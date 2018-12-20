2018-12-20T10:07:15+03:00
Здоровье

Что делать, если врач подтвердил необходимость дополнительного исследования, но направление не выписал?

На вопрос отвечает заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования ГУ ТФОМС Приморского Края
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- Была на консультации у врача кардиолога по направлению из моей поликлиники. Он подтвердил необходимость проведения дополнительного исследования, но направление не выписал. Сказал прийти в следующем году. Что делать? - спросила Ирина из Владивостока.

На вопрос отвечает Наталья Федоровна Филина, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования ГУ ТФОМС Приморского Края.

- В соответствии с законодательством лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента. В сложных клинических случаях, а также для проведения специальных методов диагностики или для уточнения показаний к высокотехнологичной медицинской помощи лечащий врач может направить пациента на консультацию в медицинскую организацию более высокого уровня.

После получения консультации пациенту необходимо предоставить лечащему врачу заключение врача-консультанта, на основании которого могут быть назначены рекомендуемые диагностические исследования (лабораторные и инструментальные). Лечащий врач оформляет номерное направление в конкретную медицинскую организацию, а пациент самостоятельно записывается для проведения исследования в пределах установленных сроков ожидания.

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