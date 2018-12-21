Энергетики Приморья отмечают профессиональный праздник на рабочих местах

Свой профессиональный праздник энергетики отмечают 22 декабря, в память о принятом в 1920 году Государственном плане электрификации России. День энергетика специалисты филиала Приморская генерация АО «ДГК» традиционно встречают на рабочих местах: станции вырабатывают тепло и электрическую энергию в круглосуточном режиме. Генерация снабжает теплом, электроэнергией, промышленным паром и горячей водой Владивосток, Артем и Партизанский городской округ, обеспечивая до 40% потребности края в электроэнергии. К концу года филиал планирует выработать 5, 2 млрд квт*ч электроэнергии и отпустить около 5 млн. Гкал тепла.

Фото: Лев Иванов.

Подразделения филиала: ТЭЦ -1, ТЭЦ-2, ТЭЦ «Восточная», котельные «Северная» и «Вторая речка» во Владивостоке, а также Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС обеспечивают стабильный штатный режим прохождения отопительного сезона. На этот результат была направлена ремонтная компания 2018 года, затраты на которую составили около полутора миллиардов рублей. Выполнены капитальные ремонты тринадцати единиц основного оборудования электростанций и теплоисточников, а также текущие ремонты 57 единиц основного оборудования. Переложены более шести километров тепловых сетей. Самый крупный ремонт был выполнен по направлению села Суражевка, где восстановлена изоляция 13 километров теплотрассы.

Фото: Юрий Смитюк.

В уходящем году в Приморской генерации произошло знаковое для всего края событие - приемка в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная». Это первый за последние 48 лет объект большой энергетики, возведенный во Владивостоке (последним, в 1970 году, была ТЭЦ-2). На станции используются газотурбинные установки с высокими техническими показателями. В мире смонтировано более 1100 подобных установок, отработавших суммарно более 30 миллионов часов с надежностью 99,98%. Новая ТЭЦ создает значительный резерв тепловой мощности для проектируемых жилых кварталов города. Основное топливо станции - природный газ, его использование оказывает минимальное воздействие на экологию города.

Фото: Юрий Смитюк.

Еще одним важным событием стал ввод в эксплуатацию золоотвального комплекса «Зеленая балка» в Партизанске, который рассчитан на 50 лет эксплуатации. Рекультивация старого золоотвала запланирована на 2021 год, а в следующем году в будет разработан и направлен на госэкспертизу соответствующий проект. Позже эту территорию - порядка 80 гектаров - передадут администрации Партизанского городского округа.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»

Основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В него входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная» и ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке, а также Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. Сегодня в филиале работают более трех тысяч человек. Филиал обслуживает 108 км теплосетей во Владивостоке, 119 км - в Артеме и 50 км - в Партизанске.

Владивостокская ТЭЦ-1

Фото: Юрий Смитюк.

Старейшая станция в Приморье. Начала работать в 1912 году как городская электростанция. В Великую Отечественную войну обеспечивала бесперебойное снабжение электроэнергией предприятий, выполнявших заказы для фронта: Дальзавода, завода «Металлист», военных номеров и других заводов.

В 1975 году прекратила производство электроэнергии и стала специализироваться на выработке тепла. Снабжает теплом и горячей водой жителей Фрунзенского района краевого центра. Установленная тепловая мощность станции - 350 Гкал/ч. Основной вид топлива - природный газ.

Владивостокская ТЭЦ-2

Фото: Лев Иванов.

Самая мощная в структуре Приморской генерации. Основной источник по обеспечению производственным паром, тепло- и электроэнергией промышленности и населения Владивостока. Установленная электрическая мощность – 497 МВт, установленная тепловая мощность – 1051 Гкал/ч.

Введена в строй в 1970 году. Здесь внедрялись наиболее современные разработки учёных-энергетиков. Для выдачи электроэнергии предназначены восемь высоковольтных линий, для выдачи тепла - одна паровая и две водяныемагистральные трассы. С 2010 по 2013 год десять из четырнадцати котлоагрегатов переведены на газ. Одна из немногих станций в стране, использующая в технологическом процессе морскую воду.

ТЭЦ «Восточная»

ТЭЦ "Восточная". Фото: пресс-центра АО "ДГК".

Введена в строй 10 сентября 2018 года во Владивостоке. Первый за последние 48 лет объект большой энергетики, возведенный в столице Приморья. Установленная электрическая мощность - 139,5 МВт, тепловая мощность - 432 Гкал/ч.

Обеспечивает до 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тыс. жилых квартир и промышленных предприятий города. Основной вид топлива - природный газ. Его использование оказывает минимальное воздействие на экологию.

Котельная «Северная»

Установленная тепловая мощность – 555 Гкал/час.

Обеспечивает отоплением и горячей водой потребителей Советского и части Первореченского районов Владивостока. С 2012 года стала работать на газе.

Партизанская ГРЭС (ТЭЦ)

Партизанская государственная районная электростанция (ГРЭС) - основной источник электроснабжения юго-востока Приморья. Введена в строй в 1954 году.

Обеспечивает электроэнергией свыше 300 тысяч бытовых потребителей юго-восточного Приморья. Ее крупнейшие абоненты - порты и заводы Находки. Наряду с выработкой электроэнергии обеспечивает теплом более 60% абонентов Партизанского городского округа. Установленная электрическая мощность - 203 МВт, установленная тепловая мощность - 160 Гкал/ч. Основной вид топлива -уголь. На станции эксплуатируются 5 котлоагрегатов и 3 турбоагрегата.

Артемовская ТЭЦ

Фото: Юрий Смитюк.

Введена в строй в 1936 году. Стала первой крупной и значимой электростанцией в крае.

Обеспечивает потребности региона в электроэнергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Работает на угле. В годы Великой Отечественной войны за самоотверженный труд и безаварийную работу коллективу предприятия 26 раз присуждалось Знамя Гос. Комитета Обороны, а в 1946 г. оно передано станции на вечное хранение.

Установленная мощность тепловой энергии 297 Гкал/ч, электроэнергии- 400 МВт.

Поскольку бурное развитие Приморья требует дополнительной генерации, решается вопрос о строительстве новой станции, которая заместит выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ.