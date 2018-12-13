Владивосток всё чаще оплачивает «коммуналку» онлайн

Владивосток занял третье место в российском рейтинге городов по среднему онлайн-платежу за коммунальные услуги. В среднем за раз владивостокцы тратят на ЖКУ 2999 рублей. Первое место в топе заняла Казань (3288 рублей), второе — Москва (3209 рублей). В целом по стране средний чек за коммунальные услуги составляет 2273 рубля. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы россиян в сети на бытовые услуги — ЖКУ, домашний интернет, платное ТВ и мобильную связь.

В топ-10 городов с самыми большими средними онлайн-платежами за ЖКУ вошли также Геленджик (2696 рублей), Санкт-Петербург (2615 рублей), Тюмень (2309 рублей), Белгород (2249 рублей), Набережные Челны (2247 рублей), Туапсе (2056 рублей) и Сургут (2045 рублей).

В целом средний онлайн-платеж за коммунальные услуги на Дальнем Востоке меньше, чем во Владивостоке, — 2646 рублей. На мобильную связь дальневосточники тратят в среднем за раз 275 рублей, на интернет — 608 рублей, на платное телевидение — 613 рублей.

Сравнивались платежи за январь — октябрь 2018 года. Пользователи оплачивали бытовые услуги на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Учитывались также платежи россиян через Яндекс.Кассу на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги. При составлении рейтинга учитывались платежи пользователей как в адрес управляющих компаний и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и в пользу отдельных поставщиков газа, электричества и так далее.