Радио «Комсомольская правда»-Приморье» наградили в конкурсе СМИ

Сегодня, в день финальной сессии Законодательного собрания Приморского края в 2018 году, депутаты утвердили бюджет на следующий год, законопроект в пользу садоводов и ещё ряд документов. Кроме того, председатель краевого парламента Александр Ролик объявил победителей ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности Заксобрания в СМИ.

- Мы подвели итоги конкурса вместе с приморским отделением Союза журналистов России и пригласили победителей сегодня в этот зал. Честно скажу – конкурсная комиссия работала очень напряжённо, плодотворно. Мы точечно рассматривали каждую публикацию и каждого участника. Я считаю, что все вы – высокие профессионалы, чувствуете политический и социальный климат на территории Приморского края. И для нас очень важно то, что все ваши публикации действительно объективны и отражают реальную действительность, - отметил Александр Ролик.

Председатель Заксобрания Приморского края поблагодарил журналистов за объективностьФото: Оксана КИСЕЛЁВА

В номинации «Лучший сюжет на теле- и радиоканале» он вручил два диплома за третье место – всему коллективу радио «Комсомольская правда»–Приморье» и шеф-редактору Оксане Киселёвой.

Диплом от Заксобрания - радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Журналисты Приморья на встрече со спикером краевого парламента. Фото: zspk.gov.ru

Первое место в этой номинации заняла Виктория Савицкая («Общественное телевидение Приморья»), второе - Елена Кущий (ГТРК «Владивосток»). Также оргкомитет конкурс отметил благодарственным письмом работу Ольги Муравьёвой (телеканал «Телемикс», Уссурийск).

Коллективу радио «КП»–Приморье» было вдвойне приятно попасть в список награждённых, учитывая, что ежедневное местное вещание началось в мае этого года. С тех пор гостями программы «Что приморцу хороШоу» были сам спикер Заксобрания Александр Ролик и другие депутаты. Например, Игорь Чемерис рассказал о социально важных законопроектах и о своей семье с тремя школьниками. А Дмитрий Новиков и Андрей Ищенко участвовали в горячем обсуждении итогов губернаторских выборов в сентябре.

Среди награждённых сегодня журналистов есть также постоянные участники эфиров «Комсомолки» - политические обозреватели Ольга Кишаковская (ИА PrimaMedia) и Ольга Ильченко («Приморская газета»).

Журналисты Приморья на встрече со спикером краевого парламента. Фото: zspk.gov.ru

Константин Васильев - информационное агентство ИТАР-ТАСС. Фото: zspk.gov.ru