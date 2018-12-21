Приморские леопарды устроили «любовную переписку» и сделали несколько «селфи»

В расположении приморских ученых нацпарка «Земля леопарда» оказались редкие видеокадры краснокнижных кошек. Сразу четыре особи дальневосточных леопардов засветились в одном месте всего за несколько дней. Присмотревшись к записи, ученые обнаружили, что быт краснокнижных кошек и современного человека имеет схожие черты: пока старшее поколение флиртует и ведет любовную переписку, молодежь делает селфи.

Фотоловушку расположили в весьма подходящем месте – на перекрестке множества звериных троп. Этот участок стал достаточно популярным у краснокнижного хищника: кошек со всей округи тянет к этому месту, словно магнитом. Они осматривают территорию, оставляют и получают послания в виде меток.

Самка дальневосточного леопарда Leo 39F первой попала в объектив фотоловушки. Фото: Нацпарк «Земля леопарда».

Первой в кадре во всей красе предстала самка Leo 39F, ученые распознали грациозную кошку по уникальному рисунку пятен на шкуре. Хищница осмотрелась и оставила на земле поскреб с мочевой меткой, которую затем будут изучать другие герои видео. Отдыхая перед фотоловушкой, опытная самка позирует перед объективом камеры, спокойно реагируя на съемку - с фотоловушками ей «приходится работать» уже более шести лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683220" frameborder="0"></iframe> Четыре леопарда попали в объектив фотоловушки. Видео: Нацпарк «Земля леопарда»..

Уже на следующий день «леопардовую площадь» посетил самец Leo 76M по имени Маньчжур. Привлеченный посланием самки, он обнюхал метку, а затем, словно улыбаясь, слегка вздернул верхнюю губу и втянул воздух в особый орган обоняния. Такой процесс ученые называют флемен. Оставив рядом ответное сообщение, Маньчжур решил помыться, вылизав свою шерстку.

Неизвестный ранее ученым котенок дальневосточного леопарда. Фото: Нацпарк «Земля леопарда».

Последними на фотоловушке отметились два котенка, ранее не известные ученым. Любознательные детеныши для безопасности не стали делать метки, скрывая свое присутствие от потенциальных врагов, но вот пройти мимо камеры они не смогли. Тщательно обнюхав объектив, они сделали несколько селфи на память.

Два ранее неизвестных ученым котенка попали в объектив камер. Фото: Нацпарк «Земля леопарда».

- Запечатлеть такое количество леопардов за один раз – большая редкость, - пояснил Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. - Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников.

Справка «КП»:

Дальневосточный леопард - одна из редчайших кошек планеты. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка «Земля леопарда».

Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, в 2017 году на «Земле леопарда» было зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок. Еще сто лет назад эти кошки заселяли весь Корейский полуостров и две провинции Китая.