Глава Приморья примет граждан в День Конституции

В День российской Конституции по всей стране проходит День приёма граждан. Россияне могут обратиться со своим вопросом в органы власти всех уровней. В этот день точки приёма с системой ВКС, благодаря которой граждане смогут связаться с компетентным чиновником, откроются в населённых пунктах Приморского края.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко также примет граждан. Жители смогут обратиться к главе региона как в ходе личного визита, так и благодаря видеоконференцсвязи.

Личный прием приморцев логично продолжил профессиональный подход Олега Кожемяко — открывать до сих пор недоступные коридоры власти простым приморцам. За 2,5 месяца пребывания во главе Приморья он объехал все муниципалитеты, провел более 300 встреч с жителями края. По итогам этих встреч приморцы признают: Кожемяко озвучивает эффективные меры и выстраивает работу чиновников так, чтобы проблемы людей решались на деле, а не на бумаге.

Именно благодаря оперативной реакции главы Приморья на нужды и надобности жителей края люди убедились, что глава региона слушает и слышит их, ему не равнодушны проблемы дальневосточников. Об этом говорит то, что количество обращений за время работы Олега Кожемяко на посту врио губернатора выросло практически вдвое. Если раньше в АПК поступало в среднем около 2-2,5 тысяч обращений в месяц, то за ноябрь их количество превысило 4100.

За это времясофрмировались основные темы, с которыми приморцы чаще обращаются к главе края, и на которые следует незамедлительная реакция.

Это проблема транспортной доступности (в частности, сотрудники ДВФУ и жители острова Русский просят увеличить количество автобусов до острова и вернуть паромное сообщение.

Это проблемы здравоохранения: регион взял курс на инфраструктурное развитие и расширение списка услуг в здравоохранении.

Это предотвращение подтоплений и устранение последствий наводнений. Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, по поручению врио губернатора введен режим ЧС в 19 муниципалитетах Приморья, которые пострадали от наводнений. Это позволило приступить к расчистке и дноуглублению рек, и жители сейчас обращаются с просьбами о включении в программу потенциально опасных участков.

Это создание условий для занятий спортом: во Владивостоке реконструируют стадион «Авангард», передадут тренировочную базу на Седанке футбольному клубу «Луч», построят федеральный хоккейный центр.

Кроме главы Приморья Олега Кожемяко все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Приморского края примут участие в общероссийском дне приема граждан в среду, 12 декабря.

Как сообщили в административном департаменте края, часы приема — с 12:00 до 20:00.

«Попасть на прием в департаменты администрации Приморского края все желающие смогут в порядке живой очереди при предъявлении паспорта», — пояснили в ведомстве.

Прием будет вестись уполномоченными сотрудниками департаментов краевой Администрации по адресам: улица Светланская, 22, улица 1-я Морская, 2, улица Алеутская, 45а, улица Бородинская, 12.

Контактный телефон: 8 (423) 220-92-53.

Помимо этого, к работе будут подключены все муниципалитеты края.

Прием граждан будет проходить в районных и городских администрациях, органах исполнительной власти, федеральных структурах.