - слева): Когда ребятам интересно, они готовы работать в любое время дня и ночи.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ещё одна реальность

- В клипах присутствует анимация, в качестве дополненной реальности. Её простота, наверное, обманчива?

Елена Орлова: - Наш дизайнер, монтажер и анималист Мария пришла в проект с самого его начала. Она очень креативна, поэтому за новыми идеями я всегда обращаюсь к ней. Бывает, что я не могу выразить свою мысль словами, а Маша уже знает, как её воплотить визуально. И часто в нашей команде все друг друга понимают с полувзгляда и полуслова. Отсюда и такой великолепный результат.

Мария Вивалова: - На самом деле, видеоряд каждого клипа мы перед съемками разрабатываем все вместе. Лена и ребята сами полны идей, я лишь подсказываю, что можно добавить, опираясь на текст. Вообще, этот ход с дорисовыванием белых линий, добавлением дополнительного смысла, иллюстрирующего то, о чём поется в песне - был заранее придуман. Идеи собирали по всему миру. Что касается монтажа, то видеоряд я собираю в программе Adobe Premiere Pro, а крашу и дорисовываю в Adobe After Effects. Это очень, очень и очень трудоёмкий процесс. По сути - это покадровая анимация. Благодаря тому, что я отучилась в Санкт-Петербургском госуниверситете кино и телевидения на аниматора, мне не составило труда продумать, как эта добавленная реальность должна выглядеть. Но на её создание действительно уходит очень много времени. Я вручную прорисовываю анимацию для каждого кадра. В секунде их 25. Поэтому для всего клипа я рисую на планшете более 9000 картинок. Впрочем, оно того стоило, ведь нашу работу жюри сразу заметило, ещё на этапе просмотра всех присланных работ. Из 600 конкурсантов, наш проект сразу выделили.

Оскар в виде Орфея

- Конкурс длится четыре дня. Неужели церемония награждения столь продолжительна?

Мария Вивалова: - Конечно, нет. Сама церемония проходила вечером третьего дня. В первый день нас познакомили с Самарой, где и проходила церемония. Замечательный город, очень нам понравился. Второй, третий день - мастер-классы и возможность пообщаться с коллегами из других регионов. Замечательные специалисты, все делятся наработками и информацией. Получилось очень полезное мероприятие, благодаря которому удалось и поучиться, и обменяться опытом. Заключительный день был посвящен «разбору полетов», когда телеакадемики поясняли лауреатам, почему они не победили и указывали на допущенные ошибки.

Олеся Ясевич: - Нашей ошибкой стало то, что мы не заявились в номинации «Лучший дизайн». Потому что когда арт-директор СТС вручила награду за неё другому участнику, она призналась, что хочет отметить еще одну работу. И вручила нашей программе специальный приз от себя лично. Для Маши, находящейся в этот момент в зале, это был шок.

Мария Вивалова: - Я вообще была единственной, из занятых на проекте, у кого нашлось четыре свободных дня для поездки. И когда мне вручали Орфея в номинации «Лучшая развлекательная программа», я стояла и думала - ну почему же я принимаю эту награду? Здесь должна стоять Лена, Денис или хотя бы Женя Подтергера, но никак не я. Но когда наш проект выделили среди дизайнеров, я была очень горда такой высокой оценкой моего труда.

Кажется, все гениальные идеи находятся на поверхности. Просто надо в эту идею влюбиться и заразить ею остальных.

Открывая новые страницы

Победа коллектива ОТВ-Прим стала возможной, по признанию самих «творцов», благодаря тому, что каждый человек в их команде полностью выкладывался на проекте. Это и создало ту самую синергию, выделившую «Легенды и мифы Приморья» среди других, казалось бы, не менее достойных телевизионных программ. Примечательно, для того, чтобы победить команде потребовался не только творческий потенциал, но и твердый расчёт.

Елена Орлова: - Я еще очень хочу отметить Светлану Суворову, это наш программный директор, благодаря ей мы смогли правильно и вовремя подать документы на конкурс. Это потребовало от нее серьёзных временных затрат и недюжих организаторских способностей. Ведь все остальные в нашей команде - люди творческие, которым некогда от проекта отвлекаться. Так что Света стала для нас той самой феей-крестной, благодаря которой мечта «поехать на бал» воплотилась в реальность.

Олеся Ясевич: - Более того, отбирая программы на конкурс, именно Светлана предложила, кроме новостных репортажей отправить и развлекательную программу. Мол, если не победим, так хоть удивим. И мы действительно всех удивили - Орфей тому доказательство. Кстати, мы подумали, что ему теперь нужен брат-близнец. Поэтому в следующем году обязательно будем участвовать в конкурсе «ТЭФИ-Регион». Возможно, на этот раз отправим наш новый проект - «Одноклассники». В нём мы собрали истории простых людей, которыми мы, тем не менее, гордимся, с которых берем пример. Мы убедились, что делаешь уникальный продукт, он обязательно заинтересует зрителя. Поэтому именно оригинальность будет основой нашего телевещания в будущем году.

Вадим КОЧУГОВ