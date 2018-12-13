2018-12-13T10:33:42+03:00
Общество

Где во Владивостоке выгоднее всего покупать продукты для оливье

«Комсомолка» обошла городские торговые площадки и выяснила, где выгоднее всего покупать продукты для главного новогоднего салата
Алексей САМУСЬКОВ
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Чтобы приготовить тазик оливье на всю редакцию, требуется кругленькая сумма. Но зато всё это компенсируется хорошим предпраздничным настроением.Чтобы приготовить тазик оливье на всю редакцию, требуется кругленькая сумма. Но зато всё это компенсируется хорошим предпраздничным настроением.Фото: Татьяна БАГЛАЙ
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Из года в год стоимость продуктов для новогоднего салата оливье постоянно меняется. Одни ингредиенты подскакивают в цене, другие - наоборот - дешевеют. Ушлые предприниматели горазд взвинтить цену на самые ходовые товары в преддверии нового года. «Комсомолка» обошла городские торговые площадки и выяснила, где выгоднее всего покупать компоненты для главного новогоднего салата.

«Комсомолка» расскажет, где можно купить самые дешевые продукты для салата оливье Фото: Татьяна БАГЛАЙ

«Комсомолка» расскажет, где можно купить самые дешевые продукты для салата оливьеФото: Татьяна БАГЛАЙ

Для эксперимента мы взяли пять торговых точек: супермаркеты «Реми», «Фрэш25», «Самбери», «Парус», а также рынок на Спортивной. Стоит учесть, что при составлении списка мы не брали в учет акционные ценники, а также не отдавали предпочтений тем или иным брендам, выбирая наиболее доступный по цене товар.

Картофель

. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

.Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Среди большого многообразия товаров, пожалуй, самым доступным продуктом для горожан является именно картофель. Его можно не только вырастить на собственном участке, но и приобрести по весьма ходовой цене во время сезона сбора урожая. Тем не менее, если нет запасов, вам прямая дорога в супермаркет. Дело в том, что за килограмм картофеля на рынке просят 35 рублей, в то время как цена корнеплода в сетевых магазинах варьируется от 20 до 26 рублей. Самый дорогой картофель в супермаркете «Парус» - 79 рублей.

Морковь

. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

.Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Второй неотъемлемый компонент зимнего салата - морковь - поступает на наши прилавки в основном из Китая. Ценовой диапазон на этот корнеплод в магазинах Владивостока незначителен. В супермаркете «Самбери» за кило просят 40 рублей. Во «Фрэш25» - 44 рубля. На один рубль больше просят в «Реми» - 45 рублей, в то время как в «Парусе» - 47 рублей. Самый высокий ценник на рынке - 50 рублей за кило немытой моркови.

Огурцы

. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

.Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Мы остановились на классическом исполнении салата оливье с использованием свежего огурца. Некоторые используют в салате маринованные огурчики, либо микс из свежих и замаринованных овощей. Тем не менее, мы исходили в первую очередь из доступности и дешевизны продукта.

Самый дешевый огурец мы нашли в супермаркете «Самбери» - 90 рублей за кило. В «Реми» и на рынке на Спортивной килограмм зеленых овощей оцениваются в 139 и 140 рублей соответственно. «Фрэш25» предлагает огурец по 159 рублей за кило, ну а в «Парусе» - 215 рублей.

Зеленый горошек

. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

.Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Еще один ходовой товар в наших магазинах. Средняя цена банки зеленого горошка 400 мл составляет 65-66 рублей, именно такие цены мы обнаружили на рынке и в супермаркетах «Реми» и «Фреш25». В «Самбери» при этом за банку просят 53 рубля. «Парус» вновь отличился - банка горошка тут стоит 123 рубля.

Десяток яиц

. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

.Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Наиболее доступными оказались яйца от уссурийского производителя. Самый дешевый десяток первой категории мы нашли на рынке - 75 рублей. В супермаркетах «Реми» и «Фреш» придется выложить 85 и 84 рубля, ну а в «Самбери» - 78 рублей. В «Парусе» самым доступным оказалось отборное яйцо уссурийской птицефабрики - 105 рублей за десяток.

Майонез

Самый популярный в народе майонез «Оттоги» есть в каждом магазине. Больше всего за килограмм этого продукта придется выложить посетителям супермаркета «Реми» - 364 рублей. Недалеко ушел супермаркет «Парус». В нем кило этого майонеза стоит 357 рублей. В «Самбери» за большую упаковку «Оттоги» придется отдать 259 рублей, ну а во «Фреш25» - 276 рублей. Самый доступный майонез оказался на рынке - 250 рублей. При этом продавцы отмечают, что цена на продукты с приближением нового года будет только расти, а тот же «Оттоги» на днях подорожал примерно на 7%. Тем не менее, сейчас это пока еще самое выгодное предложение.

Вареная колбаса

Несмотря на то, что в рецептуре у многих домохозяек фигурирует куриная грудка, для сравнения мы использовали полкило молочной колбасы. Финальный ингредиент салата представлен на нашем рынке широким разнообразием. Тем не менее, при осмотре прилавков и составления индекса оливье мы опирались на самый доступный вариант.

В супермаркете «Парус» за полкило колбасы придётся выложить 269 рублей. В «Самбери» придётся раскошелиться на 167 рублей. В «Реми» и «Фреш25» за «молочную» просят 164 и 161 рубль соответственно. Ну, а самый доступный колбасный продукт нам удалось найти на рынке - 160 рублей.

Все ингредиенты традиционного зимнего салата Фото: Татьяна БАГЛАЙ

Все ингредиенты традиционного зимнего салатаФото: Татьяна БАГЛАЙ

В итоге если вы поставили себе цель приобрести все продукты для оливье в одном месте по самым доступным ценам на рынке - у вас это сделать не получится. Тем не менее, каждый магазин периодически проводит весьма привлекательные акции, особенно в преддверии новогодних праздников. Учитывая это, можно неплохо закупиться не только ингредиентами для оливье, но и другими продуктами, которые украсят ваш новогодний стол.

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