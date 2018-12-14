На газификацию Приморья направят более 55 миллиардов рублей

Когда районы и города Примопья подключат к голубому топливу, а также перспективу развития газомоторной отрасли обсудили на встрече врио губернатора Олег Кожемяко и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

Газ в Приморье ждут с нетерпением. Большое количество вопросов на эту тему поступало в ходе встреч с населением. По словам Валерия Голубева, общий объем инвестиций в газификацию Приморья до 2020 года превысит 55 миллиардов рублей, из которых 39 миллиардов вкладывает Газпром. Уже в 2019 году закончат строительство 12 объектов газоснабжения.

В числе первых газифицируют Спасск-Дальний и ряд населенных пунктов Спасского района с подключением котельных, предприятий, в том числе завода «Спасск-цемент». В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон «Радужный», сахарный, локомотиво-ремонтный заводы, масложиркомбинаты, в поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа с подключением птицефабрики, а также на сельхозпредприятия Михайловского района.

В 2019-20 годах газифицируют Надеждинский район – поселки Новый и ряд промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске.

Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-21 годах, Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ предполагается подвести к 2025 году. Однако до этого времени в эти города планируется поставлять сжиженный газ.

В ходе встречи затронули вопрос перевода транспорта на газомоторное топливо. Как сообщил Олег Кожемяко, уже есть предварительная схема расположения автозаправочных станций, и сейчас необходимо создать условия для перевода как частного, так и автотранспорта юридических лиц на новое топливо. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» подтвердил, что на эти цели предусмотрены меры поддержки.