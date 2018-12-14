Жители Владивостока проснулись в новой столице

Проснувшись в пятницу, дальневосточники узнали о том, что теперь официально Владивосток – административный центр ДФО. Соответствующий указ президента появился на kremlin.ru в 17 часов 13 декабря, когда в Приморье наступила полночь. До этого с двухтысячного года столицей Дальневосточного федерального округа был Хабаровск, что сильно удивило, например, чемпиона мира по кудо Константина Караульных.

Тема уже окончательно утверждённого статуса дальневосточной столицы стала одной из главных в утреннем эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» сегодня, 14 декабря. Член совета по ЖКХ при главе администрации Владивостока, заместитель председателя краевого отделения организации «Опора России» Александр Юртаев поздравил земляков и подчеркнул:

- Меня надо поздравить вдвойне, потому что хлопотали мы об этом не один год, начиная с 2008-го, когда была дана отмашка о подготовке к саммиту АТЭС. Мы просили, чтобы Владивосток с учётом его геополитического значения стал столицей Тихоокеанской России. Обращались к властям всех уровней и вот, наконец-то, благодаря Олегу Николаевичу Кожемяко это свершилось. И я поздравляю всех наших жителей, потому что, скорее всего, и во дворах, микрорайонах у нас теперь будет больше порядка: благоустройство, ремонт дорог и крыш домов, всей инфраструктуры.

Политический обозреватель Ольга Кишаковская так прокомментировала развитие событий:

- Я здесь вижу больше не столько экономических плюсов, сколько моральных. Потому что разрешился вечный спор, противостояние – кто же круче, Владивосток или Хабаровск. На мой взгляд, решение президента отражает действующее положение вещей: Владивосток сейчас действительно – продвинутый, современный город. Саммит АТЭС – это была первая предпосылка, после чего, кстати, усилились разговоры про перенос столицы. Игорь Шувалов про это тоже говорил. Потом началось проведение Восточного экономического форума. Здесь же находится дальневосточное отделение РАН. В этом смысле юридическое закрепление просто расставило всё на свои места. Другой момент – что сейчас предстоит переезд полпредства во Владивосток, и важно понимать, что во Владивостоке появится больше центров влияния, кроме администраций города и края. С одной стороны, это хорошо: можно будет решать какие-то вопросы на месте. С другой стороны, есть риск различных несогласованностей по вертикали – но, думаю, это уже будет решаться по ходу.

По мнению врио губернатора Олега Кожемяко, статус столицы дает городу Владивостоку и всему Приморскому краю новый стимул к развитию, «возможность здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня». Кроме того, увеличится финансирование.

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