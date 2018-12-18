Погиб за десять дней до войны: в Приморье нашли обломки советского бомбардировщика

В Приморье обнаружили обломки бомбардировщика, который разбился незадолго до начала Великой Отечественной войны. Машина рухнула в лес недалеко от Арсеньева.

Останки машины обнаружила экспедиция поискового объединения «Авиапоиск». О том, что в окрестностях Арсеньева лежат останки военного самолета, им было известно давно – данные об этом обнаружились в центральном архиве Минобороны. Точного места и причин катастрофы в документах не было, только дата – 12 июня 1941, за десять дней до нападения на Советский Союз.

Руководитель «Авиапоиска» Ярослав Ливанский рассказал корреспонденту «Комсомолки», что о примерном месте катастрофы сообщили местные жители. Сам поход преподнес поисковикам сюрприз.

- У нас была информация о том, что там упал тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Однако, когда мы обнаружили место падения, выяснилось, что мы обнаружили совершенно другой самолет. Обломки принадлежали дальнему бомбардировщику ДБ-3А. Мы обнаружили номера одного из двигателей и номер самого самолёта. В мае, когда земля оттает, мы вернемся на место, чтобы провести раскопки, найти останки летчиков, - пояснил он.

ДБ-3А. Фото: "Уголок неба"

На поиск рухнувшего самолета, к слову говоря, отправились не только поисковики: «Авиапоиск» приглашал в экспедицию всех желающих. Одним из её участников стал путешественник Владимир Яхно, знакомый читателям «Комсомолки» по автопробегу «Порты Приморья».

На месте катастрофы нашли обломки самолета. Фото: "Авиапоиск"

По словам Ярослава Ливанского, бомбардировщик, вероятнее всего, принадлежал авиабомбардировочному полку из Воздвиженки. Машина рухнула вертикально, оставив после себя большую воронку. Это позволяет предположить причину авиакатастрофы.

– Мы предполагаем, что летчик просто потерял сознание. Был ряд инцидентов, когда пилоты бомбардировщиков ДБ-3А во время высотных полетов «отключались». Как это происходит: летчик теряет сознание, падает на руль – и машина на полном ходу несется вниз. Вероятно, именно это и произошло в данном случае, – рассказал поисковик.

ДБ-3А рухнул в лес вертикально. Фото: "Авиапоиск"

По возвращению из экспедиции участникам «Авиапоиска» удалось выяснить, что ТБ-3 действительно падал в лесах возле Арсеньева. Он, судя по всему, лежит в соседнем с местом крушения самолета распадке. Так что совсем скоро экспедиция отправится на поиск второго бомбардировщика – о котором неизвестно вообще ничего, кроме названия. В Приморье до сих пор не находили обломки этих машин, так что это будет своего рода сенсация.

ТБ-3. Фото: Фото: "Уголок неба"

Справка «КП»:

ДБ-3 (также известный как Ил-4) — двухмоторный советский дальний бомбардировщик времён Второй мировой войны. Наиболее известным достижением этих самолётов были бомбардировки Берлина в начале войны

ТБ-3 – советский тяжёлый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС РККА в 1930-е годы. Хотя он официально снят со службы в бомбардировочных (но не военно-транспортных) частях в 1939 году, он продолжал использоваться как тяжёлый бомбардировщик и транспортный самолёт большую часть Великой Отечественной войны.