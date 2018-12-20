2018-12-20T16:16:47+03:00
Происшествия

В Приморье спасли от огня почти 400 собак и кошек

Пламя вплотную подступило к приюту
Артём КАБАНКОВ
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В приюте живет 300 собак и 70 кошек. Фото: Ирина МудроваВ приюте живет 300 собак и 70 кошек. Фото: Ирина Мудрова
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В Приморье пожарные спасли от огня приют для бездомных животных. Из-за чьих-то хулиганских действий пострадать могли сотни зверей.

Уже несколько лет в селе Новоникольск (пригород Уссурийска) существует питомник для домашних животных под названием «Открой своё сердце». 3,5 гектара территории, 300 собак, 70 котов – масштаб у заведения очень серьезный. Питомник принимает к себе бездомных и больных питомцев; зверей выхаживают, лечат и потом пристраивают в добрые руки.

irina.mudrova_open_your_heartsirina.mudrova_open_your_hearts
Питомцы приюта "Открой свое сердце"
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Накануне это собачье-кошачье царство едва не сжег мощный пожар. Кто-то из местных жителей запустил пал травы, и пламя подобралось вплотную к питомнику. О произошедшем корреспонденту «Комсомолки» рассказала создательница организации Ирина Мудрова.

– Наша территория граничит с огромным полем. Рано утром кто-то поджег там сухую траву. К обеду огонь подошел к нашей территории, он приближался все быстрее и быстрее. Я вызвала пожарных, сработали в МЧС очень оперативно. Пожарные буквально встали стеной – они цепочкой окружили приют и не пускали огонь к нам на территорию, – рассказала она.

Пал травы возле приюта.

Огнеборцы направили огонь в другую сторону от питомника, и животным больше ничего не угрожало. Сама операция заняла около двух часов.

Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, 19 декабря в Новоникольске было зафиксировано два пала. Судя по всему, их виновником стал один и тот же человек.

– Первый пал в Новоникольске зажгли на улице Луговой, он шел фронтом в один километр. Через два часа на том же месте снова возник пал – вероятно, там просто заново подожгли. Не исключено, что там те же самые люди устроили. Там фронт пала составил 100 метров, его быстро потушили, – рассказал он.

Пал травы возле приюта в Новоникольске.

В краевом управлении МЧС отмечают, что сейчас в Приморье каждый день фиксируют новые крупные палы. Это, в том числе, связано с тем, что жители региона начали активно сжигать сухостой в преддверии снегопадов.

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