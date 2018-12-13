2018-12-13T07:11:06+03:00
Общество

Вместо снеговиков приморцы налепят грязевиков и пылевиков

В эфире «Комсомолки» поговорили о погоде и о том, выпадет ли снег до Нового года
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Погода пока не позволяет приморцам лепить снеговиков в ассортименте. Фото: classpic.ru/blog/snegovik-50-foto.htmlПогода пока не позволяет приморцам лепить снеговиков в ассортименте. Фото: classpic.ru/blog/snegovik-50-foto.html
Изменить размер текста:

После очень ветреной и морозной недели синоптики обещают жителям региона потепление. Сегодня, 13 декабря, на связь со студией радио «Комсомольская правда»-Приморье» вышел пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков и рассказал: в четверг и пятницу погоду ещё определяет антициклон, поэтому пока сохранится лёгкий мороз, но скоро ситуация изменится.

- На выходных этот антициклон начнёт уходить в Японское море: соответственно северные потоки сменятся на южные, и в Приморье начнёт теплеть. В субботу 15 декабря и во Владивостоке, и в Уссурийске, и в Находке температура будет ещё слабоотрицательной – примерно -2,-4 днём, а в воскресенье повысится до положительных значений: будет до +4, и при этом обойдётся без осадков - несмотря на то, что это тепло принесёт циклон, - отметил Виктор Чулков.

Впрочем, сразу после дня выборов температура воздуха в Приморье снова начнёт понижаться.

На вопрос ведущих прямого эфира, стоит ждать первого настоящего снега во Владивостоке до Нового года или нет, собеседник ответил:

- Судя по синоптическим картам, в ближайшей перспективе – нет. Но какой-то снег до Нового года всё-таки будет – совсем небольшой. Так, чтобы снеговика лепить – это под большим вопросом.

Ведущие в свою очередь пошутили, что можно пока лепить пылевика или грязевика.

Грязевик с просторов интернета. Фото: absurdopedia.wikia.com

Грязевик с просторов интернета. Фото: absurdopedia.wikia.com

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию
Известный публицист и историк Егор Холмогоров не смог удержаться от острого спора с читателями «Комсомолки», которых перепахала его статья «Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...»
Новости 24
«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам
Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе
Олег Кожемяко выступил против повышения тарифов ЖКХ
Опасность на дороге во Владивостоке исправили по заказу мэрии
Приморский нацпарк перевели на усиленную охрану
Жительница Владивостока восстала против эвакуации авто
Житель Приморья выменивал машину на 4 кило марихуаны
Незаконную рубку леса на десятки миллионов пресекли в Приморье
160 юных приморцев заслужили стипендию губернатора
Конгресс промышленников и предпринимателей расширил присутствие в АТР
Не пожалевшего женщину-инвалида грабителя поймали в Приморье
Сенатор от Приморья поможет жильцам аварийных домов
Таможня Находки уличила судовладельцев в афере с судами
Владивосток признали самым привлекательным городом для встречи Нового года
Число "ударников" Восточного военного округа возросло вдвое
Владивостокский «Авангард» открывает ледовый сезон
Бывший капитан «Адмирала» поблагодарил приморцев за поддержку
Приморье начало программу по благоустройству тысячи дворов
Сегодня в Приморье холодно и ветрено
В выходные дни владивостокцы смогут открыть ледовый сезон на «Авангарде»
За насилие над четырёхлетним малышом житель Владивостока отправится за решётку
Медоборудование - больницам, круговое движение - Находке, а Владивостоку паромы пообещал врио губернатора