Приморье объявляет набор во власть

Администрация Приморья и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте сегодня, 11 декабря, дали старт открытому конкурсу управленческих кадров «Приморье — команда будущего».

Цель конкурса следует из самого названия — привлечение высокоэффективных управленцев в органы власти всех уровней для развития региона. Инициатором конкурса выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко.

На презентации конкурса вице-губернатор Константин Межонов поблагодарил прилетевшего в Приморье проректора РАНХиГС Дмитрия Буташина за кураторство конкурса и обозначил, что сроки конкурса предельно сжаты. В частности, заявки принимаются на портал АПК до 28 декабря, а уже в марте будут подведены итоги двух этапов — заочного и очного.

Разумеется, конкурс предъявляет к участникам свои требования: возраст от 25 до 50 лет, высшее образование, управленческий опыт и традиционное для госслужащих отсутствие судимостей и прочих неприятных эпизодов биографии. 4 февраля начнется очный этап конкурса, базирующийся на интервью и кейсах, разработанных экспертами РАНХиГС.

Проректор академии подчеркнул, что такие конкурсы рождаются не от избытка свободного времени и фантазии — их необходимость продиктована временем.

«Кадровая повестка в последнее время является основным пунктом стратегии разивтия территорий. Конкурс „Лидеры России“, кадровый резерв под патронажем президента, федеральный кадровый резерв — это всё всероссийские проекты, теперь у вас в Приморье появился собственный конкурс по формированию резерва из компетентных и талантливых управленцев.

Опыт тех, кто пройдёт все этапы, будет востребован госуправлением. Конкурс, который мы запускаем, — это апробированный в других регионах и эффективный социальный лифт для молодых профессионалов, которые хотят участвовать в развитии родного края», — пояснил Дмитрий Буташин.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Владивосток задал вице-губернатору Константину Межонову вопрос, напрашивающийся сам собой:

— Константин Анатольевич, вы упоминали, что свободные вакансии есть и в мэрии Владивостока, и в администрации Приморья. В то же время коллега из РАНХиГС добавляет, что уже сформированы федеральные кадровые резервы. Почему же не используются их ресурсы, будет ли востребован кадровый потенциал еще и от нового конкурса?

— Вакансии всё же заполняются, в том числе и кадровым резервом. Просто нужно принимать в расчет такую вещь, как текучка, с которой мы, увы, регулярно сталкиваемся. Во-вторых, мы все же хотим отобрать кадры с местной специификой. В-третьих, сейчас условия работы в городских и краевой администрациях не такие, как хотелось бы — однако благодаря переменам последнего времени мы надеемся, что работать станет интереснее во всех смыслах слова.

Дмитрий Буташин, смеясь, добавил, что социальный лифт, сформированный конкурсом, не только не уведёт толковую молодежь из Приморья, но и позволит вернуть тех приморцев, которые когда-то покинули родной край и сейчас ищут повод возвратиться.

«У вас совершенно не депрессивный регион. Приморцы любят работать и всегда могут эту работу найти. В этом особенность вашего менталитета», — резюмировал московский гость.