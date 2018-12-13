2018-12-13T07:11:06+03:00
Общество

Вместо снеговиков приморцы налепят грязевиков и пылевиков

В эфире «Комсомолки» поговорили о погоде и о том, выпадет ли снег до Нового года
Оксана КИСЕЛЁВА
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Погода пока не позволяет приморцам лепить снеговиков в ассортименте. Фото: classpic.ru/blog/snegovik-50-foto.htmlПогода пока не позволяет приморцам лепить снеговиков в ассортименте. Фото: classpic.ru/blog/snegovik-50-foto.html
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После очень ветреной и морозной недели синоптики обещают жителям региона потепление. Сегодня, 13 декабря, на связь со студией радио «Комсомольская правда»-Приморье» вышел пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков и рассказал: в четверг и пятницу погоду ещё определяет антициклон, поэтому пока сохранится лёгкий мороз, но скоро ситуация изменится.

- На выходных этот антициклон начнёт уходить в Японское море: соответственно северные потоки сменятся на южные, и в Приморье начнёт теплеть. В субботу 15 декабря и во Владивостоке, и в Уссурийске, и в Находке температура будет ещё слабоотрицательной – примерно -2,-4 днём, а в воскресенье повысится до положительных значений: будет до +4, и при этом обойдётся без осадков - несмотря на то, что это тепло принесёт циклон, - отметил Виктор Чулков.

Впрочем, сразу после дня выборов температура воздуха в Приморье снова начнёт понижаться.

На вопрос ведущих прямого эфира, стоит ждать первого настоящего снега во Владивостоке до Нового года или нет, собеседник ответил:

- Судя по синоптическим картам, в ближайшей перспективе – нет. Но какой-то снег до Нового года всё-таки будет – совсем небольшой. Так, чтобы снеговика лепить – это под большим вопросом.

Ведущие в свою очередь пошутили, что можно пока лепить пылевика или грязевика.

Грязевик с просторов интернета. Фото: absurdopedia.wikia.com

Грязевик с просторов интернета. Фото: absurdopedia.wikia.com

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