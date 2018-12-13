2018-12-13T07:21:47+03:00
Общество

Где жить лучше: в городе или в экологически чистом пригороде?

О комфортной среде нового современного жилого микрорайона «Надеждинское полесье» рассказал «Комсомолке» Генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей Бойко [видео]
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Жители Владивостока все чаще задумываются о смене жилищных условий в городской черте, отдавая предпочтение экологически чистым районам, расположенным при этом в зоне транспортной доступности. Генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей Бойко в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал о том, почему горожане предпочитают приобретать квартиры в жилом комплексе «Надеждинское Полесье».

Генеральный директор компании «Зима Южная» Алексей Бойко. Фото: ЖК «Надеждинское Полесье».

Генеральный директор компании «Зима Южная» Алексей Бойко. Фото: ЖК «Надеждинское Полесье».

Жилой комплекс находится в Надеждинском районе между селом Вольно-Надеждинское и поселком Новый, но, как отмечает Алексей Бойко, новоселы считают себя жителями Владивостока, и не просто так: добраться до фабрики «Заря» можно всего за 20 минут.

- В конце года принято подводить итоги. Вы уже успели сделать какие-либо выводы?

- Мы прямо сейчас и подводим эти итоги. В этом году не только закончили строительство первого квартала в нашем микрорайоне, а это четыре дома, но и объединили их благоустройством. Наша гордость - это постройка детских спортивных городков и многофункциональных площадок. У нас есть площадка для баскетбола, уличные тренажеры, городок для детей до пяти лет и площадки для более взрослых детей до 12 лет. Здесь есть всё для активного отдыха: канаты, сетки, дорожки, горки и карусели.

Алексей Бойко в студии радио "Комсомольская правда" - Приморье".

- Вы говорите, что жильцы очень довольны этим благоустройством. Как вы получаете такую обратную связь от жильцов комплекса?

- Эта связь появляется естественным образом. У нас есть офис в самом комплексе, что позволяет нам находиться в прямой связи с жильцами ежедневно. Вместе мы обсуждаем и создаем то, что не смогли придумать сами. То, что нужно именно нашим жильцам. Например: люди говорят "Мы хотим, чтобы была отдельная площадка для выгула собак". Мы это место сделали. Пока еще не открылся большой супермаркет, но у людей есть потребность в небольшом магазинчике. Мы реализовали и это желание.

При помощи такой обратной связи мы выяснили, что у многих есть желание заехать в уже готовую квартиру. И наша компания начиная с весны этого года начала делать ремонт в квартирах под ключ. Таких квартир куплено уже не один десяток, и мы продолжаем выполнять такой комплекс работ, ведь это очень удобно для людей, так как они могут взять ипотеку вместе с ремонтом под ключ.

- Покупка квартиры в «Надеждинском Полесье» по-прежнему остается самым выгодным предложением на рынке Владивостока?

- Безусловно. Стоимость одного квадратного метра у нас составляет 55 - 58 тысяч рублей. Плюс ко всему «Зима Южная» аккредитована корпорацией развития жилищного строительства, которая предоставляет субсидированную ипотеку в 5,5%!

- Ни для кого не секрет, что Приморье на всю Россию известно своими скандалами с нарушением прав участников долевого строительства. Как ваша компания защищает дольщиков?

- Да, есть в стране такая отдельная категория лиц под названием «обманутые дольщики». Схема такова: люди дают свои деньги застройщику, и возведение дома идет фактически за их счет. У нас ситуация не совсем такая. Мы строим дома на деньги компании, а не на деньги дольщиков. Более чем из миллиарда финансирования на объект средства дольщиков составляют порядка 20%. При этом мы вводим в эксплуатацию дома строго по графику, не задерживая ни на день.

Сейчас вы можете купить квартиру по договору долевого участия, а получить ключи от неё вы сможете уже через две недели, потому что дом у нас находится в стадии ввода в эксплуатацию. То есть ты вроде бы еще платишь за доли, но при этом уже встречаешь новый год в новой квартире!

Отдел продаж расположен по адресу:

с. Вольно-Надеждинское, ул. Приморская, д.6.Тел.: 8 (423) 209-11-99

Сайт зимаюжная.рф

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